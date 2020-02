Le changement climatique encore une fois exclu du budget fédéral de Trump

Hier, la Maison Blanche a défini ses priorités politiques pour un deuxième mandat de Trump, et le changement climatique n’était pas à l’ordre du jour.

En fait, le mot «climat» n’apparaissait pas du tout dans le document budgétaire principal de 138 pages, qui demandait au Congrès un total de 4 800 milliards de dollars pour financer les priorités du président au sein du gouvernement fédéral au cours de l’exercice 2021.

Ce chiffre signifierait une légère augmentation des dépenses fédérales dans l’ensemble par rapport au statu quo et permettrait à l’administration Trump de développer l’armée pour inclure l’US Space Force et de financer des projets d’infrastructure préférés comme le mur de la frontière.

Mais les agences qui sont les plus responsables de la lutte contre le changement climatique au pays et à l’étranger – y compris l’EPA et les départements de l’énergie et de l’État – verraient des coupes importantes dans le cadre de la proposition. Et les programmes au sein de ces agences qui traitent directement du changement climatique en subiraient le plus grand coup.

Cependant, le Congrès est presque certain de rejeter le projet de budget tel quel.

D’une part, il viole un accord bipartite sur les dépenses que le Congrès a conclu l’été dernier. De plus – avant même que les démocrates ne prennent le contrôle de la Chambre – le Congrès l’emporterait systématiquement sur les efforts de Trump pour réduire le financement d’articles liés au climat tels que les subventions de l’EPA aux États et l’Agence de projets de recherche avancée du DOE-Energy, un programme de recherche et développement.

Et cette année, le Congrès devrait finir de financer le gouvernement fédéral après les élections présidentielles de novembre. Le résultat pèsera probablement lourdement sur le processus de crédits.

Mais le document budgétaire donne un aperçu de ce que Trump aimerait faire avec un second mandat, y compris une prolongation des réductions d’impôts de 2017 et des efforts continus pour la déréglementation. Et cela inclut sa réélection aux électeurs – dans la mesure où elle fait valoir que ses politiques pro-entreprises ont entraîné un boom économique «col bleu» qui a profité aux travailleurs, en particulier ceux du secteur de l’énergie.

Dans la proposition de budget, comme dans le discours sur l’état de l’Union de la semaine dernière, Trump a célébré l’arrivée des États-Unis en tant que grand producteur de pétrole et de gaz, qui devrait être en 2020 un exportateur net de pétrole.

Le changement a commencé sous le président Obama, mais Trump a revendiqué son crédit et ses politiques de déréglementation.

“Plus d’emplois, des coûts plus bas et la domination américaine – ce sont des résultats prévisibles de nos politiques pro-énergétiques”, a écrit Trump dans sa demande de budget.

EPA

La demande pour l’exercice 2021 humilierait les organismes de réglementation.

L’EPA, qui célèbre un demi-siècle d’existence cette année, recevrait 6,7 milliards de dollars pour l’exercice 2021, soit une baisse de 27% par rapport aux niveaux adoptés. Il réduirait également ses effectifs d’environ 11%, aux niveaux les plus bas depuis 1985.

L’administration a souligné dans le budget et ses pièces justificatives que ce changement ramènerait l’EPA à sa «mission principale» de protéger «l’air, la terre et l’eau propres et d’assurer la sécurité chimique, tout en ciblant les nouveaux défis environnementaux nationaux et mondiaux».

Il est difficile de savoir si la dernière partie de cette ligne est une référence voilée au changement climatique, mais le problème n’est pas mentionné nommément dans la section APE du document budgétaire principal. Dans un résumé informel fourni par l’EPA, il apparaît six fois, principalement dans les titres des programmes dont l’élimination est prévue.

L’EPA s’est mêlée à la Californie l’année dernière au sujet des efforts de l’État pour se conformer aux normes nationales de qualité de l’air ambiant.

Le budget demande au Congrès un total de 437 millions de dollars pour le travail global de l’EPA sur la qualité de l’air, en baisse par rapport au niveau de financement actuel de 813 millions de dollars. Cela comprend des budgets réduits pour l’application de la loi, la science et la technologie et d’autres programmes.

Le programme de recherche sur l’air et l’énergie, qui soutient les futures réglementations, perdrait les deux tiers de son budget – un signe que l’EPA sous Trump n’envisage pas de nombreuses nouvelles mesures réglementaires.

