Le Canadien Nick Taylor ajoute son deuxième tournoi de la PGA en gagnant en Californie | Sports

Le Canadien Nick Taylor a ajouté son deuxième tournoi de la PGA Tour en remportant 268 coups sûrs au golf AT&T Pebble Beach Pro Am, qui a été joué en Californie (États-Unis), quatre impacts de moins que l’américain classé deuxième Kevin Streelman et cinq d’avance sur Phil Mickelson, qui a terminé aujourd’hui deux au-dessus de la paire et n’a pas pu ajouter son sixième Pebble Beach.

Taylor (63 + 66 + 69 + 70) a commencé avec confiance le dernier tour et dans la première moitié du parcours, il avait déjà marqué un aigle dans le 6 trous 5- et trois birdies pour un bogey et, bien que les nerfs aient refait surface dans le la deuxième partie, avec un double bogey en 14 et deux bogeys pour deux birdies, s’est retrouvée avec un avantage confortable sur ses rivaux pour remporter son deuxième PGA après celui réalisé en novembre 2014; le championnat Sanderson Farms.