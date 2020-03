Le champion Boca Juniors bat Godoy Cruz au début de la Super League Cup

BUENOS AIRES, 14 mars (.) – Le champion de football argentin Boca Juniors a entamé la Super League Cup du pied droit après avoir battu Godoy Cruz de Mendoza 4-1 samedi, dans un match qui s’est joué sans public en raison à l’épidémie de coronavirus qui a fait plus de 5 000 morts dans le monde.

Avec la victoire, Boca a sept victoires consécutives dans la compétition locale, après le match nul obtenu lors du premier match de l’année.

Les buts de Boca, devenu il y a une semaine champion de la ligue, ont été marqués par Julio Buffarini, Eduardo Salvio, Carlos Izquierdoz et le Colombien Jorman Campuzano, tandis que Tomás Badaloni a marqué pour Godoy Cruz.

“La Super League était ce que nous voulions, pas tous les jours où vous gagnez des tournois à la dernière date, mais maintenant nous devons continuer de la même manière”, a déclaré le milieu de terrain Guillermo Fernández après la victoire.

Plus tôt, Independiente de Avellaneda a battu Vélez Sarsfield 1-0 à domicile avec un but de Silvio Romero.

“Il est important d’avoir commencé cette coupe avec une victoire”, a déclaré le buteur Romero à la télévision locale.

Vendredi, San Lorenzo de Almagro a battu Patronato de Paraná 3-1 en tant que visiteur grâce à un doublé du Paraguayen Oscar Romero et un but du compatriote Adam Bareiro, tandis que Gimnasia et Esgrima La Plata et Banfield ont fait match nul sans but.

Pour sa part, River Plate a décidé de ne pas apparaître pour jouer le match contre l’Atlético Tucumán en désaccord avec la décision de contester la date malgré l’épidémie de coronavirus, pour laquelle la fédération locale a ouvert un acte et indiqué d’éventuelles sanctions.

“Le juge de ladite partie, Germán Delfino, a assisté aux installations du stade Monumental (de River) avec le reste de la délégation d’arbitrage et le notaire national Marisa Galarza, et a enregistré l’impossibilité d’entrer sur le terrain pour effectuer leur “, a déclaré le communiqué de la Super League argentine.

(Rapport de Ramiro Scandolo. Édité par Carlos Calvo Pacheco à Mexico.)