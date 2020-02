Le Brésil enregistre la plus faible inflation de février depuis le lancement du “Plan réel” en 1994

BRÉSIL, 20 févr. (.) – L’inflation a ralenti au Brésil en février à son plus bas niveau de ce mois en plus de 25 ans, selon une mesure des prix à la consommation en milieu de mois publiée jeudi, suggérant peu de pressions inflationnistes en l’économie.

Le taux mensuel d’inflation des prix à la consommation IPCA-15 jusqu’à la mi-février est tombé à 0,22% contre 0,71% un mois plus tôt, le niveau le plus bas depuis le lancement du “Plan Réel” en 1994 pour mettre fin à l’historique hyperinflation du pays.

Le chiffre était légèrement inférieur à la médiane prévue de 0,24% dans un sondage . auprès des économistes et a contribué à réduire le taux d’inflation annuel à 4,21% contre 4,34% en janvier, également légèrement en dessous les prévisions.

Le taux d’inflation accumulé jusqu’à présent cette année est de 0,93%, a indiqué l’IBGE.

Des neuf groupes de biens et services sondés, trois ont chuté. Le coût des vêtements a diminué de 0,83%, la santé et les soins personnels ont diminué de 0,29% et les aliments et boissons ont diminué de 0,1%. L’augmentation la plus importante, quant à elle, a été enregistrée par les frais de scolarité, qui ont grimpé de 3,61%, un effet saisonnier souvent observé en début d’année scolaire, selon l’IBGE.

Bien que le taux interannuel reste à 4%, l’objectif officiel de la Banque centrale pour cette année, le tableau général est celui des pressions contenues sur les prix et d’un manque notable de transfert inflationniste par rapport aux creux records dans lesquels la monnaie locale est cotée. , le réel.

Selon l’enquête hebdomadaire “FOCUS” de la Banque centrale auprès des économistes, la moyenne de l’inflation en fin d’année est de 3,22%, bien en dessous de l’objectif de 4%.

(Rapport de Jamie McGeever, édité en espagnol par Manuel Farías)