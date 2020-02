Le changement climatique a suscité une note de consensus dans un débat démocratique rauque

Les démocrates se sont mutilés lors du débat présidentiel de la nuit dernière, mais leurs attaques se sont généralement arrêtées lorsque les modérateurs sont passés à une discussion de 15 minutes sur le changement climatique.

Les candidats se distinguent toujours. Le sénateur Bernie Sanders du Vermont a fustigé les dénonciations de gaz naturel, tandis que le sénateur du Minnesota Amy Klobuchar semblait ambivalente au sujet du combustible fossile.

L’ancien vice-président Joe Biden a menacé la Chine de ses exportations de charbon, tandis que le magnat des médias Michael Bloomberg a appelé à une approche plus conciliante.

L’ancien maire Pete Buttigieg de South Bend, en Ind., A suggéré qu’un projet de loi sur le climat serait adopté par le Congrès s’il mettait l’accent sur les emplois, et la sénatrice Elizabeth Warren du Massachusetts a proposé de mettre fin à l’obstruction systématique du Sénat pour l’imposer.

Mais les candidats ont peu fait pour souligner ces contrastes hier soir alors qu’ils se précipitent vers les caucus du Nevada samedi.

Au lieu de cela, ils ont utilisé leur temps pour parler de leurs propres plans climatiques, se précipitant parfois pour adapter autant de politiques que possible en 60 secondes. Ce ton contrastait avec les insultes et les attaques personnelles qui ont caractérisé le reste du débat.

Un sondage montre que les électeurs démocrates classent le climat parmi leurs principaux problèmes. C’est particulièrement vrai au Nevada, où 86% des caucusgoards ont classé le climat et l’environnement comme très importants ou le plus important, selon un sondage réalisé ce mois-ci par la League of Conservation Voters et Public Policy Polling.

Ce vif intérêt pourrait expliquer pourquoi les candidats ont pratiquement déclaré un cessez-le-feu lorsque le climat est venu.

Buttigieg a été l’un des rares candidats à glisser un coup dans sa réponse climatique – et, ce faisant, il a révélé une raison pour laquelle les attaques n’étaient pas plus difficiles.

“Soyons réalistes sur la date limite. Ce n’est pas 2050, ce n’est pas 2040, ce n’est pas 2030. C’est 2020. Parce que si nous n’élisons pas un président qui … croit réellement aux sciences du climat maintenant, nous n’atteindrons jamais aucun des autres objectifs scientifiques ou politiques », Buttigieg dit, menant à son attaque contre Sanders et Bloomberg.

“Donc, tout d’abord, assurons-nous que nous sommes réellement positionnés pour gagner – ce qui, encore une fois, si nous proposons deux des figures les plus polarisantes sur cette scène comme la seule option, va être un vrai combat”, at-il m’a dit.

Buttigieg a ensuite pivoté vers la politique, se présentant essentiellement – et le reste du champ – comme identique aux deux hommes qu’il venait d’attaquer.

“Maintenant, j’ai un plan pour nous rendre neutre en carbone d’ici 2050, et je pense que tout le monde ici a un plan qui fait plus ou moins la même chose”, a-t-il déclaré.

De nombreux militants sont en désaccord avec cette évaluation, en particulier les progressistes qui soutiennent Sanders et Warren, dont les plans climatiques appellent à un rôle gouvernemental fort tandis que d’autres candidats mettent l’accent sur des mesures axées sur le marché.

Mais même les progressistes notaient à quel point les candidats démocrates commençaient à ressembler.

“Ce débat est le rêve le plus fou des militants du climat”, a déclaré Julian Brave NoiseCat du think tank Data For Progress.

«L’ensemble du domaine a considérablement accru son ambition sur le climat. Biden vient d’approuver l’abrogation de toutes les subventions aux combustibles fossiles. Le projet de loi qui permettrait de le faire lors du dernier congrès s’appelait End Polluter Welfare Act — et il a été présenté par le sénateur Sanders », a-t-il écrit sur Twitter.

Sanders

Le pionnier de la nomination, Sanders a fait chuter le climat dans la première réponse de la nuit avec un appel général à lutter contre les sociétés de combustibles fossiles.

Pressé de savoir si une interdiction de fracturation pourrait coûter des votes démocrates en Pennsylvanie, Sanders a déclaré que c’était “une question morale” pour arrêter l’extraction de gaz.

“Ce que je dis à ces [fossil fuel] les travailleurs est que les scientifiques nous disent que si nous n’agissons pas avec une hardiesse incroyable dans les six à sept prochaines années, il y aura des dommages irréparables non seulement au Nevada, pas seulement au Vermont ou au Massachusetts, mais au monde entier » Dit Sanders.

Biden

Biden a adopté une nouvelle ligne plus stricte pour deux groupes: les sociétés pétrolières et les pays en développement.

Pressé de se joindre à l’appel de Sanders pour poursuivre pénalement les sociétés de combustibles fossiles, Biden a opté pour une approche plus modeste: la responsabilité civile, y compris pour les cadres eux-mêmes.

Biden a suggéré qu’il commencerait sa présidence par un sommet sur le climat.

«Le premier jour, quand je serai élu président, je vais inviter tous les membres de l’accord de Paris à Washington, D.C.Ils représentent 85% du problème. Ils me connaissent, j’ai l’habitude de traiter avec eux sur les relations internationales. Je vais les faire monter la barre de façon considérable », a-t-il déclaré.

Il a distingué l’initiative de la ceinture et de la route de la Chine comme soutenant l’énergie du charbon.

