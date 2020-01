Le CDC confirme la première propagation connue de personne à personne du nouveau coronavirus aux États-Unis

Les autorités sanitaires américaines disent qu’une personne de l’Illinois infectée par le nouveau coronavirus en Chine a transmis le virus à son conjoint, marquant ainsi le premier cas connu de propagation de virus de personne à personne aux États-Unis.

La première patiente de l’Illinois était une femme de Chicago dans la soixantaine, récemment rentrée de Wuhan, en Chine, où l’épidémie aurait commencé. Le nouveau cas, dévoilé jeudi, devrait accroître les craintes que les États-Unis et d’autres pays ne voient une propagation plus large du virus. Les États-Unis sont au moins le quatrième pays à signaler une propagation de personne à personne en dehors de la Chine, le Vietnam, l’Allemagne et le Japon signalant également une transmission locale.

“Notre évaluation reste que le risque immédiat pour le public américain est faible”, a déclaré le directeur du CDC, Robert Redfield, aux journalistes.

Jeudi, les responsables de la santé avaient enregistré plus de 8 200 infections par le nouveau virus, provisoirement appelé 2019-nCoV. La plupart de ces cas se sont produits en Chine, où le virus est responsable de la mort de 170 personnes. Il y a eu environ 70 cas – et aucun décès – signalés dans plus de 15 pays en dehors de la Chine.

Les États-Unis avaient précédemment confirmé cinq cas de virus, qui l’ont tous contracté en Chine, puis se sont rendus aux États-Unis. Les responsables avaient suivi les contacts des cinq cas en prévision de la propagation du virus avant que le patient d’origine ne soit confirmé infecté par le coronavirus et isolé.

Le directeur du département de la santé publique de l’Illinois a déclaré aux journalistes que la surveillance se poursuivrait avec des contacts étroits des cas dans cet État.

“Bien que ce deuxième cas soit préoccupant, les responsables de la santé publique surveillent activement les contacts étroits, y compris les travailleurs de la santé, et nous pensons que les habitants de l’Illinois sont à faible risque”, a déclaré le directeur, le Dr Ngozi Ezike.

Le patient initial reste hospitalisé, mais est dans un état stable, ont déclaré des responsables de la santé de l’Illinois. Son mari – également dans la soixantaine, avec des conditions médicales sous-jacentes – a récemment commencé à signaler de nouveaux symptômes et a été immédiatement admis à l’hôpital. Il est également dans un état stable.

Aux États-Unis, les responsables de la santé s’attendaient à une propagation limitée. S’ils peuvent limiter toute transmission aux contacts des cas liés aux voyages et les empêcher de transmettre le virus, il est possible qu’ils puissent freiner la propagation du virus au niveau national.

Une transmission soutenue du virus – dans lequel il se déplace facilement d’une personne à une autre puis à d’autres à partir de là – serait beaucoup plus difficile à contenir. Jusqu’à présent, les cas de propagation de personne à personne hors de Chine se sont produits parmi les contacts étroits d’un premier cas. Cela indique qu’une transmission soutenue ne se produit qu’en Chine à ce stade.

La possibilité que le virus puisse commencer à circuler efficacement en dehors de la Chine a conduit le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, à reconstituer jeudi le comité d’urgence de l’agence, ce qui pourrait conduire à la déclaration d’une urgence sanitaire mondiale. La semaine dernière, Tedros, comme il est connu, a refusé de faire une telle déclaration en partie parce que si peu de cas s’étaient produits en dehors de la Chine.

Republié avec l’autorisation de STAT. Cet article a été initialement publié le 30 janvier 2020