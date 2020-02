Le cas de moins de procédures cardiaques

La chirurgie cardiaque moderne est miraculeuse. Penser qu’une valve aortique défaillante peut être remplacée via un cathéter sans même ouvrir la poitrine, c’est apprécier l’une des merveilles de la médecine du 21e siècle. Mais comme le suggèrent deux études récentes, nous sommes peut-être un peu trop avides de procédures cardiaques. Lorsqu’il s’agit de traiter certaines affections cardiaques courantes, les médicaments peuvent souvent faire le travail.

Telle était la leçon de l’essai très attendu d’ISCHEMIA, dont les résultats ont été révélés lors de la réunion de novembre dernier de l’American Heart Association. L’étude a porté sur 5 179 personnes atteintes d’ischémie modérée à sévère – circulation sanguine insuffisante vers le cœur – causée par un rétrécissement des artères coronaires. Tous les participants à l’ISCHEMIA (étude internationale de l’efficacité comparative de la santé avec les approches médicales et invasives) ont obtenu des médicaments optimisés pour leurs besoins: statines et parfois des médicaments réduisant le cholestérol supplémentaires; aspirine ou autres anticoagulants; ainsi que des médicaments pour abaisser leur tension artérielle et leur fréquence cardiaque lorsque cela est utile. Les sujets ont été éduqués sur les techniques d’alimentation, d’exercice et de relaxation. Mais la moitié des participants ont été sélectionnés au hasard pour être également traités soit avec des stents – des dispositifs qui soutiennent les vaisseaux rétrécis ouverts – ou, si l’endoprothèse n’était pas possible, avec une chirurgie de pontage.

Bien que les deux procédures soient couramment utilisées pour traiter les vaisseaux bloqués, les chercheurs ont constaté que sur une période de trois ans, ils n’offraient aucun avantage par rapport au traitement médicamenteux seul pour réduire le taux de crises cardiaques, d’hospitalisation pour insuffisance cardiaque ou douleur thoracique ou mort cardiaque. Des études antérieures étaient parvenues à des conclusions similaires, mais cet essai était plus vaste et mieux conçu, impliquant des patients atteints de maladies cardiovasculaires plus graves – les mêmes patients pensaient bénéficier d’une approche invasive. Pourtant, il est logique que les médicaments fonctionnent si bien: «Lorsque vous avez un rétrécissement coronarien, ce n’est pas seulement là où vous le voyez; c’est partout dans les artères », explique la présidente de l’étude Judith Hochman, doyenne associée principale des sciences cliniques à NYU Langone Health. “La thérapie médicale s’adresse à chacun d’eux où le stenting ne concerne que les points focaux.”

Là où les procédures ont éclipsé les médicaments, il s’agissait de réduire les douleurs thoraciques ou l’angine de poitrine. Un patient sur cinq qui souffrait de douleurs thoraciques quotidiennes ou hebdomadaires est devenu sans angine en un an avec un traitement médicamenteux, mais cela est passé à un sur deux avec la stratégie invasive. Cette conclusion suggère que les personnes sujettes à l’angine de poitrine pourraient vouloir opter pour une procédure. Il est important de noter que les stents et les pontages restent des thérapies vitales pour les personnes souffrant de crises cardiaques ou d’angor instable et celles souffrant de rétrécissement de l’artère coronaire principale gauche – tous les groupes à haut risque non inclus dans cet essai.

Une autre étude comparant les médicaments cardiaques à un traitement plus invasif a donné des résultats similaires. Publié en mars dernier, l’essai CABANA a examiné deux approches de la fibrillation auriculaire: des accès de battements cardiaques rapides et irréguliers qui affectent environ 2% des adultes de moins de 65 ans et 9% des personnes âgées aux États-Unis. Les 2 204 patients de l’étude ont été assignés au hasard pour être traités uniquement avec des médicaments ou avec une ablation par cathéter, une procédure dans laquelle la chaleur ou le froid ont été utilisés pour isoler ou détruire les tissus cardiaques provoquant un rythme anormal. Dans cette étude également, il n’y avait pas de différence entre les deux groupes en termes de mortalité ou de taux d’accidents vasculaires cérébraux invalidants, d’hémorragies graves ou d’arrêt cardiaque. Encore une fois, il y avait une différence en termes de symptômes: les patients d’ablation étaient moins susceptibles d’avoir des crises récurrentes d’A-fib et rapportaient une meilleure qualité de vie. Selon certaines mesures, l’ablation a également surpassé les médicaments pour les patients de moins de 65 ans, les minorités et les personnes souffrant d’insuffisance cardiaque, explique le cardiologue Douglas Packer de la clinique Mayo, qui a dirigé l’essai.

Les études devraient aider à mettre plus de pouvoir décisionnel entre les mains des patients. Plutôt que d’être précipités au «laboratoire de cathétérisme» pour une intervention sur la douleur de la mort, les gens peuvent prendre le temps de peser leurs options. «Je pense que les deux études sont, dans certains sens, des jumeaux», explique Stephen Wiviott, spécialiste en médecine cardiovasculaire au Brigham and Women’s Hospital, qui n’a participé à aucun des deux essais. «Ils donnent assez de pouvoir aux patients.»

L’impact des études sera fascinant à voir. Au moins 500 000 procédures d’endoprothèse cardiaque sont effectuées chaque année aux États-Unis, dont beaucoup en cas d’urgence. Si les médecins arrêtaient simplement de les faire électivement chez les patients les moins symptomatiques – ceux sans angine – les États-Unis pourraient éliminer environ 22800 procédures par an, économisant environ 570 millions de dollars, dit Hochman. Les ablations peuvent également diminuer pour les personnes présentant peu de symptômes de fibromyalgie, mais Packer affirme que l’argument de la qualité de vie de nombreux patients est fort: «CABANA ne peut pas soutenir l’idée que les gens vivront plus longtemps en raison d’une ablation. Cela soutient l’idée qu’ils vivront mieux. »