La demande de budget réduirait également le financement pour la mise en œuvre du Protocole de Montréal, un traité sur l’ozone mondialement populaire qui réduit désormais également les hydrofluorocarbures, une puissante classe de gaz à effet de serre utilisés dans le refroidissement et la réfrigération.

Bien qu’il n’y ait guère de mention du changement climatique dans le budget de l’EPA, le problème apparaît dans une section sur les postes de dépenses «inutiles» à l’EPA que l’administration Trump a recommandée pour le bloc de coupe.

Le budget propose à nouveau de déplacer le programme d’efficacité énergétique Energy Star – qui est administré conjointement par l’EPA et le DOE – vers un modèle de frais d’utilisation que le Congrès a précédemment rejeté. La même section a également annoncé des plans visant à éliminer le financement de plusieurs programmes de partenariat sur le changement climatique de l’EPA, notamment le Coalbed Methane Outreach Program, la Global Methane Initiative et Natural Gas STAR.

“Ces programmes ne sont pas essentiels à la mission principale de l’EPA et peuvent être mis en œuvre par le secteur privé”, indique-t-il.

Sean Alcorn, analyste législatif au Natural Resources Defence Council, a déclaré que la proposition de réduire le personnel à plein temps de l’EPA de 14 172 postes à 12 610 supprimerait l’expertise de l’agence – une décision qui pourrait même porter ses fruits pour le programme anti-réglementaire de Trump. s’il ne gagne pas en novembre.

“Il s’agit d’essayer d’éviscérer le magasin de connaissances que nous avons pour les futures administrations”, a-t-il déclaré. “Cela met l’EPA en échec dans les années à venir.”

Département d’Etat

La justification budgétaire de l’exercice 2021 pour le Département d’État comprend une référence éphémère au changement climatique en tant que problème, comme les conflits armés et la pauvreté, qui est mieux résolu par les voies multilatérales. Mais l’administration Trump propose à nouveau des réductions drastiques de la plus grande agence diplomatique de plus de 21% à 40,8 milliards de dollars, contre 53 milliards de dollars promulgués pour l’exercice 2020.

L’ampleur des réductions est difficile à évaluer car la proposition supprime certaines lignes budgétaires et en combine d’autres. Mais les observateurs disent que le résultat serait une réduction profonde du soutien américain aux partenariats multilatéraux et bilatéraux sur l’environnement, les énergies renouvelables, l’adaptation, les paysages durables, la foresterie et d’autres questions. Capitol Hill a généralement rejeté ces mesures et semble susceptible de le faire à nouveau.

Au cours des deux dernières années, le Congrès a rejeté les efforts de l’administration Trump pour réduire de moitié le soutien au Fonds pour l’environnement mondial, qui finance des projets dans les pays en développement. Les États-Unis restent l’un des principaux contributeurs au fonds malgré les efforts déployés par l’administration Trump pour éliminer le financement pour l’exercice 2020.

«Je pense que le message aux pays vulnérables qui reçoivent le soutien du FEM et d’autres fonds est de prêter attention à ce qui se trouve dans le projet de loi de crédits final et non à ce qui est dit dans ces demandes, car ce sont des documents de messagerie», a déclaré Joe Thwaites. , qui suit le financement climatique pour le World Resources Institute.

Mais le financement du célèbre Fonds vert pour le climat des Nations Unies ne sera probablement pas rétabli tant que Trump sera au pouvoir. Le fonds a été une cible pour les législateurs du GOP qui ont résisté aux réductions suggérées par Trump sur d’autres lignes budgétaires diplomatiques.

FEMA, NASA, Corps des ingénieurs de l’armée

La demande de budget de Trump propose des coupes importantes dans les agences d’intervention en cas de catastrophe telles que la Federal Emergency Management Agency et le Army Corps of Engineers. Mais le Congrès a précédemment annulé des propositions similaires.

Une réduction de 1,7 milliard de dollars du financement du Corps d’armée, à 6 milliards de dollars l’année prochaine, réduirait les dépenses de l’agence pour la lutte contre les inondations, mais il est peu probable qu’elles se maintiennent. L’administration souhaite supprimer le financement «pour des projets mieux adaptés à la réalisation par les États et les collectivités locales».

