Le CDC s’attend à une propagation communautaire du coronavirus aux États-Unis et prévient que les perturbations pourraient être “graves”

Les Centers for Disease Control and Prevention ont averti mardi qu’ils s’attendaient à ce que le nouveau coronavirus qui a déclenché des épidémies dans le monde commence à se propager au niveau communautaire aux États-Unis, comme un haut responsable a déclaré que les perturbations de la vie quotidienne pourraient être “graves”. “

“Comme nous l’avons vu dans les pays récents à diffusion communautaire, quand il a frappé ces pays, il a évolué assez rapidement. Nous voulons nous assurer que le public américain est préparé », a déclaré à la presse Nancy Messonnier, directrice du CDC National Center for Immunization and Respiratory Diseases.

«Alors que de plus en plus de pays connaissent une propagation communautaire, un confinement réussi à nos frontières devient de plus en plus difficile», a-t-elle déclaré.

Aux États-Unis, 14 cas de virus ont été diagnostiqués, tous chez des personnes ayant récemment voyagé en Chine ou chez leurs proches. 39 autres résidents américains ont été infectés dans d’autres parties du monde avant d’être rapatriés et mis en quarantaine. Mais les responsables du CDC disent que le pays pourrait bientôt voir plus de cas alors que le virus commence à se propager à travers les communautés dans des régions en dehors de la Chine, notamment l’Iran, la Corée du Sud et l’Italie.

Le CDC a exhorté les entreprises et les familles américaines à commencer à se préparer à l’éventualité d’une plus grande épidémie. Messonnier a déclaré que les parents devraient interroger les écoles de leurs enfants sur les plans de fermeture. Les entreprises devraient déterminer si elles peuvent offrir des options de télétravail à leurs employés, tandis que les hôpitaux pourraient avoir besoin d’étendre les services de télésanté, a-t-elle déclaré.

“La perturbation de la vie quotidienne pourrait être grave”, a déclaré Messonnier, ajoutant qu’elle avait parlé de ce problème à ses enfants mardi matin. “Même si je ne pensais pas qu’ils étaient en danger en ce moment, nous, en tant que famille, devons nous préparer à une perturbation importante de notre vie.”

Les messages du CDC semblaient en contradiction avec la position de l’Organisation mondiale de la santé, qui a réitéré mardi que les pays pouvaient arrêter les chaînes de transmission s’ils agissaient rapidement et de manière agressive.

Bruce Aylward, un haut fonctionnaire de l’OMS qui a dirigé une récente mission internationale en Chine pour voir comment ce pays avait traité le Covid-19, la maladie causée par le coronavirus, a déclaré que la leçon de la Chine était que l’impact du nouveau virus peut être dramatique raccourci. Mais les pays doivent être prêts à mener une attaque complète, a-t-il insisté.

“Pensez que ce sera là demain”, a déclaré Aylward lors d’un briefing pour les journalistes au siège de l’OMS à Genève. “La chose à laquelle vous devez penser est: si cela nous frappe, nous allons l’arrêter. Vous devez penser de cette façon. Je continue d’entendre: «Oh, si cela nous frappe, nous devons simplement l’accepter et cela va se propager.» Pourquoi? Vous avez perdu avant de commencer. “

Messonnier a déclaré que le CDC évalue les données sur les mesures qui pourraient être utilisées pour endiguer la propagation du virus, y compris les fermetures d’écoles et d’autres stratégies de distanciation sociale, les quarantaines volontaires à domicile et les méthodes de nettoyage des surfaces. Le CDC utilise les données des épidémies de grippe passées pour étudier ces stratégies, mais adaptera ses recommandations pour le nouveau virus.

Messonnier a déclaré que le CDC est également en train de discuter de l’opportunité de modifier la définition de cas qui déclenche un test de dépistage du virus pour un patient malade. Actuellement, les responsables de la santé recommandent de ne tester que les personnes qui ont des symptômes respiratoires et qui ont récemment voyagé en Chine, ou celles qui ont été en contact étroit avec une personne infectée. Mais à mesure que la propagation de la communauté s’accélère dans d’autres pays, la définition de cas pourrait changer.

Republié avec l’autorisation de STAT. Cet article a été initialement publié le 25 février 2020