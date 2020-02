Le changement climatique pourrait accélérer la circulation océanique

Les vents se lèvent

dans le monde entier, et cela fait un peu tourbillonner les eaux de surface des océans

rapportent plus rapidement les chercheurs. Une nouvelle analyse de l’énergie cinétique de l’océan,

mesurée par des milliers de flotteurs à travers le monde, suggère que l’océan de surface

la circulation s’accélère depuis le début des années 90.

Une partie de cette accélération

la circulation peut être due à des schémas océan-atmosphère naturellement récurrents, tels que

comme l’oscillation décennale du Pacifique, les chercheurs rapportent le 5 février dans Science Advances. Mais l’accélération

est supérieur à ce qui peut être attribué à la seule variabilité naturelle – ce qui suggère

que le réchauffement climatique peut également jouer un rôle, selon une équipe dirigée par l’océanographe Shijian Hu du

Académie chinoise des sciences de Qingdao.

Le système connecté de

des courants massifs qui tourbillonnent entre les océans du monde, parfois appelés

Convoyeur Great Ocean, redistribue la chaleur et les nutriments dans le monde entier

et a un effet puissant sur le climat. Les vents dominent le mélange en surface

océan: les vents dominants sous les tropiques, par exemple, peuvent pousser les masses d’eau

de côté, permettant aux eaux plus profondes et riches en nutriments de monter vers le haut.

Dans l’océan profond, les différences de densité de l’eau dues au sel et à la chaleur maintiennent les courants

fluide (SN: 1/4/17). Par exemple, dans

l’océan Atlantique Nord, les courants de surface transportent la chaleur au nord des tropiques,

aidant à garder le nord-ouest de l’Europe au chaud. Quand les eaux arrivent au Labrador

En mer, ils refroidissent, coulent puis coulent vers le sud, gardant le tapis roulant fredonnant

le long de.

Inscrivez-vous aux dernières nouvelles de Science News

Titres et résumés des derniers articles de Science News, envoyés dans votre boîte de réception

Comment le changement climatique pourrait

affecter cette circulation méridionale de renversement de l’Atlantique, ou AMOC, a recueilli

titres, car certaines simulations ont prédit que le réchauffement climatique entraînerait

un ralentissement qui pourrait éventuellement amener un froid profond en Europe. En 2018,

le paléocéanographe David Thornalley de l’University College London et ses collègues

ont rapporté des preuves de l’affaiblissement de l’AMOC au cours des 150 dernières années,

la question reste incertaine (SN: 31/01/19).

Mais la nouvelle étude se concentre sur

“La quantité de tourbillonnement autour des eaux de l’océan en raison du vent”, plutôt que

la vitesse de cette circulation renversée, dit Thornalley, qui n’était pas

impliqués dans le travail.

Le réchauffement climatique est depuis longtemps

devrait ralentir la vitesse du vent mondial, appelée «arrêt global». En effet, les pôles se réchauffent plus rapidement que la région équatoriale et la température est plus petite

le gradient entre les deux zones pourrait entraîner des vents plus faibles (SN: 3/16/18). Mais des études récentes, comme

sous forme de rapport publié en novembre 2019 dans Nature

Changement climatique, suggèrent que la vitesse des vents dans le monde s’est en fait accélérée,

moins depuis environ 2010.

La nouvelle étude suggère que

depuis plusieurs décennies, les vents soufflent sur les océans, entraînant

aux eaux de surface à tourbillonnement plus rapide, en particulier sous les tropiques. L’étude utilisée

données collectées par plus de 3 000 flotteurs Argo, qui mesurent la température, la salinité

et la vitesse des courants jusqu’à environ 2 000 mètres, dans les océans du monde entier. Alors,

l’équipe a combiné ces données avec une variété de simulations climatiques pour calculer

le changement d’énergie cinétique – énergie du mouvement du vent qui est transféré

à l’eau – dans cette partie supérieure de l’océan.

Chacune des analyses que le

l’équipe réalisée a montré la même tendance: en moyenne dans le monde,

augmentation sensible de l’énergie cinétique à partir de 1990 environ.

Les nouvelles analyses des vitesses du vent arrivent

à partir de données satellitaires, embarquées et autres données précédemment recueillies et analysées par

d’autres scientifiques. L’équipe a considéré un coupable possible pour ceux qui changent

vents: début de la fin des années 90 d’une phase «froide» d’un El Niño

modèle océan-atmosphère appelé oscillation décennale du Pacifique, qui peut

apporter des vents plus forts aux tropiques. Mais, disent les chercheurs, les

l’accélération est beaucoup plus grande que ce qui serait attendu de la variabilité naturelle

seul, ce qui suggère qu’il s’inscrit dans une tendance à plus long terme.

Simulations d’augmentation des gaz à effet de serre

les émissions des deux dernières décennies, selon l’équipe, produisent une augmentation similaire

dans les vents, ce qui suggère que le changement climatique pourrait également accélérer les vents.