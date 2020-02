“Le cancer n’attend pas”: la pénurie de médicaments pour enfants alimente l’angoisse au Mexique

MEXICO CITY, 17 février (.) – Hermes Soto aura cinq ans lundi et n’aura pas de fête. Il le fera passer à l’hôpital pour enfants où il devra se rendre pour recevoir sa quinzième chimiothérapie pour soigner le cancer dont il souffre: un rhabdomyosarcome agressif à l’avant-bras gauche.

Mais Esperanza Paz, sa mère, ne sait pas si la vincristine, le médicament qui aide à inhiber la croissance des cellules cancéreuses, sera disponible ou renvoyée chez elle, dans un quartier modeste de Mexico, comme cela s’est produit au milieu Janvier, quand il n’a pas reçu sa dose par manque de médicaments.

“Le souci est qu’Hermès est déjà au stade final de son traitement. Nous n’avons besoin que de deux cycles de chimiothérapie pour terminer”, a expliqué Paz, qui gagne sa vie en faisant de l’artisanat dans sa petite maison située au sud de la capitale, où Il vit avec Hermès et ses deux autres filles, âgées de 3 et 10 ans.

“(S’il ne reçoit pas la chimio), c’est un revers total. Il peut rechuter. Le cancer peut réapparaître. La tumeur qu’il a eu est l’une des plus agressives et peut apparaître dans n’importe quel muscle de son corps”, s’est-il lamenté en se couvrant. La bouche avec la main.

Hermes fait partie des dizaines d’enfants qui souffrent du manque de médicaments pour leurs traitements au Mexique, après que le gouvernement d’Andrés Manuel López Obrador a centralisé les achats l’année dernière par le biais du ministère des Finances, afin d’éviter surfacturation et corruption.

Ni le ministère de la Santé ni la présidence n’ont répondu aux demandes de commentaires de . concernant les plaintes des parents.

Jusqu’à présent, le président a donné des réponses contradictoires à la pénurie: il a nié la pénurie de médicaments, mais il l’a également reconnu en accusant les responsables de l’hôpital d’avoir thésaurisé des médicaments et en disant que l’approvisionnement avait été affecté par des problèmes en Chine et en Inde.

La pénurie n’est pas nouvelle. Les premiers cas ont été révélés en mai de l’année dernière. Mais avec le temps, il est devenu plus difficile pour les familles de faire face, dont beaucoup n’ont pas les ressources financières pour acheter des médicaments dans n’importe quelle pharmacie.

“Avant, le problème (de la pénurie) nous le résolvions avec une recette et nous pouvions l’acheter de l’extérieur. Mais maintenant c’était impossible car nous ne trouvions (vincristine) nulle part”, s’est plaint Paz, dont le fils a déjà reçu 28 radiations et est passé par trois chirurgies depuis son diagnostic en octobre 2018.

Elle et d’autres parents d’enfants atteints de cancer ont assisté à des réunions avec les autorités du ministère de l’Intérieur et ont bloqué d’importantes artères à Mexico, mais les réponses officielles ne les satisfont pas.

“Le président nous dit qu’il y aura un approvisionnement total depuis le 1er décembre. Mais le cancer n’attend pas. Si nous attendons plus longtemps, que se passera-t-il? Combien vont mourir? Combien auront des rechutes?” se demanda-t-il, alors qu’Hermes tentait de chanter une strophe de “Believer”, par Imagine Dragons, qui disait “Ma vie, mon amour, mon impulsion, est venue de la douleur.”

Le cancer infantile est la deuxième cause de décès d’enfants au Mexique, selon les chiffres officiels. Chaque année, 7 500 nouveaux cas surviennent dans le pays et en moyenne 2 300 enfants meurent. Le gouvernement mexicain l’a classé comme “problème de santé publique” en raison de la mortalité élevée et de l’impact sur les proches des patients.

Le premier jour de 2020, le gouvernement a lancé l’Institut de la santé pour le bien-être (Insabi) à la place de l’assurance populaire, qui a conditionné les soins de santé aux Mexicains pour le paiement des frais et de leur adhésion.

Le président, qui a assumé en décembre 2018, a déclaré vouloir un système de santé publique comme celui du Canada ou du Danemark, pays qui consacrent plus de 10% de leur PIB aux soins de santé, alors que le Mexique ne contribue que 5,9%.

“Nous n’avons pas de système de santé de premier ordre mais, depuis le changement d’administration, le problème des pénuries a énormément augmenté. Il n’y a jamais eu de crise aussi grave”, a expliqué Andrea Rocha, une avocate de 26 ans qui a aidé des parents d’enfants malades à demander une protection pour leur donner des médicaments.

L’amparo est un moyen de défense procédurale qui vise à protéger les droits fondamentaux des citoyens, établis dans la Constitution mexicaine, contre les actes qui violent les autorités.

Rocha, qui travaille avec plus de 65 familles avec des enfants malades, a déclaré qu’elle était disposée à contacter les autorités internationales si les autorités ne répondaient pas à temps.

“Nous irons devant la Cour suprême si nécessaire. Et puis, au niveau international, pour forcer l’État mexicain à se conformer à la livraison des médicaments”, a averti l’avocat qui collabore également avec le Parti de la révolution démocratique de gauche (PRD). .

Mais non seulement les enfants atteints de cancer souffrent d’une pénurie de médicaments. Les médicaments pour les enfants ayant reçu une greffe ne sont pas non plus disponibles.

C’est le cas de Diana Melo, qui a sept ans. À huit mois, on lui a diagnostiqué une insuffisance rénale chronique et peu de temps après, elle était candidate à recevoir un nouveau rein. Après quatre ans d’attente, il a finalement été transplanté en mai 2019.

Diana a été dans la salle d’opération 19 fois, mais sa mère, Mónica Márquez, dit que sa fille a appris à vivre avec la maladie. Pendant qu’elle parle, la petite fille joue avec sa planche à roulettes et quelques amis dans la rue devant sa maison.

“Diana se porte très bien, la situation est qu’il n’y a pas de médicaments”, a déclaré Márquez, une psychologue sociale de 41 ans qui gagne sa vie en vendant de l’artisanat.

Dans son département, situé au nord de la capitale, Márquez a rappelé que, depuis l’année dernière, il a ressenti une pénurie de médicaments, mais qu’il a pu la surmonter car il a accumulé quelques boîtes de tacrolimus-immunosuppresseur- ou par des dons. Il lui a également coûté de l’acide mycophénolique, un autre immunosuppresseur.

“Ce sont des médicaments très importants. Avec un jour, Diana ne le prend pas, elle pourrait rejeter l’organe”, a-t-il déclaré.

Compte tenu de la pénurie, la boîte de tacrolimus est passée de 2 500 pesos (135 dollars) à 14 000 pesos (755 dollars); un prix impossible à payer toutes les deux semaines pour les familles mexicaines moyennes, mais encore plus pour celles qui ont des ressources limitées.

“Ma fille peut rechuter, re-dialyser, revenir à ce qu’elle était avant. Et à quoi bon tout ce qui a été fait, ces quatre années d’attente (pour le rein), tant de soins?”, A demandé Marquez.

“J’ai l’impression qu’ils le minimisent, qu’ils essaient de couvrir le soleil avec un doigt quand, évidemment, il y a un très gros problème”, a-t-il conclu.

(Un dollar = 18,54 pesos mexicains)

(Rapport de Diego Oré, édité par Adriana Barrera, Raúl Cortés Fernández et Juana Casas)