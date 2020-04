Le carbone que nous ne pouvons pas perdre

Les zones protégées ont longtemps servi de refuge à la faune. Il y a plus de 100 espèces en voie de disparition dans le seul parc national d’Haleakalā à Hawaï. Bajo Madidi, en Amazonie bolivienne, abrite de rares loutres de rivière qui mesurent jusqu’à six pieds de long. Et en Indonésie, certains des derniers tigres de Sumatra sur Terre rôdent à travers les jungles du parc national de Gunung Leuser.

Mais face à la crise climatique actuelle, nous devons élargir encore notre vision de la protection. Nous devons commencer à considérer les aires protégées comme des refuges non seulement pour la faune, mais pour le carbone.

Ce changement mental serait subtil mais profond. Cela signifierait la protection de zones que nous n’avons peut-être pas identifiées auparavant comme prioritaires. Et, comme mes co-auteurs et moi l’avons trouvé dans un nouvel article pour Nature Climate Change, c’est nécessaire si nous voulons résoudre la crise climatique.

Outre une transition rapide vers les énergies renouvelables, la protection des écosystèmes riches en carbone est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le changement climatique. Pendant des centaines, voire des milliers d’années, ces endroits ont absorbé le carbone de l’atmosphère et l’ont stocké indéfiniment dans les arbres et le sol. Ce faisant, ils ont créé un système mondial de réserves de carbone vivant.

Mais lorsque ces écosystèmes sont détruits, leur carbone est libéré dans l’atmosphère sous forme de dioxyde de carbone, ce qui entraîne une augmentation encore plus rapide des températures mondiales.

Notre équipe s’est attachée à comprendre le coût potentiel de la perte de ces réserves. Nous voulions savoir dans quelle mesure l’activité humaine menaçait ces écosystèmes, combien de carbone ils pourraient potentiellement libérer et quelle quantité de ce carbone nous pourrions réabsorber avant 2050 – quand nous devons atteindre zéro émission nette pour minimiser l’impact du changement climatique.

Nous avons dressé une liste d’endroits dans le monde qui contiennent du «carbone irrécupérable» – du carbone que, s’il était libéré, nous ne pourrions pas récupérer au cours des trois prochaines décennies.

Le carbone irrécupérable existe dans des zones qui sont déjà protégées, dans des zones qui sont quelque peu protégées et dans des zones que nous ne prioriserions pas autrement pour la protection. Certains d’entre eux subissent une pression immédiate de la part des intérêts agricoles et forestiers. D’autres seront menacés dans les prochaines décennies.

Au total, ils contiennent plus de 260 gigatonnes de carbone irrécupérable, soit 26 fois les émissions de combustibles fossiles de l’année dernière. En d’autres termes, la destruction de ces écosystèmes rendrait effectivement nos objectifs climatiques à long terme impossibles.

C’est pourquoi nous devons immédiatement agir pour protéger les réserves de carbone vivant, en particulier dans les trois zones avec la plus grande concentration de carbone irrécupérable: les tourbières tropicales, les mangroves et les forêts anciennes.

Ces endroits couvrent le monde et, dans trop d’endroits, ils sont menacés. Vous pouvez trouver des tourbières tropicales, des environnements uniques pleins de sols gorgés d’eau, partout de l’Amazonie au Congo. Les mangroves s’étendent sur les côtes d’eau salée de l’Équateur à la Floride. Et les forêts anciennes sont aussi répandues en Indonésie que dans le nord-ouest du Canada.

Les gouvernements nationaux doivent protéger ces écosystèmes et ils ont plusieurs outils à leur disposition. Ils peuvent renforcer les programmes existants de gestion des terres. Ils peuvent établir de nouvelles zones protégées, potentiellement grâce à une nouvelle désignation pour les réserves de carbone vivant. Et ils peuvent intégrer des réserves de carbone dans leurs stratégies de planification de l’utilisation des terres.

Pendant ce temps, les institutions internationales peuvent aider les gouvernements à financer ces programmes. Et les organisations à but non lucratif peuvent s’associer avec les gouvernements et les communautés locales pour aider à les mettre en œuvre.

Les individus ont également un rôle à jouer. Nous pouvons changer nos pratiques individuelles, comme en mangeant moins de viande, tout en poussant à des changements systématiques, comme exiger que les entreprises adoptent des chaînes d’approvisionnement transparentes et durables. Nous pouvons également parler avec nos votes, opposer ceux qui nient les risques et soutenir ceux qui font pression pour la protection du carbone irrécupérable.

La plupart d’entre nous ne verront jamais un tigre de Sumatra dans la nature, mais nous réalisons instinctivement que sa survie est liée à la nôtre. Il en va de même pour le carbone irrécupérable. Comme nos espèces les plus menacées, c’est un élément que nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre de perdre.