Le changement climatique a doublé les jours d’incendie les plus risqués en Californie

Le changement climatique a doublé le nombre de jours à risque extrême pour les incendies de forêt en Californie, selon une étude publiée hier.

Une analyse menée par l’Université de Stanford a révélé que les températures ont augmenté d’environ 1,8 degrés Fahrenheit dans tout l’État, tandis que les précipitations ont chuté de 30% depuis 1980. Cela a doublé le nombre de jours d’automne – lorsque le risque d’incendie est le plus élevé – avec des conditions extrêmes pour l’allumage des incendies de forêt.

«C’est une très forte augmentation sur une période de temps relativement courte qui peut être attribuée directement aux changements climatiques», a déclaré Daniel Swain, climatologue à l’UCLA et l’un des auteurs de l’étude.

Le nombre de jours à risque extrême continuera d’augmenter «étant donné que le climat continuera de se réchauffer un peu plus, quoi que nous fassions», a déclaré Swain. L’étude a toutefois noté que les mesures visant à atténuer les changements climatiques «limiteraient considérablement cette augmentation» plus tard au cours du siècle.

“Ce risque va certainement s’aggraver avant de s’améliorer”, a déclaré Swain. «D’un autre côté, nous avons beaucoup de contrôle sur l’aggravation de la situation.»

Ces dernières années, la Californie a connu les incendies les plus meurtriers et les plus destructeurs jamais enregistrés. Cela a déclenché des efforts d’adaptation extrêmes, notamment en coupant l’électricité à des millions de personnes par Pacific Gas & Electric Co., le plus grand service public de l’État. Les pannes visaient à empêcher les lignes abattues d’étincelles.

L’étude a révélé que le climat du Golden State a considérablement changé au cours des dernières décennies. Les cinq années les plus chaudes jamais enregistrées se sont produites entre 2014 et 2018. Au cours du siècle dernier, les températures ont augmenté toute l’année «avec le réchauffement le plus prononcé à la fin de l’été et au début de l’automne».

En novembre 2018, le feu de camp – le plus meurtrier jamais enregistré – a ravagé Paradise, une petite communauté située dans les contreforts du nord de la Sierra Nevada. Peu de temps après son déclenchement, le Woolsey Fire s’est enflammé près de Los Angeles. Le feu de camp a brûlé dans une région qui aurait historiquement vu 5 à 10 pouces de pluie à cette époque de l’année, a déclaré Swain. Au lieu de cela, la végétation était plus tendre.

Le nombre de jours à risque extrême est particulièrement important car ils se produisent en automne. C’est à ce moment-là que la Californie voit généralement des vents chauds et secs, appelés Santa Anas en Californie du Sud et Diablo dans le nord. Ils ont aidé à conduire les incendies de Camp et de Woolsey.

Les records météorologiques ont été battus au cours des mois précédant ces incendies en 2018, selon l’étude.

“Une grande partie de l’intérieur du nord de la Californie et de la côte sud de la Californie a connu l’été le plus chaud jamais enregistré en 2018, et les précipitations automnales ne sont arrivées sur une grande partie de l’État que de la mi-fin à la fin novembre – prédisposant ainsi la région à des conditions de danger de feu extrêmes”, dit l’étude.

Le nord des Sierras et la région de Malibu, qui ont tous deux subi des incendies dommageables en 2018, se sont réchauffés d’environ 0,6 F par décennie depuis le début des années 1980, selon l’étude.

Reproduit de Climatewire avec la permission de E&E News. E&E fournit une couverture quotidienne des nouvelles essentielles sur l’énergie et l’environnement sur www.eenews.net.