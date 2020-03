Le cerveau apprend de façon inattendue

Nos concepts de la façon dont les deux livres et demie de chair molle entre nos oreilles accomplissent l’apprentissage datent des expériences classiques d’Ivan Pavlov, où il a découvert que les chiens pouvaient apprendre à saliver au son d’une cloche. En 1949, le psychologue Donald Hebb a adapté la «règle d’apprentissage associatif» de Pavlov pour expliquer comment les cellules cérébrales pouvaient acquérir des connaissances. Hebb a proposé que lorsque deux neurones tirent ensemble, émettant des impulsions simultanément, les connexions entre eux – les synapses – se renforcent. Lorsque cela se produit, l’apprentissage a eu lieu. Dans le cas des chiens, cela signifierait que le cerveau sait maintenant que le son d’une cloche est immédiatement suivi de la présence de nourriture. Cette idée a donné naissance à un axiome souvent cité: «Les synapses qui tirent ensemble se relient.»

La théorie s’est avérée solide et les détails moléculaires de la façon dont les synapses changent pendant l’apprentissage ont été décrits en détail. Mais tout ce dont nous nous souvenons ne résulte pas d’une récompense ou d’une punition, et en fait, la plupart des expériences sont oubliées. Même lorsque les synapses tirent ensemble, elles ne se connectent parfois pas ensemble. Ce que nous retenons dépend de notre réponse émotionnelle à une expérience, de sa nouveauté, du lieu et du moment de l’événement, de notre niveau d’attention et de motivation pendant l’événement, et nous traitons ces pensées et ces sentiments pendant le sommeil. Une focalisation étroite sur la synapse nous a donné une simple conception figée du fonctionnement de l’apprentissage et des souvenirs qu’il engendre.

Il s’avère que le renforcement d’une synapse ne peut produire à lui seul une mémoire, à l’exception des réflexes les plus élémentaires des circuits simples. De vastes changements dans toute l’étendue du cerveau sont nécessaires pour créer une mémoire cohérente. Que vous vous souveniez de la conversation de la nuit dernière avec des convives ou que vous utilisiez une compétence acquise telle que faire du vélo, l’activité de millions de neurones dans de nombreuses régions différentes de votre cerveau doit être liée pour produire une mémoire cohérente qui entremêle les émotions, les images, les sons, odeurs, séquences d’événements et autres expériences stockées. Parce que l’apprentissage englobe tant d’éléments de nos expériences, il doit intégrer différents mécanismes cellulaires au-delà des changements qui se produisent dans les synapses. Cette reconnaissance a conduit à rechercher de nouvelles façons de comprendre comment les informations sont transmises, traitées et stockées dans le cerveau pour favoriser l’apprentissage. Au cours des 10 dernières années, les neuroscientifiques ont réalisé que la «matière grise» emblématique qui constitue la surface externe du cerveau – familière des illustrations graphiques trouvées partout, des manuels aux dessins animés pour enfants – n’est pas la seule partie de l’organe impliqué dans l’inscription. d’un enregistrement permanent des faits et des événements pour rappel ultérieur et rediffusion. Il s’avère que les zones situées sous la surface profondément plissée de couleur grise jouent également un rôle pivot dans l’apprentissage. Au cours des dernières années, une série d’études de mon laboratoire et d’autres ont élucidé ces processus, ce qui pourrait indiquer de nouvelles façons de traiter les troubles psychiatriques et du développement qui surviennent lorsque des troubles d’apprentissage surviennent.

Si les changements synaptiques seuls ne suffisent pas, que se passe-t-il à l’intérieur de votre cerveau lorsque vous apprenez quelque chose de nouveau? Les méthodes d’imagerie par résonance magnétique permettent désormais aux chercheurs de voir à travers le crâne d’une personne et d’examiner la structure du cerveau. En examinant les examens d’IRM, les enquêteurs ont commencé à remarquer des différences dans la structure cérébrale des individus ayant des compétences spécifiques très développées. Les musiciens, par exemple, ont des régions plus épaisses du cortex auditif que les non-musiciens. Au début, les chercheurs ont supposé que ces différences subtiles devaient avoir prédisposé les clarinettistes et les pianistes à exceller dans leurs compétences données. Mais des recherches ultérieures ont révélé que l’apprentissage modifie la structure du cerveau.

