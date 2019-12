Le calvaire des Libyens déplacés pour trouver refuge à Tripoli

Depuis des mois, Laila Mohamad vit avec ses enfants dans un immeuble en construction à Tripoli. Comme tant de personnes touchées par l'offensive dans le sud de la capitale libyenne, il a dû quitter son domicile pour la course afin de mettre sa famille en sécurité et n'a nulle part où aller.

Après avoir déménagé d'un refuge à un autre alors que les prix de location augmentaient à travers les nuages, Laila a terminé toutes ses économies depuis longtemps et a dû occuper un appartement dans un immeuble du quartier de Tarik al-Sekka, au centre-ville de Tripoli .

Comme elle, plus de 140 000 Libyens ont fui les combats dans le sud de la capitale avec l'offensive lancée en avril par le maréchal Jalifa Haftar, homme fort dans l'est du pays, pour prendre le contrôle de la capitale, siège du gouvernement Accord national (GNA) reconnu par la communauté internationale.

À Tarik al-Sekka, un procès immobilier a paralysé la construction de six immeubles en 2008, avec un total de 150 appartements. Ses squelettes gris servent aujourd'hui de refuge à plus de 170 familles déplacées. Pour certains, c'est un "cadeau du ciel": l'alternative était de dormir dans la rue.

Mais "nous vivons comme des animaux. Sans eau, sans électricité et sans égouts", a expliqué Laila Mohamad à l'..

"Tout ce que nous voulons, c'est une vie décente", explique cette mère de sept enfants, dont l'enfant souffre d'une maladie respiratoire chronique.

Dans la propriété voisine, Samira occupe avec ses quatre enfants une modeste chambre de huit mètres carrés. Il dit qu'il se sent en sécurité et loue la générosité d'un "bienfaiteur" qui lui a payé une porte et une fenêtre. "Bien que ce ne soit pas idéal, au moins c'est gratuit", dit-il.

Samira avait décidé de rester à tout prix dans sa maison à Al-Khallatat, au sud de la capitale et malgré les combats, jusqu'à ce qu'une roquette tombe à côté de chez lui et qu'il sache qu'il devrait partir, explique-t-il.

Les propriétés occupées sont situées à quelques dizaines de mètres du siège du GNA, qui semble avoir été dépassé par le nombre de personnes touchées.

Mayssoun al-Diab, membre d'un "comité de crise" du GNA chargé des déplacés, n'hésite pas à critiquer "l'inaction" des autorités. "Le gouvernement n'a rien à offrir" aux victimes de l'offensive de Haftar, estime-t-il, "pas même un soutien moral".

Initialement, le comité a offert aux familles des écoles, des bâtiments publics et des hôtels, mais avec le nombre croissant de personnes déplacées et le début de la nouvelle année scolaire, beaucoup se sont vus dans la rue.

Après avoir appris sur le Calvaire que des centaines de familles affectées souffrent des réseaux sociaux, d'autres Libyens en meilleure situation économique se sont préparés à aider avec des vêtements, de la nourriture ou des couvertures, explique Salem el-Chatti, membre d'un groupe de personnes déplacées.

"Je passe devant ces bâtiments chaque jour et mon cœur se rétrécit quand je vois que mes enfants mangent et dorment dans la chaleur pendant que nos frères vivent ce drame", explique Abdel-Atti, un Tripolitain qui a approché Tarik al- avec des matelas et des couvertures. Sekka