Mais le Congrès a donné au Corps d’armée plus d’argent que les administrations ne l’ont demandé depuis au moins 2006 et a canalisé des montants croissants au cours des trois dernières années, car des inondations intenses ont endommagé les levées, selon le Congressional Research Service.

L’administration renouvelle ses efforts pour éliminer un programme FEMA de 10 millions de dollars, promulgué au cours du dernier mois de l’administration Obama, qui aide les communautés à payer les réparations des barrages «à haut risque» dont la défaillance pourrait entraîner des pertes en vies humaines. De tels projets sont «mieux adaptés à la réalisation par les États et les communautés locales», indique l’administration dans sa proposition de budget. Le Congrès a à plusieurs reprises rétabli le financement.

L’administration tente également à nouveau de réduire le budget de la FEMA pour la cartographie des inondations à 100 millions de dollars, contre 263 millions de dollars, affirmant que la cartographie des plaines inondables du pays “n’est pas uniquement une responsabilité fédérale”. Le Congrès a bloqué chaque tentative de réduction budgétaire.

L’administration pourrait trouver un accord avec le Congrès sur la refonte d’un programme de relance après une catastrophe très décrié administré par le ministère du Logement et du Développement urbain.

Le Congrès a accordé à HUD 40 milliards de dollars de fonds d’urgence depuis 2017 pour aider les communautés à se reconstruire après des catastrophes majeures telles que les ouragans Harvey, Irma et Maria en 2017. Mais le financement a été embourbé dans d’énormes retards car la loi fédérale oblige HUD à entreprendre un processus de réglementation long et détaillé avant qu’il ne puisse libérer l’argent.

Les dirigeants du Congrès des deux parties – ainsi que les défenseurs – cherchent à réorganiser le programme de reprise après sinistre du HUD afin que l’argent puisse être alloué plus rapidement. L’administration déclare dans sa proposition de budget qu’elle «cherche à travailler avec le Congrès pour réformer et repenser complètement» le programme HUD, qu’elle appelle «lent, imprévisible et inutile».

L’administration veut supprimer le financement d’un programme de la NASA qui développe un observatoire pour surveiller la Terre afin de mieux comprendre le changement climatique.

L’Observatoire de rayonnement absolu et de réfraction de la NASA produirait des «enregistrements climatiques très précis et fiables» qui pourraient aider à produire des politiques d’atténuation et d’adaptation «qui s’attaquent aux effets du changement climatique sur la société», a déclaré la NASA. Le lancement de l’observatoire est prévu en 2023.

L’administration reconnaît que l’observatoire “fournirait des capacités supplémentaires par rapport aux satellites existants”, mais dit que le projet “est une priorité inférieure par rapport aux autres programmes de la NASA”. Le budget de l’administration augmente le financement des missions pour les astronautes terrestres sur la Lune et sur Mars.

Intérieur et énergie

Le Département de l’énergie verrait une baisse de 8% par rapport aux niveaux adoptés en 2020, à 38,5 milliards de dollars. L’agence de projets avancés de recherche du DOE-Energy est à nouveau proposée pour élimination, mais le Congrès n’a précédemment montré aucune volonté de tuer le populaire programme de recherche et développement.

Le ministère de l’Intérieur verrait son budget réduit de 13% pour l’exercice 2021, à 12,8 milliards de dollars.

Les démocrates de la Chambre ont accusé l’administration Trump de retenir des fonds des Climate Adaptation Science Centers à l’Intérieur de l’US Geological Survey, qui fonctionnent en partenariat avec des universités.

La représentante Betty McCollum (D-Minn.), Présidente du Sous-comité des crédits pour l’intérieur et l’environnement, a insisté sur la question lors du témoignage du directeur de l’USGS, James Reilly.

Reilly a affirmé son ignorance lors de l’audience d’avril. Par la suite, des documents obtenus par le biais de la loi sur la liberté de l’information montraient que les employés de l’administration Trump travaillaient pour tenir compte de l’avertissement de McCollum.

“Le Congrès accordera une attention particulière à la mise en œuvre de ce financement”, selon un ordre du jour de la réunion de juin pour les hauts fonctionnaires de l’USGS, le secrétaire adjoint de l’Intérieur pour l’eau et la science, et le Bureau of Reclamation.

Le journaliste Adam Aton a contribué.

Reproduit de Climatewire avec la permission de E&E News. E&E fournit une couverture quotidienne des nouvelles essentielles sur l’énergie et l’environnement sur www.eenews.net.