Le type d’apprentissage qui entraîne des altérations des tissus cérébraux ne se limite pas aux compétences sensori-motrices répétitives telles que jouer d’un instrument de musique. Le neuroscientifique Bogdan Draganski, actuellement à l’Université de Lausanne en Suisse, et ses collègues ont constaté une augmentation du volume de matière grise dans le cerveau des étudiants en médecine après avoir étudié pour un examen. De nombreux changements cellulaires différents pourraient augmenter le volume de matière grise, y compris la naissance de nouveaux neurones et de cellules non neuronales appelées glie. Les changements vasculaires et la germination et l’élagage des axones et des dendrites qui s’étendent du corps principal d’un neurone pourraient également faire de même. Remarquablement, les changements physiques dans le cerveau peuvent se produire beaucoup plus rapidement au cours de l’apprentissage que ce à quoi on pourrait s’attendre. Yaniv Assaf de l’Université de Tel Aviv et ses collègues ont montré que 16 tours sur une piste de course dans un jeu vidéo informatisé étaient suffisants pour provoquer des changements dans la région cérébrale hippocampique des nouveaux joueurs. Les altérations structurelles de l’hippocampe chez ces joueurs ont du sens, car cette région du cerveau est essentielle à l’apprentissage spatial pour la navigation. Dans d’autres études, Assaf et, séparément, Heidi Johansen-Berg de l’Université d’Oxford ont été surpris de constater des changements dans des parties inattendues du cerveau, y compris des régions qui n’ont pas de neurones ou de synapses – des zones appelées matière blanche.

L’apprentissage en profondeur

La conscience provient du cortex cérébral, la couche externe de trois millimètres d’épaisseur du cerveau humain, donc cette couche de matière grise est l’endroit où la plupart des chercheurs s’attendaient à trouver des modifications induites par l’apprentissage. Mais en dessous de la couche de surface, des milliards de faisceaux d’axones (fibres nerveuses) serrés, tout comme les fibres enroulées étroitement sous la peau de cuir d’une balle de baseball, relient les neurones de la matière grise aux circuits.

Ces faisceaux de fibres sont blancs car les axones sont recouverts d’une substance grasse appelée myéline, qui agit comme une isolation électrique et augmente la vitesse de transmission de 50 à 100 fois. Les lésions et les maladies de la substance blanche sont des domaines de recherche importants, mais jusqu’à récemment, peu d’attention a été accordée à un rôle possible de la myéline dans le traitement et l’apprentissage de l’information.

Crédit: David Cheney; Source: «Modèle de tapis roulant pour la plasticité de la gaine de myéline», par R. Douglas Fields et Dipankar J. Dutta, dans Trends in Neurosciences, Vol. 42; Juillet 2019

Au cours des 10 dernières années, des études ont commencé à trouver des différences dans la matière blanche dans les scintigraphies cérébrales d’experts ayant diverses compétences, y compris des personnes très compétentes en lecture et en arithmétique. Les golfeurs experts et les jongleurs entraînés montrent également des différences de matière blanche par rapport aux novices, et le volume de substance blanche a même été associé au QI. Si le traitement et l’apprentissage de l’information résultent du renforcement des connexions synaptiques entre les neurones de la matière grise, pourquoi l’apprentissage affecte-t-il le câblage du sous-sol du cerveau?

Une réponse possible a commencé à émerger des études cellulaires menées dans mon laboratoire en étudiant comment les synapses – mais aussi d’autres zones cérébrales – changent pendant l’apprentissage. La raison de regarder au-delà de la synapse était que la plupart des médicaments que nous avons pour traiter les troubles neurologiques et psychologiques agissent en altérant la transmission synaptique, et il y a un besoin urgent d’agents plus efficaces. La focalisation actuelle sur la transmission synaptique pourrait nous coûter des opportunités pour de meilleurs traitements pour la démence, la dépression, la schizophrénie ou le trouble de stress post-traumatique (SSPT).

Au début des années 1990, mon laboratoire des National Institutes of Health et d’autres ont commencé à explorer la possibilité que la glie puisse détecter les informations circulant à travers les réseaux de neurones et les modifier pour améliorer les performances. Les preuves expérimentales qui se sont accumulées depuis lors montrent que tous les types de cellules gliales répondent à l’activité neuronale et peuvent modifier la transmission de l’information dans le cerveau. L’une des plus surprenantes de ces nouvelles découvertes concerne la myéline.

