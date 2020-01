Le Brésil produit pour la première fois plus d’un milliard de barils de pétrole en 2019

RIO DE JANEIRO, 22 janvier (.) – Le Brésil a produit 1018 millions de barils de brut en 2019, soit une augmentation de 7,78% par rapport à l’année précédente et marque la première fois que la nation sud-américaine dépasse le seuil de 1000 millions a annoncé mercredi le régulateur national du pétrole.

Dans un communiqué, le régulateur connu sous le nom d’ANP a déclaré que le Brésil avait produit 3,106 millions de barils de pétrole par jour en décembre, 0,52% de plus que le mois précédent et 15,44% de plus qu’en décembre 2018.

(Rapport Gram Slattery. Édité en espagnol par Rodrigo Charme)