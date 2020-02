Le changement climatique assèche lentement le fleuve Colorado

Le changement climatique menace d’assécher le fleuve Colorado – compromettant

un approvisionnement en eau qui dessert quelque 40 millions de personnes de Denver à Phoenix à Las

Vegas et irrigue les terres agricoles du sud-ouest des États-Unis.

Des simulations informatiques du bassin du fleuve Colorado indiquent que, le

moyenne, une augmentation de la température régionale de 1,4 degrés Celsius au cours

siècle a réduit la quantité annuelle d’eau qui coule à travers la rivière de plus

de 11 pour cent. Des chercheurs de l’US Geological Survey à Princeton, N.J.,

rapportez ces résultats en ligne le 20 février dans Science.

Ces résultats «devraient être une source de grave préoccupation», dit

le climatologue Brad Udall de la Colorado State University à Fort Collins. Comme

le monde continue de se réchauffer, des changements importants dans le débit du fleuve Colorado –

comme les autres enneigés

les voies navigables du monde entier – pourraient laisser de nombreuses collectivités

pénuries d’eau (SN: 29/05/19).

Pour l’étude, l’hydrologue de recherche Paul «Chris» Milly et physique

scientifique Krista Dunne a simulé l’accumulation de neige et le ruissellement

Bassin du fleuve Colorado de 1912 à 2017, en fonction de facteurs tels que l’historique

données sur les températures, les précipitations et le manteau neigeux. Ces simulations ont permis

les chercheurs pour comprendre comment des variables spécifiques, comme la température de l’air, affectaient

la rivière.

L’équipe a constaté qu’au cours du 20e siècle, un temps plus chaud a permis

pour moins de neige, exposant un sol plus sombre qui absorbait plus de lumière solaire. Cette

a fait s’évaporer plus d’eau sur le sol avant de pouvoir alimenter le Colorado

Rivière, diminution du débit de la rivière.

Pour prévoir l’avenir du fleuve, Milly et Dunne ont combiné leurs

des simulations avec des modèles climatiques qui prédisent des augmentations de

scénarios d’émissions hypothétiques. Si les émissions de combustibles fossiles sont réduites de sorte que l’atmosphère

les concentrations de dioxyde de carbone se stabilisent au milieu du siècle, les simulations

le débit annuel du fleuve chuterait de 14 à 26% par rapport au débit annuel moyen

au cours du siècle dernier.

Dans un scénario de statu quo où les émissions de carbone se poursuivent, le débit fluvial simulé a chuté de 19 à 31% au milieu du siècle par rapport au débit du 20e siècle.