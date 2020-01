Le buteur argentin Passerini arrive au Mexique pour rejoindre Cruz Azul

MEXIQUE, 24 janvier (.) – L’attaquant argentin Lucas Passerini, champion de buts avec la Palestine au Chili, est arrivé vendredi au Mexique pour devenir un renfort de la Croix Bleue.

L’attaquant de 25 ans, qui a marqué 14 buts en 20 matchs avec la Palestine, connaît la nécessité d’atteindre un club champion depuis plus de deux décennies.

“Je suis bien et heureux pour ce qui a été fait l’année dernière, mais je veux continuer à progresser, Cruz Azul est un très grand club et je connais les exigences qu’il a, je viens relever ce défi et je suis prêt pour ce qui va arriver”, a déclaré Casserini. votre arrivée

La “Blue Machine” de Cruz Azul n’est plus champion de la Ligue MX depuis le tournoi d’hiver 1997 où il a remporté son huitième titre. Depuis, il a disputé six finales qu’il a perdues contre Pachuca (hiver 1999), Santos Laguna (Clausura 2008), Toluca (Apertura 2008), Monterrey (Apertura 2009) et América (Clausura 2013 et Apertura 2018).

Passerini a fait ses débuts en 2014 avec Quilmes en Argentine, où il a également joué pour Communications, Students, Tigre et Sarmiento de Junín.

En 2018, il arrive dans les Guaraní du Paraguay et un an plus tard, il se rend en Palestine.

(Rapport de Carlos Calvo Pacheco)