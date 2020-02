Le bruit blanc aide les souris à distinguer les tons similaires

Scientifique américain mars 2020

Comprendre un effet surprenant pourrait éventuellement améliorer l’audition humaine

Les scientifiques testent souvent le traitement auditif dans des environnements artificiels et silencieux, mais la vie réelle vient généralement avec un arrière-plan de sons comme des claviers claquants, des voix claquantes et des klaxons de voiture. Récemment, des chercheurs ont entrepris d’étudier ce traitement en présence de son ambiant, en particulier le sifflement uniforme et statique du bruit blanc.

Vous rencontrez des difficultés pour accéder à cet article? Veuillez visiter notre page FAQ pour plus d’informations

Découvrez de nouvelles perspectives sur les neurosciences, le comportement humain et la santé mentale avec Scientific American Mind.

Abonnez-vous maintenant!