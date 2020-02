Le changement de look avec lequel Geraldine Bazán cherche à démarrer une nouvelle vie

Déterminé à laisser les scandales derrièreGeraldine Bazán une nouvelle année commence avec de nouveaux défis, la compagnie de ses filles et un changement de look pour un nouveau projet à Miami, en Floride.

L’actrice, qui a récemment eu 37 ans, se vante sur son compte Instagram du processus qu’elle mène, avec son équipe, pour obtenir l’image avec elle sera montré dans son prochain travail dans Telemundo.

Avec des cheveux mi-longs et blonds, c’était comme si l’ex-femme de Gabriel Soto portait les médias sociaux, bien que Il a précisé que ce n’est pas le style définitif, car il pourrait être plus clair et plus court.

“Vous savez ce que les cheveux signifient pour une femme vdd … Eh bien, j’ai dû publier une nouvelle image pour un nouveau personnage, (Ce n’est pas encore le résultat final, peut-être qu’il est plus court et plus blond !!!) », a-t-il écrit sur son compte Instagram.

Bazán a reconnu que cette transformation n’était pas facile, mais il sait qu’il le fait pour obtenir l’image idéale de son nouveau personnage, qui n’a pas donné beaucoup de détails, seulement que Vous pouvez travailler aux côtés de votre fille aînée, Elisa Marie, qui va commencer sa carrière d’acteur.

“Maintenant Je reviens au blond que j’utilise depuis de nombreuses années. “Tout est pour le personnage” De la main de mon cher @gabrielsamra et le jour de mon anniversaire, mieux vaut impossible! Que disent-ils? », A poursuivi l’actrice.

Il a également remercié le styliste Gabriel Samra, responsable de cette nouvelle image et qui a publié une vidéo avec le processus qu’il a réalisé.

“Nouveau look pour la belle @geraldinebazan ¡PLUS DE BLONDE ET PLUS COURTE .. !!!”, a expliqué Samra.

L’actrice a reçu des centaines d’éloges pour cette cure de jouvence, tels que: «Toujours aussi jolie. Une dame entière »,« Belle »,« Divine »et« Elle était fabuleuse ».

Avant de se rendre à Miami, en Floride, Geraldine a révélé que sera intégré dans “un très bon projet” avec Telemundo, bien qu’il ne veuille pas révéler beaucoup de détails.

Le célèbre a dit que dans quelques jours, sa fille aînée entamera sa carrière d’actrice dans une série produite aux États-Unis.

“Elisa va faire ses débuts, mais je te le dirai plus tard”Il a dit à Ventaneando, Geraldine Bazán.

«Comme c’est ma première fois, je le fais avec ma mère et c’est très cool. Oui (elle est nerveuse) et aussi pour l’école, je vais essayer de ne pas rater », a expliqué la petite fille.

«Déjà en production, il est prévu que moins elle a d’appels et plus ce qu’elle peut faire le week-end pour qu’elle puisse voyager, mais c’est une très bonne opportunité pour elle, en ce moment elle a ce petit chatouillement qu’elle aime, ils l’ont invitée à participer dans ce projet où elle sera ma fille », a avoué Bazán.

Geraldine Bazán a célébré son 37e anniversaire cette semaine, en compagnie de ses filles et sur le point de commencer le tournage d’un nouveau projet aux États-Unis.

L’actrice a partagé une série de photographies sur son compte Instagram, avec laquelle elle a révélé l’heureuse fête qu’elle a eue en compagnie d’Elisa Marie et d’Alexa Miranda.

«Quel cadeau précieux, pour recevoir autant de messages d’amour et de beaux voeux pour mon anniversaire, merci !!! De cœur et d’âme. Hier soir, nous avons célébré bien sûr, il y avait tellement de rires, d’amour et de merveilleuse compagnie, que les photos étaient peu nombreuses. Je t’aime !!! », a écrit l’ancien partenaire de Gabriel Soto.