“Ils prennent le charbon le plus sale du monde, principalement de Mongolie, et le répandent dans le monde”, a-t-il déclaré.

Au cours de ses 100 premiers jours, Biden a déclaré qu’il enverrait un message à Pékin: «Si vous continuez, vous en subirez de graves conséquences car le reste du monde imposera des tarifs sur tout ce que vous vendez, car vous sous-évaluez l’ensemble de l’économie. “

Au niveau national, Biden a déclaré que les lignes de transmission et le stockage de la batterie bénéficieraient de gros avantages de son administration.

Biden a également vanté une centrale solaire du Nevada qui serait l’une des plus grandes au monde – une référence apparente à la centrale solaire thermique de Crescent Dunes à 1 milliard de dollars, qui a floppé lorsque la technologie moins chère a été mise en ligne lors de son ouverture.

Le projet avait obtenu un soutien majeur de l’administration Obama avant qu’il ne se replie. Bloomberg y a brièvement fait référence mais ne s’y est pas attardé.

Bloomberg

L’ancien maire de New York a vanté son travail avec le Sierra Club pour fermer toutes les centrales électriques au charbon. Il a dit que les programmes qu’il a financés ont déjà fermé 304 usines.

Mais il a également proposé une défense contre la fracturation hydraulique, affirmant qu’elle ne libère du méthane, l’un des gaz à effet de serre les plus puissants, que lorsque les entreprises ne respectent pas les règles.

Il a suivi cela en disant que les modèles climatiques ont sous-estimé le réchauffement et que l’action doit venir beaucoup plus rapidement qu’on ne le pensait auparavant.

“Aucun scientifique ne pense que les chiffres pour 2050 sont 2050, ils sont 2040, 2035 – le monde se désagrège plus rapidement que ne l’avait prédit toute étude scientifique”, a-t-il déclaré.

Il a également insisté sur le fait de rejoindre l’Accord de Paris.

“Si nous ne le faisons pas, nous serons ceux qui vont être blessés autant que quiconque”, a déclaré Bloomberg, ajoutant que le même argument persuaderait la Chine d’augmenter ses engagements.

Rejoindre l’accord sur le climat signifierait une coopération sérieuse, a-t-il dit.

“C’est pourquoi je ne veux pas que nous rompions toutes relations avec la Chine, car vous ne résoudrez jamais ce problème sans la Chine et l’Inde”, a-t-il déclaré, qualifiant l’Inde de plus grand fauteur de troubles.

Garenne

Warren a vanté son plan d’interdire le forage et l’exploitation minière sur les terres publiques, ne faisant que des concessions mineures pour l’extraction des minéraux nécessaires aux panneaux solaires ou aux éoliennes.

«Si nous devons faire des exceptions parce qu’il y a des minéraux spécifiques auxquels nous devons avoir accès, alors nous les localisons et nous ne le faisons pas d’une manière qui ne concerne que les bénéfices des industries géantes, mais d’une manière durable pour l’environnement », a-t-elle déclaré.

Elle a également niché le climat dans son programme plus large de lutte contre la corruption.

“La première chose que je veux faire à Washington est d’adopter mon projet de loi anti-corruption afin que nous puissions commencer à apporter les changements que nous devons apporter au climat”, a-t-elle déclaré.

Elle a déclaré que les candidats qui souhaitent préserver l’obstruction systématique accordent aux sociétés de combustibles fossiles un veto sur la politique climatique.

Warren a également mis l’accent sur la justice environnementale, affirmant que la question méritait “plus qu’un coup d’œil”. Elle a dit qu’elle dépenserait 1 billion de dollars pour réparer les dommages disproportionnés causés aux communautés de couleur.

«Nous ne pouvons pas simplement parler du changement climatique en termes globaux. Nous devons en parler en termes de sauvetage des communautés qui ont été endommagées », a-t-elle déclaré.

Buttigieg

Buttigieg a déclaré que le prochain président doit faire du climat «le projet national qui brise le bras de fer partisan et politique qui empêche que rien ne se fasse».

Cela pourrait être accompli, a-t-il dit, en soulignant que les emplois climatiques viendront rapidement tout en faisant entrer des secteurs qui pourraient autrement être effrayés par la politique climatique, comme l’agriculture et l’industrie.

Il a pris une ligne plus dure à l’échelle internationale.

“Je suis un peu sceptique quant au fait que” convaincre “fera l’affaire en ce qui concerne la Chine”, a-t-il déclaré. «L’Amérique a surestimé à plusieurs reprises notre capacité à façonner les ambitions chinoises. Mais ce que nous pouvons faire, c’est nous assurer que nous utilisons nos outils », comme il a été interrompu par les modérateurs et autres candidats.

Klobuchar

Dans le passé, Klobuchar a semblé ouverte à l’utilisation continue du gaz naturel, la distinguant de ses rivaux qui souhaitent le supprimer immédiatement. Hier soir, elle s’est rapprochée du reste du peloton.

“J’ai indiqué très clairement que nous devons examiner tous les permis qui existent actuellement pour le gaz naturel, puis prendre des décisions sur chacun d’entre eux, puis ne pas en accorder de nouveaux jusqu’à ce que nous nous assurions qu’il est sûr, »A déclaré Klobuchar, soulignant que le gaz est un carburant de transition.

Elle a également appelé à une taxe sur le carbone qui rapporte des dividendes.

Reproduit de Climatewire avec la permission de E&E News. E&E fournit une couverture quotidienne des nouvelles essentielles sur l’énergie et l’environnement sur www.eenews.net.