Le champion de Monterrey prolonge sa séquence sans gagner en Ligue du Mexique

MEXICO CITY, 28 févr. (.) – Le club de Monterrey, l’actuel champion mexicain de football, a prolongé sa séquence vendredi sans connaître le triomphe du tournoi de Clausura après avoir perdu 2-0 lors de sa visite à Toluca le huitième jour.

Les “Rayados” de Monterrey, qui restent à la dernière place avec trois points, n’ont plus gagné depuis le 29 décembre 2019 lorsqu’ils ont battu l’Amérique aux tirs au but et remporté le titre du tournoi d’ouverture.

Dans le triomphe des “Red Devils” de Toluca, l’Uruguayen Leonardo Fernández a marqué le premier but à 60 minutes avec un centre gaucher à l’intérieur de la surface.

L’arbitre César Arturo Ramos a approuvé le but après l’avoir notifié au VAR.

Toluca a étendu son avantage à 77 minutes lorsque l’Équatorien Michael Estrada a terminé au centre de la zone un service envoyé par son compatriote Aníbal Chala du secteur gauche.

Avec sa deuxième victoire, Toluca a atteint neuf points pour être à la dixième place.

Dans un autre match, Bravos de Ciudad Juárez a marqué 3-0 en tant que visiteur de l’Atlético San Luis avec des buts du Chilien Bruno Romo, Flavio Santos et du Paraguayen Darío Lezcano.

Plus tard, les matchs entre Monarcas Morelia-Cruz Azul et Tijuana-Puebla seront joués.

Samedi, les matchs entre Pachuca-Querétaro, América-Necaxa et Tigres UANL-Pumas UNAM seront joués.

La journée se terminera dimanche lorsque Guadalajara affrontera Leon et Santos Laguna jouer contre Atlas.

(Rapport de Carlos Calvo Pacheco)