Le CGPJ demande à Iglesias de mesurer et prétend ne pas utiliser la justice politiquement | La politique

La commission permanente du Conseil général de la magistrature (CGPJ) a critiqué mercredi les déclarations du vice-président du gouvernement Pablo Iglesias, qui a déclaré hier que les tribunaux européens avaient humilié les Espagnols dans les “procés”, et a affirmé qu’il n’était pas utilisé. Politiquement Justice.

Dans un accord adopté à l’unanimité, le CGPJ appelle à “la modération, la prudence, la retenue et la responsabilité institutionnelle” pour éviter également de remettre en cause “l’indépendance, l’impartialité et le professionnalisme” des juges.