L’isolation de la myéline est formée de couches de membrane cellulaire enroulées autour des axones comme du ruban électrique. Dans le cerveau et la moelle épinière, les cellules gliales en forme de poulpe (oligodendrocytes) font l’enveloppement. Dans les membres et le tronc, les cellules gliales en forme de saucisse (cellules de Schwann) effectuent la même tâche. De nombreux oligodendrocytes agrippent un axone et enveloppent des couches de myéline autour de lui, comme les mains empilées de joueurs de baseball agrippant une batte pour déterminer quelle équipe bat en premier. Le petit espace entre deux segments de myéline expose une section d’un micron d’axone nu où les canaux ioniques qui génèrent des impulsions électriques se concentrent. Ces espaces, connus sous le nom de nœuds de Ranvier, agissent comme des répéteurs bioélectriques pour relayer une impulsion électrique d’un nœud à l’autre le long de l’axone. La vitesse de transmission des impulsions augmente à mesure que davantage de couches de myéline sont enroulées autour de l’axone, le protégeant ainsi mieux contre la perte de tension. De plus, lorsqu’un nœud de Ranvier est resserré plus étroitement par les segments de myéline adjacents, une impulsion électrique est initiée plus rapidement car il faut moins de temps pour charger la plus petite quantité de membrane nodale à la tension qui déclenche l’ouverture et la génération d’une impulsion des canaux ioniques. .

Les troubles qui endommagent la myéline, comme la sclérose en plaques et le syndrome de Guillain-Barré, peuvent entraîner une invalidité grave car la transmission des impulsions neuronales échoue lorsque l’isolant est endommagé. Mais jusqu’à récemment, l’idée que la myéline pouvait être modifiée régulièrement par des impulsions neuronales n’était pas largement acceptée. Et même si la structure de la myéline changeait, comment et pourquoi cela améliorerait-il les performances et l’apprentissage?

L’explication se cachait bien en vue. Il revient à l’ancienne maxime sur le déclenchement et le câblage des neurones ensemble. Dans tout réseau d’information ou de transport complexe, l’heure d’arrivée aux points de relais du réseau est critique. Pensez à manquer une connexion car votre vol arrive trop tard.

Comment, alors, la vitesse de transmission dans chaque maillon du cerveau humain est-elle synchronisée de manière appropriée afin qu’une impulsion arrive juste au moment voulu? Nous savons que les signaux électriques se déplacent au rythme d’une marche lente dans certains axones mais s’enflamment à la vitesse d’une voiture de course dans d’autres. Les signaux provenant de deux axones qui convergent sur des neurones qui agissent comme des points de relais n’arriveront pas ensemble à moins que le temps de trajet depuis leur source d’entrée ne soit optimisé pour compenser les différences de longueur des deux axones et la vitesse à laquelle les impulsions se déplacent le long de chaque lien.

Parce que la myéline est le moyen le plus efficace pour accélérer la transmission des impulsions, la myélinisation des axones favorise une transmission optimale des informations à travers un réseau. Si les oligodendrocytes détectent et répondent au trafic d’informations circulant dans les circuits neuronaux, la formation de myéline et la façon dont elle ajuste la vitesse de transmission des impulsions pourraient être contrôlées par la rétroaction de l’axone. Mais comment la glie myélinisante peut-elle détecter les impulsions neuronales traversant les axones?

Transmission du signal

Au cours des 20 dernières années, nos recherches et celles d’autres laboratoires ont réussi à identifier de nombreux neurotransmetteurs et autres molécules de signalisation qui transmettent à la glie la présence d’une activité électrique dans l’axone pour stimuler la myélinisation. Nos expériences ont montré que lorsqu’un neurone se déclenche, les neurotransmetteurs sont libérés non seulement au niveau des synapses mais également tout le long de l’axone. Nous avons constaté que les «tentacules» des oligodendrocytes de type poulpe sondent des sections nues d’axones à la recherche de neurotransmetteurs libérés par le tir des axones. Lorsqu’un seul tentacule touche un axone qui tire, il forme un contact de «soudure par points», qui permet la communication entre l’axone et l’oligodendrocyte. L’oligodendrocyte commence à synthétiser la myéline à cet endroit et à l’enrouler autour de l’axone.

Lorsque nous avons donné aux oligodendrocytes en culture cellulaire le choix d’axones électriquement actifs myélinisants ou traités avec de la toxine botulique pour empêcher la libération de neurotransmetteurs, les oligodendrocytes ont opté pour les axones électriquement actifs plutôt que les silencieux par un facteur de huit à un. Il se peut donc qu’à mesure qu’une personne apprend à jouer «Für Elise» au piano, les axones nus sont enveloppés de myéline ou le volume des gaines existantes augmente dans les circuits qui sont activés de manière répétitive pendant la pratique, ce qui accélère le flux d’informations à travers les réseaux cérébraux. La nouvelle myéline apparaît alors sur une IRM sous forme de changements dans les voies de la substance blanche dans certaines parties du cerveau qui sont nécessaires à la performance musicale.

