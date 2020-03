Le cartel Santa Rosa Lima torture et tue des tueurs à gages de l’élite CJNG

Le cartel de Santa Rosa de Lima torture et exécute des tueurs à gages d’élite du CJNG Ils interrogent les sujets et obtiennent des informations sur leurs activités criminelles La vidéo a été divulguée sur Internet et a alarmé la société de Guanajuato

Une nouvelle vidéo a été divulguée sur la torture et l’exécution de membres présumés du crime organisé au Mexique. Le matériel qui circule déjà sur Internet a alarmé la population pour la manière cruelle dont les présumés assassins d’élite du cartel de Jalisco New Generation (CJNG) sont aux mains d’hommes au service du cartel de Santa Rosa de Lima, dans le État de Guanajuato au Mexique.

Ces deux groupes antagonistes ont déclaré la guerre à cette entité qui, au cours de l’année écoulée et jusqu’à présent, a subi des assassinats et des affrontements armés, faisant des dizaines de morts. À cette occasion, alors que la guerre a décidé de le diffuser sur Internet, pour être intimidé, le plus fort impact a été causé à la société.

Le matériel, qui dure environ 2 minutes, est déjà sur les réseaux sociaux et montre comment des hommes armés qui semblent faire partie du cartel de Santa Rosa de Lima, soumettent, interrogent, torturent et finissent par tuer deux sujets qui Ils seraient membres du cartel de la nouvelle génération de Jalisco.

La vidéo complète peut être vue sur le portail des médias La Verdad, qui a été obtenue à partir d’un compte Twitter. Lors de l’interrogatoire, les hommes soumis donnent des détails sur les activités menées par le CJNG et admettent qu’ils ont été envoyés pour chauffer la place dans certains quartiers de l’Etat.

De plus, dans les documents, on voit deux hommes qui sont soumis au sol, tandis que deux sujets les tiennent par les cheveux et les intimident avec deux couteaux, tandis qu’un autre les interroge sur les activités criminelles qu’ils mènent dans la ville de Celaya, située à l’état de Guanajuato.

C’est précisément cette entité qui a souffert ces derniers mois de la guerre qui s’est déclenchée entre ces groupes et d’autres groupes du crime organisé, qui a laissé une trace de violence et de mort.

L’un de ceux soumis, est complètement plein de sang dans sa chemise et c’est celui qui révèle toutes les informations qu’ils demandent. Il leur demande d’abord d’où ils viennent, auquel il répond celui de la ville de Celaya. Plus tard, ils lui demandent pour quel cartel il travaille et répond à cela pour le CJNG.

L’homme qui est soumis avoue qu’ils arrivent d’Irapuato et que le seul objectif de tuer des gens est de réchauffer le sol.

Bien que le matériel ne montre pas comment les hommes sont tués, les informations sur le portail indiquent qu’ils ont été finalisés de la pire façon.

Les dirigeants des deux cartels sont Nemesio Oseguera Cervantes «El Mencho» du CJNG et José Antonio Yépez Ortíz «El marro» du CSRL, et depuis quelque temps, ils maintiennent une guerre pour tenter de contrôler la zone.

