Le champ magnétique primitif de la Terre, le bouclier qui a permis la vie | L’avenir

Le champ magnétique de la Terre est invisible mais vital pour la protection de la planète et pour garantir la vie à sa surface et, maintenant, une équipe internationale de scientifiques a découvert que le champ qui s’était initialement formé était encore plus intense qu’on ne le croyait auparavant. .

Telle est la principale conclusion d’un travail dirigé par l’Université de Rochester (USA) publié par le magazine PNAS et qui aidera à tirer des conclusions sur la durabilité du bouclier magnétique terrestre et sur l’existence ou non d’autres planètes dans le système solaire avec les conditions nécessaires pour loger la vie.

Compte tenu de l’importance du champ magnétique, qui protège la planète des vents solaires dommageables et des rayons cosmiques du soleil, les scientifiques ont tenté de découvrir comment il a changé au cours de l’histoire de la Terre, une connaissance qui peut également fournir des indices pour comprendre L’évolution future de la planète.

John Tarduno, l’un des auteurs, déclare que l’une des questions auxquelles ils veulent répondre est pourquoi la Terre a évolué comme elle l’a fait, ce qui fournira encore plus de preuves que le “blindage magnétique” s’est formé très tôt dans l’histoire de la planète.

Le bouclier magnétique actuel est généré dans le noyau externe de la Terre et cela est possible parce que la chaleur intense du noyau interne dense fait tourbillonner et déplacer la couche externe, composée de fer liquide, générant des courants électriques et provoquant un phénomène appelé géodynamique ; Le mouvement d’un matériau conducteur produit des courants électriques qui génèrent à leur tour un champ magnétique.

Les courants dans le noyau externe liquide sont fortement affectés par la chaleur provenant du noyau interne solide.

Les scientifiques ne peuvent pas mesurer directement le champ magnétique, mais, heureusement, les minéraux qui montent à la surface de la Terre contiennent de petites particules magnétiques qui sont fixées dans la direction et l’intensité du champ magnétique au moment où les minéraux sont refroidis de leur état fondu, souvenez-vous de l’université.

Ainsi, les chercheurs ont obtenu leurs données paléomagnétiques à partir de l’analyse chimique des cristaux microscopiques de zircon, les plus anciens matériaux terrestres, collectés en Australie.

Un champ magnétique de 4,2 milliards d’années

Des recherches antérieures de Tarduno ont révélé que le champ magnétique terrestre a au moins 4,2 milliards d’années et existe depuis presque aussi longtemps que la planète.

Cependant, le noyau interne de la Terre est un ajout relativement récent: il s’est formé il y a seulement environ 565 millions d’années.

Alors que les chercheurs pensaient initialement que le champ magnétique primitif de la Terre avait une faible intensité, de nouvelles données sur le zircon suggèrent un champ. plus intense

Mais, parce que le noyau interne n’était pas encore formé, le champ puissant qui s’est développé à l’origine il y a plus de 4 milliards d’années doit avoir été entraîné par un mécanisme différent: “Nous pensons que ce mécanisme est la précipitation chimique de l’oxyde de magnésium. dans la Terre “, résume Tarduno.

L’oxyde de magnésium a probablement été dissous par une chaleur extrême liée à l’impact géant que la lune terrestre a formé. À mesure que l’intérieur de la Terre se refroidissait, l’oxyde de magnésium pourrait précipiter vers l’extérieur, stimulant la géodynamique. EFE