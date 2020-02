L’éminent critique littéraire, essayiste et philosophe franco-américain George Steiner est décédé à l’âge de 90 ans, a confirmé son fils David Steiner au New York Times.

Steiner, décédé dans sa résidence de la ville de Cambridge (Royaume-Uni), était l’un des critiques littéraires les plus connus du célèbre magazine “The New Yorker”, où il a travaillé de 1966 à 1997, mais a également noté pour ses essais et comment Professeur et universitaire.