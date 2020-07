Le Brésilien Bolsonaro dit qu’il sera testé pour le COVID-19

Annonces :

SAO PAULO (AP) – Le président brésilien Jair Bolsonaro a déclaré qu’il subirait un test de dépistage du COVID-19 après avoir subi une radiographie de ses poumons lundi. Il n’a pas dit s’il montrait des symptômes du nouveau coronavirus.

Bolsonaro, qui a minimisé à plusieurs reprises les risques de la maladie, a déclaré à ses partisans devant la résidence présidentielle de la capitale Brasilia qu’il se sentait bien.

La Cour suprême du Brésil a publié des documents en mai montrant que Bolsonaro avait été testé négatif trois fois en mars après avoir rencontré le président américain Donald Trump en Floride. Le leader brésilien n’a pas dit s’il avait fait des tests supplémentaires pour la maladie depuis.

Les tests antérieurs de Bolsonaro ont été effectués en utilisant des pseudonymes, comme il est de coutume pour les tests médicaux effectués sur des dirigeants brésiliens afin de préserver leur vie privée.

Le président est apparu à plusieurs reprises en public sans porter de masque, serrant la main de partisans et se mêlant à la foule. Il a vivement critiqué les restrictions d’activité des dirigeants locaux et a déclaré que l’impact économique des fermetures infligerait plus de difficultés que le virus.

Plus de 65 000 personnes sont décédées de COVID-19 au Brésil.