L’oligodendrocyte (vert) se prépare à recouvrir un axone (violet) de myéline. Crédit: R. Douglas Fields National Institutes of Health et NICHD

Plusieurs laboratoires ont récemment vérifié que les potentiels d’action, signaux parcourant la longueur des axones, stimulent la myélinisation de ces zones exposées du câblage neuronal. En 2014, le laboratoire de Michelle Monje à l’Université de Stanford a montré que la stimulation optogénétique (utilisant des lasers pour faire fonctionner les neurones) augmentait la myélinisation dans le cerveau de la souris. La même année, le laboratoire de William Richardson à l’University College de Londres a démontré que lorsque la formation de nouvelle myéline est empêchée, les souris sont plus lentes à apprendre à courir sur une roue sans retirer certains de ses échelons. Dans des études où ils ont utilisé un microscope confocal pour observer la forme de la myéline chez des poissons zèbres vivants, des chercheurs du laboratoire de David Lyons à l’Université d’Édimbourg et du laboratoire de Bruce Appel à l’Université du Colorado à Denver ont observé que lors de la libération de petits sacs contenant des neurotransmetteurs des axones est inhibée, souvent les premières enveloppes de myéline glissent et l’oligodendrocyte interrompt l’ensemble du processus.

Récemment, en collaboration avec nos collègues, dont Daisuke Kato et d’autres institutions diverses au Japon, nous avons montré comment la myéline favorise l’apprentissage en s’assurant que les différents signaux électriques transitant le long des axones arrivent en même temps dans le cortex moteur, la région du cerveau qui contrôle les mouvements. . En utilisant des souris génétiquement modifiées avec une myélinisation altérée qui avaient été entraînées à tirer un levier pour recevoir une récompense, nous avons constaté que l’apprentissage de cette tâche augmentait la myélinisation dans le cortex moteur.

En utilisant des électrodes pour enregistrer les impulsions neurales, nous avons constaté que les potentiels d’action étaient moins synchronisés dans les cortex moteurs des souris avec une myélinisation défectueuse. Nous avons ensuite renforcé la synchronisation des arrivées de pointes dans le cortex moteur en utilisant l’optogénétique pour faire fonctionner les neurones au moment approprié. Les souris avec une myélinisation altérée ont ensuite effectué la tâche apprise avec compétence. Des formes finalement moins invasives de stimulation cérébrale peuvent devenir une thérapie efficace pour traiter les troubles neurologiques et psychologiques causés par une myélinisation perturbée.

Malgré ces avancées récentes, la stimulation pour augmenter la myélinisation des axones n’est pas toujours suffisante pour permettre un nouvel apprentissage, car nous ne pouvons pas synchroniser l’arrivée de pointes aux points relais critiques dans les réseaux de neurones simplement en faisant voyager les impulsions le plus rapidement possible. Il doit également y avoir un moyen de ralentir la vitesse des impulsions des entrées qui arrivent à ces points trop tôt.

La myéline qui s’est déjà formée sur les axones doit être épaissie ou amincie de manière contrôlée pour accélérer ou ralentir la transmission du signal. Avant nos résultats, il n’y avait aucune explication connue pour savoir comment la gaine de myéline pouvait être amincie pour ralentir les signaux, à l’exception des dommages causés par la maladie. Nos dernières recherches révèlent un autre type de cellules gliales impliquées dans ces changements «plastiques» du système nerveux.

Autour du nœud de Ranvier se trouve une cellule gliale appelée astrocyte. Les astrocytes ont de nombreuses fonctions, mais la plupart des neuroscientifiques les ont largement ignorés car ils ne communiquent pas avec d’autres cellules par des impulsions électriques. Étonnamment, les recherches de la dernière décennie ont montré que les astrocytes positionnés près de la synapse entre deux neurones peuvent réguler la transmission synaptique pendant l’apprentissage en libérant ou en absorbant des neurotransmetteurs. Mais jusqu’à récemment, les biologistes de la myéline avaient tendance à ignorer le type unique d’astrocyte qui contacte un axone à un nœud de Ranvier.

