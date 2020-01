Le but de Thiago Messi dans les inférieurs de Barcelone qui est devenu viral sur les réseaux sociaux

«Je n’achète pas de balles ni ne le force. Je vois qu’il n’aime pas beaucoup le football et je le laisse. Maintenant, au club, ils ont fait quelque chose pour les bébés et nous verrons s’ils deviennent accro. »

Lionel Messi a parlé de son fils Thiago il y a 3 ans et demi. Cependant, aujourd’hui, avec 7 ans, la réalité est totalement différente de ce que le gra 10 ’a tracé sur le plus grand de ses descendants.

Avec le temps, le garçon est devenu un fervent partisan de Barcelone et dans différentes interviews, le Flea a avoué qu’il parlait généralement de football ou de différents footballeurs avec son fils.

Dans ce dernier, via les réseaux sociaux, une vidéo de Thiago est devenue virale lors d’un match au Barça Escola (l’école de football du FC Barcelone pour les garçons et les filles entre 6 et 12 ans) a joué fin 2019. Dans ce duel, ils affrontent l’équipe Semedo (côté droit de la première équipe) et Sergio (milieu de terrain principal) dans le schéma d’Ernesto Valverde).

Bien que son équipe ait succombé pendant 9 à 1, ses deux ont commencé à parcourir le monde. Le fils de Lionel Messi a récupéré le ballon après un bon jeu collectif et lorsqu’il est entré dans la zone, il n’a pas pardonné. Avec un tir du pied droit, il a vaincu le gardien de but et célébré avec ses compagnons.

Thiago est actuellement dans le groupe Initiation (de 6 à 8 ans), où des groupes de travail sont constitués avec un maximum de 12 enfants par campus, afin que les enseignants puissent avoir plus d’impact sur l’évolution des jeunes.

Selon le site Internet de Barcelone, le Barça Escola suit «les méthodes d’entraînement des équipes des catégories inférieures du Club, qui consistent en une série d’exercices progressifs et interdépendants, adaptés à chaque étape ou niveau d’entraînement».

Tous les étudiants qui font partie de cette division s’entraînent deux jours par semaine et jouent à des jeux tous les dimanches. De plus, ils ont la possibilité de participer à différentes réunions et tournois.