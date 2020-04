Le changement climatique a contribué à alimenter une méga-sécheresse dans le sud-ouest

Une «méga-crise» qui s’empare de l’ouest des États-Unis est la pire depuis 500 ans, selon les scientifiques. Et c’est le premier à être influencé par les changements climatiques d’origine humaine.

Une étude publiée cette semaine dans la revue Science étudie la présence de mégadroutes dans l’ouest de l’Amérique du Nord au cours des 1 200 dernières années. Bien qu’une méga-sécheresse n’ait pas de définition scientifique stricte, la plupart des études les classent comme des sécheresses sévères qui durent généralement au moins deux décennies – plus longtemps que tout événement de sécheresse qui s’est produit au cours du 20e siècle.

Dirigés par Park Williams de l’Université Columbia, les chercheurs se sont largement appuyés sur des données historiques dérivées d’analyses de cernes. Les cernes peuvent fournir une variété d’informations sur les conditions climatiques passées.

Selon les données de l’anneau d’arbres, qui remontent à 800 après J.-C., il y a eu une poignée de mégadroutes extrêmes au cours des 1200 dernières années.

Le plus récent se produit actuellement. Il englobe une large bande du sud-ouest des États-Unis et du nord du Mexique, et il se poursuit depuis environ 2000.

“Nous avons maintenant suffisamment d’observations sur la sécheresse actuelle et sur les anneaux d’arbres de la sécheresse passée pour dire que nous sommes sur la même trajectoire que les pires sécheresses préhistoriques”, a déclaré Williams dans un communiqué.

La gravité de la méga-sécheresse actuelle est juste derrière le dernier événement, qui s’est produit à la fin des années 1500, selon la recherche. Cela semble également se produire pour différentes raisons.

Les mégadroutes passées ont été déclenchées par les fluctuations naturelles du climat de la Terre. Des changements temporaires de la température de l’océan Pacifique, par exemple, peuvent avoir une forte influence sur le climat dans le sud-ouest des États-Unis.

Ces types de variations naturelles jouent également un rôle dans la sécheresse actuelle. Mais ce ne sont pas les seuls facteurs. Le changement climatique d’origine humaine est également un moteur important, conclut l’étude.

Les chercheurs ont utilisé une série de modèles climatiques pour étudier l’influence du réchauffement anthropique sur la situation actuelle. Les modèles suggèrent que les conditions plus chaudes et plus sèches apportées par le changement climatique expliquent près de la moitié de la gravité de la sécheresse actuelle.

Depuis l’ère préindustrielle, les températures dans l’ouest des États-Unis ont augmenté d’un peu plus d’un degré Celsius, soit environ 2 degrés Fahrenheit.

Passé et avenir des sécheresses

L’étude est un «rappel inquiétant» que les sécheresses précédentes dans l’ouest de l’Amérique du Nord ont été tout aussi graves et même plus longues que l’événement actuel – avec seulement les cycles climatiques naturels à blâmer, écrivent les auteurs.

Et ce n’est pas la seule étude à faire valoir ce point.

Des recherches antérieures sur des milliers d’années dans le passé, publiées dans Scientific Reports, ont suggéré que certaines périodes de sécheresse antérieures dans l’ouest des États-Unis avaient duré des centaines d’années à la fois.

Les précédentes périodes de sécheresse auraient également causé des ravages dans les sociétés humaines, notent les experts.

«Les mégadroughts du sud-ouest de l’ère médiévale ont provoqué de violents incendies de forêt, des changements dans les écosystèmes et des crises de subsistance dans les sociétés anciennes», a écrit David Stahle, expert paléoclimatique à l’Université de l’Arkansas, dans un commentaire sur les nouvelles recherches publiées cette semaine dans Science.

Tout cela soulève la question de savoir à quoi s’attendre alors que le changement climatique d’origine humaine devient un facteur encore plus important à l’avenir.

D’autres études ont mis en évidence la menace des mégadroutes dans un monde plus chaud. Un document de 2015 a averti que le risque de sécheresse dans la seconde moitié de ce siècle pourrait rivaliser avec les périodes sèches prolongées qui se sont produites au Moyen-Âge.

Comme le suggère l’étude de cette semaine, ce point semble être déjà arrivé.

Mais les projections suggèrent que le risque de ce type d’événements peut augmenter avec le temps, en particulier pendant les périodes où les fluctuations naturelles du climat s’accompagnent des effets des changements climatiques d’origine humaine.

L’ampleur du risque et la gravité de ces futures sécheresses dépendront probablement du niveau des futures émissions de gaz à effet de serre. Mais entre-temps, la recherche montre que le moment où le changement climatique devient un contributeur est déjà arrivé.

Comme le note Stahle, la nouvelle étude «ajoute[s] le forçage anthropique à la liste des facteurs capables de transformer une sécheresse de type jardin en une méga-crise pluriannuelle à part entière. »