Que font exactement ces soi-disant astrocytes périnodaux pour amincir la gaine de myéline? Tout comme on commencerait lors du remodelage d’un vêtement, ces cellules aident à couper les «coutures». La gaine de myéline est attachée à l’axone par une jonction en spirale flanquant le nœud de Ranvier. Au microscope électronique, ces jonctions apparaissent comme des spirales de points entre l’axone et la myéline, et les fils qui forment chaque point sont composés d’un complexe de trois molécules d’adhésion cellulaire. Notre analyse de la composition moléculaire de ces points de couture a montré qu’une de ces molécules, la neurofascine 155, possède un site qui peut être clivé par une enzyme spécifique, la thrombine, pour fluidifier la myéline.

La thrombine est produite par les neurones, mais elle peut également pénétrer dans le cerveau par le système vasculaire. À mesure que la myéline décolle de l’axone, la quantité d’axone nu au nœud de Ranvier augmente. La couche externe de myéline est attachée à l’axone adjacent aux astrocytes périnodaux. Lorsque la myéline est détachée de l’axone, la couche externe se retire en un oligodendrocyte, amincissant la gaine. L’élargissement de l’espace nodal et l’amincissement de la gaine de myéline ralentissent la vitesse de transmission des impulsions.

Nous avons constaté que la coupure par l’enzyme de ces fils qui cousent la myéline à l’axone peut être contrôlée par la libération par l’astrocyte périnodal d’un inhibiteur de la thrombine. Nous avons effectué des expériences sur des souris génétiquement modifiées dans lesquelles les astrocytes libéraient moins de cet inhibiteur de la thrombine. Lorsque nous avons examiné leurs neurones au microscope électronique, nous avons pu constater que la myéline s’était amincie et que l’écart nodal s’était accru. En utilisant des amplificateurs électroniques pour détecter les impulsions neuronales et mesurer leur vitesse de transmission, nous avons constaté qu’après que l’épaisseur de la myéline a diminué de cette manière, la vitesse de transmission des impulsions dans le nerf optique a ralenti d’environ 20% et la vision des animaux a diminué. Nous avons pu inverser tous ces changements en injectant des inhibiteurs de la thrombine, qui sont approuvés pour le traitement des troubles vasculaires.

Nos expériences soutiennent une nouvelle hypothèse: les changements d’épaisseur de la gaine de myéline représentent une nouvelle forme de plasticité du système nerveux régie par l’addition et la soustraction de myéline. Des couches supplémentaires de myéline ne sont pas ajoutées aux axones car on enroulerait du ruban adhésif autour d’un fil, car cela lierait les jambes des oligodendrocytes en nœuds. Au lieu de cela, une nouvelle isolation est apposée grâce à la construction d’une nouvelle couche intérieure qui s’enroule autour de l’axone comme un serpent sous la myéline sus-jacente. Pendant ce temps, la couche externe de myéline peut être détachée par l’astrocyte périnodal pour amincir la gaine. L’épaisseur de la gaine de myéline n’est pas fixe; il reflète plutôt un équilibre dynamique entre l’ajout de couches à côté de l’axone et l’élimination de la couche externe sous le contrôle de l’astrocyte.

Vagues cérébrales

Le timing optimal des potentiels d’action aux points relais est essentiel pour renforcer les synapses en ajustant leur timing pour leur permettre de tirer ensemble. Mais la plasticité de la myéline peut contribuer au fonctionnement du circuit neuronal et à l’apprentissage d’une autre manière, en réglant la fréquence des oscillations des ondes cérébrales. Toute l’activité neuronale dans le cerveau ne découle pas d’entrées sensorielles. Cela se produit en grande partie à cause de ce qui se passe dans le cerveau lui-même aux niveaux conscient et inconscient. Cette activité auto-générée consiste en des ondes oscillantes de différentes fréquences qui balayent le cerveau, tout comme la vibration d’un moteur de voiture à une certaine vitesse fera vibrer différentes parties de l’automobile à des fréquences de résonance.

On pense que ces ondes cérébrales, ou oscillations, sont un mécanisme clé pour coupler des neurones à travers des régions distantes du cerveau, ce qui peut être important pour trier et transmettre des informations neuronales. Les oscillations, par exemple, relient l’activité neuronale dans le cortex préfrontal, qui fournit une signification contextuelle, et dans l’hippocampe (responsable du codage de l’information spatiale). Ce couplage oscillatoire permet à une personne de reconnaître rapidement un visage familier au travail, mais il rend également plus difficile d’identifier le même collègue dans un endroit inconnu.

