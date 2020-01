Le Canada entame le processus de ratification de la TMEC et demande une coopération bipartite

OTTAWA, 27 janvier (.) – Le gouvernement canadien a entamé lundi le processus de ratification d’un nouveau pacte commercial nord-américain et a exhorté les législateurs de l’opposition à approuver officiellement l’accord le plus rapidement possible.

Le Canada est le seul pays qui n’a pas encore ratifié l’Accord entre le Mexique, les États-Unis et le Canada (TMEC), qui met à jour l’Accord de libre-échange nord-américain de 25 ans (ALENA).

La vice-première ministre Chrystia Freeland, qui dirigeait l’équipe de négociation canadienne, a exhorté les législateurs à mettre de côté la partisanerie. Les libéraux ne contrôlent pas la chambre basse et doivent compter sur l’opposition pour gouverner.

“La balle est sur son camp”, a déclaré lundi Freeland aux journalistes après avoir officiellement informé le gouvernement qu’il présenterait la législation nécessaire mercredi. “Je demande à tous les députés de soutenir l’accord et de soutenir son entrée en vigueur sans retard injustifié.”

Le président des États-Unis, Donald Trump, devrait signer mercredi le nouvel accord commercial. Trump a fait de la renégociation de l’ALENA un élément clé de sa campagne électorale présidentielle de 2016.

Le principal parti d’opposition conservateur du Canada a exprimé sa détermination à examiner ce qu’il appelle des aspects potentiellement inquiétants de l’accord, mais affirme également qu’il n’a pas l’intention de retarder le processus.

Les entreprises et les groupes industriels souhaitent que le gouvernement de Justin Trudeau ratifie le pacte commercial le plus rapidement possible afin d’atténuer l’incertitude économique. Le libre-échange est essentiel pour les économies du Canada et du Mexique, qui envoient environ 75% des marchandises aux États-Unis.

“Il est crucial pour les entreprises que cet accord soit ratifié rapidement”, a déclaré la Chambre de commerce du Canada dans un communiqué.

(Rapport de Kelsey Johson; édité par Diego Oré)