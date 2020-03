Le burger hispanique domine le marché culinaire américain

Le burger hispanique rivalise avec la restauration rapide américaine. Julián Esteban Arredondo est le promoteur du hamburger hispanique, à travers l’entreprise gastronomique “Lest Go Eat”. L’entrepreneur colombien a réussi sur un marché exigeant et traditionnel.

Hamburger espagnol-julián-esteban-arredondo-états-unis. L’entreprise gastronomique latine «Lest Go Eat», en espagnol Vamos a Comer, est l’un des ambassadeurs du hamburger hispanique aux États-Unis.

Et c’est qu’au cours des dernières décennies, le hamburger hispanique a gagné beaucoup de popularité dans la communauté américaine et surtout dans la communauté latine qui n’a pas perdu ses coutumes gastronomiques.

Cela est dû à la combinaison de délicieuses saveurs et d’ingrédients qui en font un plat unique qui rivalise avec la restauration rapide américaine.

Photo / Capture MH

Le burger hispanique est composé de son pain rond croustillant divisé en deux parties et soutenu par un morceau de viande hachée de 95 grammes, accompagné de rondelles d’oignon, de tranche de tomate, de feuilles de laitue, de tranches de jambon et de fromage jaune, de frites et de Lanières de bacon, trempées dans différents types de sauce ou de crèmes.

C’est ainsi que le spectaculaire hamburger hispanique est préparé dans différentes régions des États-Unis et «Lest Go Eat» a fait en sorte que ce plat soit le favori de tous.

Ils avaient raison dans un marché exigeant

L’un des promoteurs du hamburger hispanique est l’entrepreneur colombien, Julián Esteban Arredondo, qui, avec d’autres amis, a décidé d’offrir différentes saveurs au palais américain, et le garçon ne se trompait pas.

Après beaucoup d’efforts, Julián Esteban Arredondo a décidé qu’il était temps d’innover et d’aller de l’avant avec le rêve américain, en parvenant à fonder “Lest Go Eat” ou “Vamos a Comer” il y a environ sept ans, prévalant dans la préparation des hamburgers hispaniques.

Photo / Capture MH

L’histoire dit que les États-Unis sont le pionnier des hamburgers riches, mais dans “Lest Go Eat”, il fait tout son possible pour changer cette perspective et démontrer que le hamburger hispanique met la nourriture américaine à tempérer.

Comment “Lest Go Eat” a-t-il commencé?

Tout a commencé avec une idée et 37 $ en poche. Le promoteur du hamburger hispanique, Julián Esteban Arredondo, a révélé qu’à cette époque, il était désespéré de manquer d’argent et a proposé à sa femme d’investir dans quelque chose de productif.

Le Colombien a acheté les produits et ingrédients nécessaires à la préparation des hot-dogs, en anglais “hot-dogs”, mais un ami a proposé de se concentrer sur les hamburgers, une brillante alternative qui a fait de lui un millionnaire aux États-Unis.

C’est ainsi que Julián Esteban Arredondo s’éloigne des travaux de construction pour se concentrer sur son nouveau projet de restauration rapide appelé: «Lest Go Eat», étant la meilleure réalisation au pays du rêve américain.

«Le burger hispanique est ce qui a fait grandir Lest Go Eat et il a fallu six années difficiles pour obtenir cette bénédiction. Maintenant, je me rends compte que ma nourriture atteint tout le monde, n’importe qui et n’importe quelle famille “, a déclaré l’entrepreneur colombien.

Il dit que lorsqu’un diner ferme les yeux et prend plaisir à savourer les saveurs du hamburger hispanique, il aime ce comportement, car c’est un exemple que ce type de restauration rapide est préparé avec amour.

Plaire à ses amis mexicains

Au fil des ans, Lest Go Eat modifie le hamburger hispanique pour plaire aux convives mexicains, amateurs de ses délicieuses tortillas.

Par conséquent, il intègre dans le menu la “omelette burger” remplaçant le pain du hamburger hispanique.

«Un ami mexicain m’a dit un jour qu’il était fasciné par ma nourriture, mais il n’aimait pas beaucoup le pain, par conséquent, l’omelette au burger a été créée, qui est préparée avec deux couches de grosses tortillas, laitue, tomates, viande, fromage Mexicain et guacamole », a souligné le Colombien.

Photo / Capture MH

“Je ne pense pas à combien d’argent je gagne”

L’entrepreneur gastronomique, Julián Esteban Arredondo, a avoué qu’il ne pense pas à la quantité d’argent que génère son joint de hamburger hispanique, mais plus que tout à l’amour qu’il injecte dans chaque préparation.

“Je ne veux pas qu’un client vienne dire très bien, au revoir, à plus tard. Je veux que vous vous sentiez chez vous “, a déclaré l’entrepreneur.

