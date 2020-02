Le cardio-oncologue vous verra maintenant

À 86 ans, la juge de la Cour suprême des États-Unis, Ruth Bader Ginsberg, a été diagnostiquée et guérie d’un cancer du pancréas à un stade précoce. Péril! l’hôte Alex Trebek est en traitement pour le cancer du pancréas de stade IV et partage publiquement ses mises à jour sur la santé.

Leurs histoires sont plus courantes maintenant que les individus vivent plus longtemps après un diagnostic de cancer. Mais avec une population vieillissante de survivants du cancer vient également des conditions médicales plus chroniques, à la fois liées et non liées au diagnostic de cancer d’origine.

Il y a plus de 15 millions de survivants du cancer aux États-Unis, qui devraient dépasser les 20 millions d’ici 2026. Parmi ces survivants, les maladies cardiaques sont la deuxième cause de décès. La première cause de décès est la deuxième tumeur maligne.

À mesure que le nombre de survivants augmente, le nombre de patients vivant avec des effets tardifs de la cardiotoxicité liée au cancer augmente également. Par exemple, parmi les patients atteints de lymphome hodgkinien qui ont reçu des radiations, les maladies cardiovasculaires sont une cause majeure de décès.

Au cours des deux dernières décennies, la prise de conscience que les soins contre le cancer peuvent entraîner directement des complications cardiaques augmente, tout comme la compréhension que les patients qui ont survécu à un cancer ont un risque accru de mourir d’une insuffisance cardiaque, d’une maladie coronarienne et d’un accident vasculaire cérébral. Cela a conduit à une augmentation de l’intérêt dans le domaine de la cardio-oncologie.

Les spécialistes en cardio-oncologie traitent les personnes atteintes de cancer qui souffrent également de maladies cardiovasculaires avant ou à la suite d’un traitement contre le cancer. Ils se concentrent également sur la prévention des problèmes cardiaques potentiels qui peuvent survenir à la suite d’un diagnostic de cancer ou d’un effet secondaire des thérapies, ou traitent ces problèmes cardiaques à mesure qu’ils surviennent.

Bien que les racines de la cardio-oncologie remontent aux années 1960 et malgré le fait qu’elle soit reconnue comme spécialité médicale, seuls quelques programmes de formation dans ce domaine existent aux États-Unis. Le Conseil d’accréditation pour les études médicales supérieures n’approuve aucun format de formation structuré.

Les soins cardiaques ne sont probablement pas la première chose qui préoccupe le patient face à un diagnostic de cancer. Cependant, l’augmentation des preuves du lien entre le cancer et les maladies cardiovasculaires a conduit au développement du premier article sur la cardio-oncologie dans les années 1990; et finalement, le premier programme d’onco-cardiologie au MD Anderson en 2000.

Le but de cette surspécialité est de diagnostiquer, prévenir et traiter la toxicité cardiaque induite par la thérapie anticancéreuse. Depuis l’origine officielle du domaine en 2000, de nombreux centres, tels que le Rush University Medical Center, le Moffitt Cancer Center et la Vanderbilt University, ont employé des cardio-oncologues.

La cardio-oncologie a été un sujet de discussion et de recherche lors de forums scientifiques nationaux tels que la conférence 2019 de l’American Heart Association. L’American College of Cardiology a convoqué la première conférence intensive de cardio-oncologie lors de la réunion nationale de l’ACC en 2015, et a depuis organisé un cours national de cardio-oncologie en février.

Néanmoins, de nombreuses institutions n’ont pas de cardio-oncologue dans le personnel. Les centres qui offrent des services de cardio-oncologie ont à peu près doublé de 2014 à 2018. Cependant, ces résultats étaient basés sur les réponses de seulement 39% des programmes interrogés; et selon le Journal de l’American College of Cardiology, moins de 50% des programmes d’entraînement cardiovasculaire incluent des sujets de cardio-oncologie dans leur programme d’études.

Reconnaissant l’importance de cette spécialité unique, les organisations de cardiologie telles que l’ACC ont mis sur pied un conseil de cardio-oncologie en 2014. L’American Heart Association a emboîté le pas et a institué un comité de cardio-oncologie en 2019.

Malgré son importance et son histoire, ce domaine continue de se développer lentement. En 2015, une enquête envoyée par le conseil de cardio-oncologie de l’ACC aux directeurs et présidents de programmes de cardiologie a révélé que 27% des centres ont des programmes de cardio-oncologie dédiés.

Plus de 70% de ceux qui ont répondu ont convenu que les complications cardiovasculaires sont un problème majeur auquel sont confrontés les patients cancéreux. Plus de 50 pour cent ont indiqué que les programmes de cardio-oncologie améliorent les soins aux patients. Mais seulement 12% prévoyaient d’ajouter les services à leurs programmes au cours de l’année.

Malheureusement, dans les centres de cancérologie, l’allocation de ressources à l’évaluation et aux tests cardiovasculaires peut ne pas être considérée comme une priorité. Les preuves s’accumulant sur le lien entre la survie au cancer et les maladies cardiovasculaires, il est essentiel qu’une priorité soit accordée à l’intégration de spécialistes en cardio-oncologie dans le modèle de traitement des soins contre le cancer.

