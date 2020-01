Le Brexit est enfin un fait, mais maintenant la partie difficile arrive

BRUXELLES, 30 janvier (.) – Aux portes de minuit vendredi à Bruxelles, le Royaume-Uni quittera l’Union européenne et le Premier ministre Boris Johnson tiendra sa promesse électorale d’exécuter le Brexit.

Mais il n’aura pas beaucoup de temps pour savourer le triomphe d’un divorce qui, en trois ans et demi, a bouleversé la politique britannique et polarisé la nation. Le 1er février marquera le début d’une nouvelle phase de négociations entre Londres et Bruxelles pour convenir de la forme de leur future relation.

Ils ont jusqu’à la fin de 2020 – une période de transition au cours de laquelle le Royaume-Uni continuera d’être, sauf sur une base nominale, membre de l’UE – pour parvenir à un accord sur le commerce et d’autres questions telles que la sécurité, l’énergie, les liaisons de transport, les droits de pêche et flux de données.

Johnson dit que 11 mois sont suffisants pour parvenir à un accord commercial “zéro tarif, zéro quota” et a promis – bien que l’option soit là – de ne pas prolonger la période des limbes au-delà de 2020.

AU BORD DES ABYSSES, “UNE POSSIBILITÉ CLAIRE”

En cas d’échec, la situation juridique par défaut sera un Brexit sans accord qui pourrait paralyser en faisant des échanges entre le Royaume-Uni et l’UE basés, à partir de 2021, sur les termes génériques fixés par l’Organisation mondiale du commerce, qui cela impliquerait l’application de tarifs et de contrôles à l’importation.

Stefaan De Rynck, conseiller pour le Brexit de l’UE, a déclaré cette semaine que “c’est toujours une possibilité claire” que le dialogue approche du bord du précipice, car trouver un terrain d’entente pour le 31 décembre sera plus difficile que de s’entendre sur conditions de divorce convenues en octobre.

Les accords commerciaux avec l’UE prennent généralement des années à conclure, et à Bruxelles, rares sont ceux qui pensent que la période de transition sera suffisamment longue pour sceller plus qu’un accord commercial minimum.

Il serait plus facile pour le Royaume-Uni de réaliser autre chose s’il était disposé à rester aligné sur les réglementations de l’UE, mais Londres insiste sur le fait qu’il n’assimilera pas les réglementations du bloc telles qu’elles sont.

Le Royaume-Uni craint que le respect des réglementations de l’UE rend difficile la signature d’accords commerciaux avec d’autres pays, en particulier avec les États-Unis.

L’UE a déclaré qu’elle ne scellerait pas un accord commercial avec un voisin important et puissant sur le plan économique sans dispositions strictes garantissant une concurrence loyale.

Leurs demandes se concentreront sur des questions d ‘”égalité des conditions” – normes environnementales et du travail, ainsi que sur la réglementation des aides d’État – pour garantir que le Royaume-Uni ne puisse pas offrir des produits sur le marché unique du bloc à bas prix de manière injuste.

Sam Lowe, du Center for European Reform, a déclaré que le désir à Londres de contrôler pleinement la réglementation intérieure et la politique commerciale limiterait considérablement la portée de tout accord.

“Dans le meilleur des cas, l’UE et le Royaume-Uni sont en train de conclure un accord de libre-échange qui élimine tous les tarifs et quotas, mais crée de nouveaux et importants obstacles administratifs et réglementaires au commerce des biens et des services”, dit-il.

L’une des questions les plus complexes sera de convenir de règles pour désigner l’origine des produits et, par conséquent, des réglementations et des taxes qui seront appliquées, étant donné que les chaînes d’approvisionnement de l’industrie dans l’UE traversent actuellement plusieurs fois les frontières cas de produits tels que les voitures et les médicaments.

Cependant, l’un des plus grands dangers pour un accord sera les droits de pêche, qui ont déjà commencé à être discutés.

Le rétablissement du contrôle des riches eaux de pêche du Royaume-Uni était un problème crucial pour de nombreux militants du Brexit, mais Bruxelles a lié l’accès des navires de l’UE au blocage de l’accès au marché pour le gigantesque secteur financier britannique.

Bien que, sur le papier, l’UE et le Royaume-Uni aient 11 mois pour parvenir à un accord sur les relations futures, le délai est en réalité beaucoup plus court.

Les pourparlers ne débuteront pas officiellement avant que les gouvernements de l’UE ne se soient mis d’accord sur un mandat de négociation à la fin du mois prochain.

Les deux parties devront parvenir à un accord à la mi-octobre pour accorder le temps nécessaire à la traduction du traité dans les 23 langues officielles de l’UE et assurer la ratification parlementaire nécessaire avant la fin de l’année.

