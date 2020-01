Le CDC signale un deuxième cas américain de propagation d’un nouveau virus en Chine

Un deuxième cas de la nouvelle infection émergeant de Chine a été découvert aux États-Unis – une femme qui est revenue à Chicago de Wuhan le 13 janvier, ont déclaré vendredi les Centers for Disease Control and Prevention.

Le Dr Nancy Messonnier, directrice du Centre national du CDC pour la vaccination et les maladies respiratoires, a averti que le pays verra probablement plus de cas et même une certaine propagation nationale des cas importés aux contacts alors que cette épidémie en expansion rapide se poursuit.

“C’est une situation qui évolue rapidement, tant à l’étranger qu’au niveau national”, a déclaré Messonnier. «Nous nous attendons à plus de cas aux États-Unis et nous allons probablement voir certains cas parmi les contacts étroits des voyageurs et la transmission interhumaine.»

Elle a déclaré que jusqu’à présent, 63 «personnes sous enquête» aux États-Unis – des personnes ayant récemment voyagé à Wuhan avec une maladie respiratoire – sont en cours d’évaluation. À ce jour, 11 d’entre eux ont été exclus, ayant été testés positifs pour d’autres maladies respiratoires.

La femme de Chicago n’était pas malade lorsqu’elle a voyagé mais a commencé à se sentir malade quelques jours après son retour. Depuis son retour, elle n’a eu des contacts qu’avec des personnes de son ménage, ont annoncé les autorités sanitaires de l’Illinois.

La personne est dans un état stable et se porte bien, a déclaré la Dre Allison Arwady, chef du Département de la santé publique de Chicago lors d’une conférence de presse organisée par le CDC. La femme, dans la soixantaine, est hospitalisée – non pas parce qu’elle doit l’être, mais pour des raisons de contrôle des infections, a déclaré Arwady.

Elle est la deuxième personne à ramener le nouveau virus, provisoirement appelé 2019-nCoV, aux États-Unis. Le premier cas, un homme qui vit dans l’État de Washington, a été signalé mardi. À ce jour, rien n’indique qu’une personne en contact avec l’homme à Washington soit tombée malade, a déclaré Messonnier.

La nouvelle arrive à un moment où le nombre d’infections signalées en Chine augmente rapidement. Vendredi, il y avait près de 900 cas, avec au moins 26 décès.

Les autorités chinoises, qui luttent pour contrôler l’épidémie à un moment où une grande partie du pays se rendrait normalement pour célébrer le nouvel an lunaire, ont mis un certain nombre de villes proches de l’épicentre de l’épidémie en lock-out. Environ 35 millions de personnes vivent dans les villes en quarantaine, près de Wuhan, où le virus serait apparu.

Le nombre de cas qui ont été exportés – et le nombre de pays hors de Chine qui ont signalé des cas – continuent également d’augmenter. Au moins 10 pays en dehors de la Chine ont signalé 26 cas. À ce jour, les États-Unis sont le seul pays en dehors de l’Asie à avoir détecté le virus, qui appartient à la même famille que les virus à l’origine du SRAS et du MERS.

Malgré l’escalade inquiétante de l’épidémie, l’Organisation mondiale de la santé a refusé jeudi de déclarer l’événement comme une urgence sanitaire mondiale.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur général de l’OMS, a déclaré que l’épidémie est une urgence en Chine, mais ne constitue pas encore une crise mondiale. “Il pourrait encore en devenir un”, a-t-il reconnu.

Afin de limiter le risque d’importer des cas aux États-Unis, plus tôt cette semaine, le CDC a ordonné aux compagnies aériennes de rediriger tous les vols en provenance de Wuhan vers cinq aéroports où un contrôle personnalisé des passagers à l’arrivée pourrait être effectué. Ces aéroports étaient San Francisco, Los Angeles, John F. Kennedy à New York, Atlanta et Chicago O’Hare.

Les deux cas américains sont rentrés dans le pays avant le début du dépistage. Et ni l’un ni l’autre n’aurait été surpris par la projection; les deux n’ont commencé à se sentir malades qu’après leur retour.

Le Dr Martin Cetron, directeur de la quarantaine et de la migration au CDC, a déclaré que l’agence examinait actuellement le programme de filtrage d’entrée, car la Chine a interrompu les vols au départ de Wuhan.

“La concentration des ressources et des efforts doit être concentrée sur le travail énorme que notre état et nos partenaires locaux font pour identifier rapidement les cas et les contacts et assurer que la santé américaine est protégée”, a déclaré Cetron. «Il y aura donc un équilibre et un changement dans la façon dont nous envisageons le filtrage des entrées à mesure que nous entrons dans ce nouveau scénario avec les fermetures de voyages.

Republié avec l’autorisation de STAT. Cet article a été initialement publié le 24 janvier 2020