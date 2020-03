Le CDC des États-Unis a 13 réponses sur COVID-19

Pourquoi est-il appelé un nouveau coronavirus?Comment et où le coronavirus s’est-il propagé? Combien de temps faut-il pour qu’une personne infectée cesse d’être contagieuse?Puis-je voyager aux États-Unis avec des chiens ou importer des chiens dans ce pays pendant l’épidémie de coronavirus?

Le Center for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis a fourni des informations précieuses sur la propagation du redoutable COVID-19 qui maintient les Américains et la communauté hispanique en alerte.

Le CDC, une entité rattachée au ministère américain de la Santé et des Services sociaux, a publié 13 réponses pour comprendre l’origine de COVID-19, répertorié comme Coronavirus, une infection qui pourrait provoquer la mort.

Dans le même temps, le CDC des États-Unis a recommandé à la population générale de mettre en œuvre les actions préventives nécessaires pour empêcher l’expansion de COVID-19, après avoir tué plus de 4 600 personnes dans diverses villes du monde.

Une tempête d’informations sur la propagation de COVID-19, qui a eu lieu dans la ville de Wuhan en Chine, a généré de l’angoisse, de la peur et de la nervosité dans la population des États-Unis.Par conséquent, le CDC dissipe les doutes à ce sujet. pandémie déclarée comme telle par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Pourquoi est-il appelé un nouveau coronavirus?

Cette infection qui cause la maladie des coronavirus en 2019 n’est pas la même que les coronavirus qui circulent couramment parmi les humains et provoquent des maladies bénignes comme le rhume.

Pourquoi est-il appelé COVID-19?

Le 11 février 2020, l’Organisation mondiale de la santé a annoncé le nom officiel de la maladie qui est à l’origine de l’épidémie du nouveau coronavirus depuis 2019. Il s’agit de COVID-19, ce qui signifie (Corona virus disease 2019).

Comment et où le coronavirus s’est-il propagé?

Selon les informations fournies par le CDC, le virus a été identifié pour la première fois en Chine et l’analyse de son arbre génétique indique qu’il provenait de chauves-souris, mais on ne sait pas encore s’il a sauté directement des chauves-souris ou d’un animal hôte intermédiaire.

Comment je sais Le coronavirus se propage-t-il?

Il semble que le nouveau coronavirus se propage d’une personne à l’autre. Une personne malade et présentant des symptômes du virus peut transmettre la maladie à d’autres.

Pour cette raison, le CDC recommande que ces patients soient isolés à l’hôpital ou à domicile, en fonction de leur état de santé, jusqu’à ce que les patients se portent mieux et ne présentent plus de risque d’infection pour les autres habitants.

Combien de temps faut-il pour qu’une personne infectée cesse d’être contagieuse?

La directive actuelle du CDC des États-Unis indique que le patient doit être exempt de COVID-19, c’est-à-dire qu’il ne doit pas présenter de fièvre sans dépendre de l’utilisation de médicaments, ni montrer des symptômes tels qu’une forte toux, le patient a obtenu deux résultats négatifs dans les tests de deux échantillons respiratoires consécutifs prélevés avec un minimum de 24 heures entre eux.

Conformément à ces exigences, il est considéré que la personne qui a déjà quitté l’isolement ne présente aucun risque d’infection pour autrui.

Dois-je porter des masques pour me protéger?

Actuellement, le CDC des États-Unis ne recommande pas l’utilisation de masques pour les personnes qui n’ont pas de COVID-19.

Les personnes qui devraient porter un masque, si elles sont recommandées par un professionnel de la santé, sont celles qui ont le virus et présentent des symptômes du virus.

Quand devrais-je passer un test de dépistage des coronavirus?

Si vous développez de la fièvre et des symptômes d’une maladie respiratoire, tels qu’une toux ou un essoufflement dans les 14 jours suivant votre arrivée en Chine ou en Europe, vous devez d’abord appeler un professionnel de la santé et mentionner votre récent voyage ou vos contacts étroits. vous avez eu.

Si vous avez eu des contacts étroits avec une personne récemment venue d’un voyage dans cette région et présentant ces symptômes, vous devez appeler un professionnel de la santé et mentionner le contact étroit que vous avez eu et le récent voyage de cette personne. .

Par conséquent, votre professionnel de la santé travaillera avec le Département d’État de la santé publique et le CDC pour déterminer si vous devez passer un test de dépistage des coronavirus.

Une personne peut-elle avoir un résultat négatif à un test de dépistage des coronavirus et plus tard un résultat positif?

Lors de l’utilisation du test de diagnostic développé par le CDC, un résultat négatif signifie que l’échantillon du patient n’a pas trouvé ce virus aux premiers stades de l’infection.

Le virus peut même ne pas détecter un résultat de test négatif avec l’échantillon prélevé pendant que le patient présente des symptômes, ce qui signifie peut-être que le coronavirus n’est pas à l’origine de la maladie actuelle.

Y a-t-il un risque de contracter le coronavirus par des emballages ou des produits mesurés en Chine?

En général, en raison de la faible capacité de survie de ces virus à la surface, le risque de propagation par les produits ou les emballages transportés depuis la Chine est très faible.

Le temps chaud arrêtera-t-il la propagation du virus?

On ne sait toujours pas si le temps et la température affecteront la propagation du virus.

Puis-je voyager aux États-Unis avec des chiens ou importer des chiens dans ce pays pendant l’épidémie de coronavirus?

Le CDC des États-Unis avait déjà plusieurs exigences pour amener un chien sur le sol américain. Les exigences actuelles de vaccination contre la rage s’appliquent aux chiens importés de Chine, un pays à haut risque de rage.

Dois-je craindre que les animaux propagent le virus?

Bien que le virus semble provenir d’une source animale, il se transmet désormais de personne à personne. Il n’y a aucune raison de penser que tout animal ou animal de compagnie aux États-Unis pourrait être une source d’infection par ce nouveau virus.

Si je suis malade, dois-je rester à l’écart des animaux domestiques?

Pendant que vous êtes malade, ne manipulez pas et ne touchez pas les animaux de compagnie ou d’autres animaux. Bien qu’il n’y ait eu aucune alerte que des animaux de compagnie et d’autres animaux ont été infectés par le coronavirus.

Évitez le contact avec les animaux et portez un masque si vous devez être près d’eux.