Plus important encore, les différentes étapes du sommeil, essentielles pour le stockage de souvenirs à long terme, peuvent être identifiées par des ondes cérébrales oscillant à différentes fréquences. Nos expériences accumulées pendant la journée sont rejouées pendant le sommeil et triées pour être stockées ou supprimées en fonction de leur relation avec d’autres souvenirs et émotions, ce qui peut les marquer comme potentiellement utiles (ou non) à l’avenir. On pense que les oscillations appropriées des ondes cérébrales sont essentielles dans ce processus de consolidation de la mémoire. Mais la vitesse de transmission des impulsions est essentielle pour synchroniser les ondes cérébrales.

Tout comme deux tout-petits doivent chronométrer précisément les mouvements de leurs jambes pour entraîner le mouvement de haut en bas d’un bascule, les retards de transmission entre deux populations de neurones oscillants doivent être synchronisés de sorte que les neurones couplés oscillent en synchronisme sur de longues distances dans le cerveau. . La plasticité de la myéline est importante pour les ondes cérébrales car la bonne vitesse de conduction est nécessaire pour maintenir des oscillations qui couplent deux régions du cerveau à la même fréquence.

Cette conclusion est basée sur la modélisation mathématique de la physique fondamentale de la propagation des ondes réalisée par moi, en collaboration avec mes collègues NIH Sinisa Pajevic et Peter Basser. En 2020, une étude de Patrick Steadman et de ses collègues du laboratoire de Paul Frankland à l’Université de Toronto a fourni un soutien expérimental convaincant à l’idée. En utilisant des souris génétiquement modifiées dans lesquelles la myélinisation pourrait être temporairement arrêtée, les chercheurs ont découvert que la capacité d’apprendre à craindre un environnement dangereux et à se souvenir des endroits sûrs dépend de la formation de nouvelle myéline. De plus, ils ont découvert que dans ce type d’apprentissage, l’activité des ondes cérébrales pendant le sommeil se couplait entre l’hippocampe et le cortex préfrontal. La prévention de la nouvelle formation de myéline a également affaibli les connexions et entraîné un type de rappel altéré souvent trouvé chez les personnes qui ont du mal à associer la peur après un événement traumatisant au contexte approprié.

L’apprentissage et l’exécution de toute tâche complexe impliquent le fonctionnement coordonné de nombreux neurones différents dans diverses régions du cerveau et nécessitent que les signaux passent par de grands réseaux de neurones à une vitesse optimale. La gaine de myéline est cruciale pour une transmission optimale, mais les gens commencent à perdre de la myéline dans le cortex cérébral au cours de leur vieillesse. Cette dégradation progressive est l’une des raisons du ralentissement cognitif et de la difficulté croissante d’apprendre de nouvelles choses avec l’âge.

Considérez comment les retards de transmission perturbent les communications longue distance par téléphone. De même, les retards dans le cerveau peuvent provoquer des difficultés cognitives et une pensée désorganisée chez les personnes souffrant de troubles psychologiques tels que la schizophrénie. En effet, des différences dans les oscillations des ondes cérébrales sont observées dans de nombreux troubles neurologiques et psychiatriques. La maladie d’Alzheimer, par exemple, est associée à des modifications de la substance blanche.

Les médicaments qui contrôlent la production de myéline pourraient fournir de nouvelles approches pour traiter ces problèmes. Étant donné que la myélinisation est influencée par de nombreuses formes d’activité neuronale, un certain nombre de techniques – par exemple, l’entraînement cognitif, le neurofeedback et la physiothérapie – peuvent être utiles pour traiter le déclin cognitif lié à l’âge et d’autres troubles. Une étude récente sur les personnes âgées par Jung-Hae Youn et ses collègues en Corée du Sud a indiqué que 10 semaines d’exercices d’entraînement à la mémoire augmentaient le rappel. L’imagerie cérébrale avant et après l’entraînement a révélé une intégrité accrue des voies de la substance blanche se connectant au lobe frontal dans le groupe de personnes âgées qui ont entrepris les séances d’entraînement à la mémoire.

Ces nouveaux concepts ont commencé à changer notre façon de penser le fonctionnement du cerveau en tant que système. La myéline, longtemps considérée comme une isolation inerte des axones, est désormais considérée comme contribuant à l’apprentissage en contrôlant la vitesse à laquelle les signaux se déplacent le long du câblage neuronal. En nous aventurant au-delà de la synapse, nous commençons à remplir le squelette en forme de bâton de plasticité synaptique pour créer une image plus complète de ce qui se passe dans notre cerveau lorsque nous apprenons.