En tant que deux médecins – l’un d’entre nous un onco-cardiologue, l’autre un oncologue – avec une expérience cumulée de 12 ans dans nos domaines, nous avons vu les avantages de cette approche multidisciplinaire et coordonnée de dépistage, de prévention et de traitement pour les patients cancéreux à risque de maladie cardiaque.

Par exemple, une patiente de 48 ans ayant des antécédents de lymphome avait reçu un médicament cardiotoxique – la doxorubicine, également connue sous le nom d’Adriamycine – environ 20 ans plus tôt pour le cancer du sein. Ils ont dû utiliser ce médicament une deuxième fois afin de guérir son lymphome.

Sa fonction cardiaque était déjà anormale, probablement en raison de sa doxorubicine antérieure. L’oncologue nous a consultés en cardio-oncologie à Rush car il était à craindre que sa fonction cardiaque ne s’aggrave avec un nouveau traitement à la doxorubicine.

Nous avons fait des recommandations pour les médicaments cardio-protecteurs et la gestion cardiovasculaire pendant le traitement du cancer. Elle a été suivie de près et a pu traverser son traitement contre le lymphome en toute sécurité. Aujourd’hui, cinq ans plus tard, elle reste bien portante, avec une fonction cardiaque légèrement anormale mais très stable.

En réponse à la pénurie de programmes de cardio-oncologie dans une grande partie de la région du Midwest, l’Université Rush de Chicago a lancé le symposium régional biennal de cardio-oncologie visant à éduquer d’autres professionnels de la santé non cardio-oncologiques sur ces questions. Le premier symposium de 2018 a dépassé sa capacité en raison de l’intérêt considérable des professionnels de la santé.

Rush et sept autres hôpitaux de Chicago ont formé le Chicago Cardio-Oncology Consortium pour organiser un cycle trimestriel de cardio-oncologie à Chicago où nous discutons de cas de cardio-oncologie, apprenons et collaborons les uns avec les autres. Ce forum est également bien fréquenté par les fournisseurs de soins de santé.

Pour les patients, Rush a organisé sa première série semestrielle d’éducation des patients en cardio-oncologie en octobre 2019; la prochaine se tiendra en mai 2020.

Le succès et l’intérêt des professionnels de la santé et des patients dans ces séries éducatives témoignent du besoin de cardio-oncologie et de collaborations entre cette spécialité, l’oncologie, les soins primaires, les patients, les familles, les infirmières, le personnel de soutien et les autres prestataires de soins de santé; afin d’obtenir les meilleurs soins complets pour le patient atteint de cancer présentant une maladie cardiaque présente ou future.

Étant donné le rythme rapide des soins contre le cancer en oncologie et les changements de paradigme de traitement, il est impératif que les oncologues travaillent en étroite collaboration avec les surspécialistes et se tiennent au courant des informations, des données, des effets secondaires potentiels et des protocoles de dépistage mis à jour les plus récents qui peuvent avoir un impact sur les patients.

En raison de l’amélioration du dépistage du cancer, de la détection précoce et du dépistage, les gens vivent plus longtemps après un diagnostic de cancer; et un nombre croissant de patients sont guéris de leur cancer. Avec de nouvelles améliorations dans le traitement du cancer, ce nombre continuera d’augmenter dans les années à venir.

Alors que la population vieillissante de survivants du cancer augmente, le National Cancer Institute, l’American Society for Clinical Oncology et d’autres ont développé des modèles et des directives de survie pour assurer le dépistage et la surveillance des effets secondaires tardifs potentiels. L’American College of Cardiology propose des ressources sur les effets secondaires qui surviennent pendant ou immédiatement après le traitement du cancer.

Pourtant, les effets secondaires cardiaques de nombreux patients sur le traitement du cancer ne sont pas détectés pendant des années, voire des décennies après la fin du traitement contre le cancer. Dans notre clinique de cardio-oncologie à Rush, plusieurs patients présentent une insuffisance cardiaque, des problèmes de rythme cardiaque, des troubles des valves cardiaques, un blocage coronarien et des crises cardiaques, principalement à la suite de traitements anticancéreux antérieurs.

Le personnel médical et les patients doivent être conscients de ces complications possibles à la suite de traitements contre le cancer ou de la maladie elle-même.

Les administrateurs d’hôpitaux et les facultés de médecine doivent encourager davantage de cardiologues à se spécialiser davantage et à poursuivre une carrière dans ce domaine en évolution, car un nombre croissant de survivants du cancer bénéficieront de cette approche spécialisée de leurs soins cardiaques.

L’un des plus grands cadeaux à un oncologue et aux patients est une équipe multidisciplinaire de médecins comprenant des oncologues, des chirurgiens, des pathologistes et des radiologues, des infirmières et du personnel de soutien qui ont tous une certaine compréhension et connaissance des cancers spécifiques pour chaque patient.

La cardio-oncologie doit être un groupe universel et surspécialisé de médecins dans toutes les organisations de soins de santé et les établissements médicaux. Le besoin augmente. La disponibilité des solutions doit croître au même rythme.