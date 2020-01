Le Brésilien Ambev fixe un objectif ambitieux pour mettre fin à la contamination des emballages en plastique

SAO PAULO, 20 janvier (.) – La société brésilienne de bière Ambev SA a fixé l’objectif ambitieux d’éliminer la pollution plastique de ses conteneurs d’ici 2025, une initiative qui, selon un dirigeant de l’entreprise, a le potentiel de générer quelque 1 000 millions réel (239,09 millions de dollars).

Le plus grand brasseur d’Amérique latine travaille en partenariat avec des parties prenantes – y compris des fournisseurs, des coopératives de recyclage, des entreprises émergentes et des universités – pour avoir toutes leurs boissons dans des contenants consignés ou constitués de matériaux 100% recyclés.

“Actuellement, 40% de nos bières utilisent déjà des emballages consignés, mais à mesure que nous progressons, notre rêve s’est agrandi et nous avons décidé de mettre fin à la pollution plastique de nos emballages”, a déclaré le vice-président de la durabilité et des chaînes d’approvisionnement dans une interview. Ambev, Rodrigo Figueiredo, qui n’a pas révélé le coût du projet.

Le nouvel objectif, qui fait partie d’un effort plus large de la matrice Anheuser Busch InBev, est conforme à une tendance mondiale visant à accélérer le recyclage et à éliminer progressivement les emballages en plastique à mesure que les consommateurs recherchent des alternatives plus vertes.

En octobre, la filiale brésilienne d’AB InBev a annoncé sa première eau minérale en canettes d’aluminium, AMA, qui selon Figueiredo sera probablement distribuée en février.

Ambev a investi un total de 17500 millions de reais entre 2014 et 2018 dans de multiples initiatives pour adopter des pratiques plus respectueuses de l’environnement, dont certains projets afin que toutes ses opérations soient gérées par des énergies renouvelables en 2025.

Plus récemment, la société a signé un accord de 600 millions de reais avec une société de capital-investissement pour construire un parc éolien, qui fournira de l’énergie renouvelable à ses centrales du nord-est du Brésil, ainsi qu’à ses cinq usines Budweiser à travers le pays. .

L’année dernière, Ambev a conclu un partenariat avec 10 nouvelles entreprises, totalisant jusqu’à 3 millions de reais en accords.

(Rapport de Gabriela Mello; édité en espagnol par Rodrigo Charme)