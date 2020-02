Le calcul au service de la poésie

Lors d’une conférence à laquelle j’ai assisté récemment, l’orateur a partagé des instructions mystérieuses:

Quand [an even number is] coupés en deux, deux [is written];

quand [an odd number is diminished by] 1, [write] 0;

où 0 [is written], doublé;

où divisé par deux, multiplié par lui-même.

Il n’est pas du tout clair pour quelqu’un avec mes antécédents mathématiques et culturels, mais les lignes ci-dessus sont un algorithme millénaire pour calculer des puissances de 2. Ils apparaissent dans Chandaḥśāstra, un traité sur la prosodie sanskrite du mathématicien indien Piṅgala, qui vivait autour du 2e ou 3e siècle avant notre ère.

Même après avoir appris que les lignes ci-dessus contiennent des instructions pour calculer des puissances de 2, je ne savais pas comment les déployer. Heureusement, Kim Plofker, qui donnait la conférence, a démontré avec un exemple. Pour trouver 24, l’algorithme produit cette séquence de calculs.

4

4/2 = 2

2/2 = 1

1−1 = 0

2

2

0

16

4

2

1

Sur la ligne supérieure, en travaillant de gauche à droite, nous commençons par le nombre donné, 4, puis divisons par 2 si le nombre est pair ou soustrayons 1 si le nombre est impair, en répétant le processus jusqu’à ce que nous obtenions 0. Au milieu ligne, nous enregistrons un 2 si nous divisons par deux et 0 si nous soustrayons. Sur la ligne du bas, en travaillant de droite à gauche, nous commençons par le chiffre 1, puis nous doublons si nous voyons un 0 dans la ligne au-dessus ou au carré si nous voyons un 2.

Voici le processus avec un plus grand nombre, 7. Pour calculer 27:

sept

7−1 = 6

6/2 = 3

3−1 = 2

2/2 = 1

1−1 = 0

0

2

0

2

0

128

64

8

4

2

1

J’ai joué avec l’algorithme plusieurs fois et j’ai commencé à comprendre pourquoi il produisait toujours la bonne réponse. La quadrature d’un nombre double l’exposant et pour la base 2, ajouter un à l’exposant correspond à doubler le nombre. Cette méthode utilise moins d’étapes que le simple doublage répété, et je l’ai trouvé étrangement satisfaisant pour jouer avec.

Piṅgala a enregistré cet algorithme au service de la littérature. En sanskrit, une syllabe peut être lourde ou légère, et il déterminait le nombre de combinaisons possibles de syllabes lourdes et légères qui pouvaient exister dans un mètre avec n syllabes. (Tous ces compteurs n’étaient pas réellement utilisés dans la littérature, donc la question était une question de théorie, pas de pratique littéraire.) Son texte inclut d’autres calculs liés au comptage des compteurs avec un certain nombre de syllabes lourdes ou légères.

Une fois interprété, l’algorithme de Piṅgala me satisfaisait, mais ses instructions semblent au mieux cryptées dans leur forme originale. Je l’ai vu comme un rappel que les mathématiques ne peuvent pas être entièrement interprétées isolément du reste de la culture qui les produit. Pour comprendre pourquoi l’algorithme de Piṅgala prend la forme qu’il prend, il faut connaître le langage sanscrit, la grammaire et l’esthétique ainsi que l’histoire de chercheurs plus récents produisant des commentaires sur des textes classiques.

Dans son livre Mathematics in India, Plofker inclut une annexe sur la langue et la littérature sanscrites parce que, par exemple, la compréhension de l’importance du mètre poétique en sanskrit aide un étudiant en histoire des mathématiques à comprendre pourquoi certains mots et expressions sont substitués aux nombres dans les textes mathématiques sanskrits. Une compréhension de la littérature sanskrite encourage également les interprètes modernes à être circonspects plutôt que trop confiants quant à notre connaissance des textes mathématiques sanscrits vieux de plusieurs siècles. Plofker ferme l’annexe sur le sanskrit avec ce paragraphe (soulignement le sien):

En résumé, le chemin entre ce qu’un mathématicien médiéval composant en sanskrit avait l’intention de dire et ce que prétend un traducteur moderne est souvent long et périlleux. Si les mots de l’auteur ont été préservés et transcrits avec succès par une longue succession de scribes, et si le ou les commentateurs qui ont rencontré plus tard des manuscrits du texte l’ont bien compris et expliqué, et si le ou les éditeurs qui ont publié le texte ont sélectionné le manuscrit approprié des lectures dans les cas où l’un ou l’autre scribe a glissé, et si le traducteur avait suffisamment de connaissances linguistiques et techniques, plus assez d’imagination critique, pour choisir la plus appropriée des interprétations possibles de la version résultante du texte, alors ce que le lecteur rencontrera très probablement une approximation assez juste de l’original. Mais il y a des incertitudes importantes présentes à chaque étape de ce processus, donc il faut toujours être prudent dans le traitement du résultat final.

Le discours de Plofker ne concernait pas réellement Piṅgala et son algorithme poétique. Il s’agissait d’Al-Bīrūnī, un polymathe perse du XIe siècle de notre ère qui a visité l’Inde et a écrit, entre autres, sur l’érudition indienne en mathématiques. Lui aussi essayait de comprendre ces algorithmes cryptiques des siècles plus tôt. Bien que cet aperçu de l’histoire mathématique à travers son objectif soit un rappel des clivages culturels qui peuvent rendre difficile pour quelqu’un comme moi de comprendre le travail de quelqu’un comme Piṅgala, cela m’a aussi fait ressentir une parenté surprenante à travers les siècles avec Al-Bīrūnī, qui comme moi essayait de comprendre les mathématiques et les gens qui les pratiquaient auparavant.