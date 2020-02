Le bureau du procureur général a averti Stornelli de ne pas s’être présenté aux enquêtes convoquées par Ramos Padilla

Le procureur général interne Eduardo Casal a décidé d’avertir le procureur Carlos Stornelli pour le moment, il était absent par contumace dans la prétendue cause D’Alessio, où il a finalement comparu et a été poursuivi pour association illégale, violation de la loi sur le renseignement, violation des obligations légales des agents publics et coercition. Casal a compris que l’absence du procureur lors de son appel à l’enquête aurait pu entraîner un «retard de la justice», au-delà des raisons avancées par la défense pour justifier son absence.

Casal est actuellement en charge du siège du procureur. Il est resté à cet endroit lorsque Alejandra Gils Carbó a démissionné. Alberto Fernández a proposé Daniel Rafecas pour ce poste et attend du Sénat qu’il débatte de la question. Sous l’orbite de la Procuration, il y a deux résumés contre Stornelli: un pour la rébellion, qui a été résolu aujourd’hui; un autre pour les accusations portées contre Stornelli dans le dossier Dolores.

Précisément, le juge Alejo Ramos Padilla a notifié les poursuites engagées contre Stornelli signées en décembre dernier et a demandé que l’ouverture de l’affaire devant le tribunal de poursuite pénale du parquet fédéral Carlos Stornelli soit analysée. Il a également assuré que s’il n’avait pas eu de privilèges, il aurait ordonné sa détention préventive. La décision n’a pas encore été révisée par la chambre de Mar del Plata. Des sources judiciaires assurent que le sort de Stornelli dans ce résumé de la procuration est lié à sa situation judiciaire, il n’y a donc toujours pas de nouvelles.

Il y avait des questions ouvertes à Casal pour ne pas avoir agi plus rapidement avec une déclaration sur Stornelli alors que le procureur n’était pas encore à Dolores. Il a même été sommé de donner des explications au Congrès où il a été accusé d’avoir protégé l’instructeur de l’affaire des cahiers.

Maintenant, le Procureur a décidé de se prononcer dans le résumé ouvert par la rébellion dans lequel se trouvait Stornelli lorsqu’il n’a pas comparu témoigner devant le juge Ramos Padilla. Cette situation de rébellion a cessé lorsque Stornelli a finalement comparu pour témoigner en novembre dernier et a permis de régler sa situation procédurale.

“Je préviens que la circonstance que le Dr Stornelli a respecté la diligence qui a fait l’objet de l’avertissement proposé en temps opportun, ne prive pas la sanction de son sens préventif de la conduite future”, a écrit Casal, comme indiqué à Infobae sources judiciaires Il a donc été décidé «d’appliquer la peine d’avertissement» prévue par le «Règlement disciplinaire des magistrats du ministère public de la Nation».

Les sanctions prévues pourraient être un avertissement, une amende ou la création d’un jury. Casal a noté que Stornelli “n’enregistre pas de dossier disciplinaire” et a choisi de l’avertir, conformément à ce que la majorité du conseil d’évaluation avait proposé.

«L’attitude adoptée par le Dr Stornelli de ne pas comparaître devant la Cour fédérale de Dolores a entraîné un retard dans l’avancement du processus du FMP 88/19, au détriment de la bonne administration de la justice. Par conséquent, selon les conclusions du résumé et l’opinion majoritaire du comité d’évaluation, il convient de conclure que les actions du procureur fédéral Carlos Stornelli ont une pertinence disciplinaire et méritent donc une sanction », a déclaré le chef du parquet. pourrait savoir Infobae

Stornelli a été appelé à témoigner en février 2019. En mars, il a été déclaré en défaut. Il n’a été présenté que fin novembre à Dolores, après que le Conseil d’évaluation de la procuration eut indiqué qu’il convenait de le sanctionner pour s’être soumis à son enquête. Bien que le conseil ne soit pas habilité à prendre des décisions, l’avocat a le dernier mot. Dans ce contexte, aujourd’hui, Casal a déterminé qu’un avertissement était dû, au-delà de la rébellion a cessé.

L’affaire D’Alessio a acquis une haute tension politique. Même Cristina Kirchner elle-même a recommandé au tribunal de la juger pour la cause.Routes pour analyser ce dossier afin de savoir comment fonctionnaient les affaires armées.

D’Alessio était un homme qui s’est présenté comme un avocat qui a réussi à atteindre des politiciens, des journalistes et des hommes d’affaires se vantant d’être un agent des renseignements. Précisément, ce qui ne devrait jamais révéler un espion. D’Alessio est devenu célèbre en février quand on a appris que l’homme d’affaires agricole, Pedro Etchebest, l’avait filmé et enregistré lui parlant des liens qu’il présumait avoir avec le procureur Stornelli et lui réclamant 300 mille dollars pour garantir qu’il serait à l’abri de la cause de les cahiers où, a-t-il dit, un repentant avait mentionné. C’était un mensonge. Etchebest, a déclaré dans Justice, a cru en la version de D’Alessio quand il est allé à Pinamar et a serré la main du procureur Stornelli.

Le procureur de l’affaire des Carnets a nié toutes les accusations. En outre, il a toujours insisté sur le fait que cette affaire devrait être traitée à Comodoro Py et non à Dolores, un argument qui est devant la Cour suprême. À la suite d’une plainte de la députée Elisa Carrió, Stornelli a déclaré qu’il s’agissait d’une opération armée pour attaquer le dossier par les annotations d’Oscar Centeno, dans ce qu’on a appelé l’opération Puf. Là, on prétend que les prisonniers de Kirchner ont emprisonné la cause de Dolores pour retourner le dossier des cahiers. L’affaire était entre les mains du juge Claudio Bonadio et avait Stornelli comme procureur.

Comme Ramos Padilla l’a écrit dans sa résolution de traitement, l’enquête qui se déroule à Dolores n’éclabousse pas le dossier des cahiers. Il y a déjà des accusés D’Alessio, un ancien espion du SIDE Rolando Barreiro et deux anciens chefs de police Aníbal Degastaldi et Ricardo Bogoliuk. D’autres personnes ont été poursuivies, comme le procureur de Mercedes, Juan Bidone, et le journaliste Daniel Santoro.