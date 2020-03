Le chanteur uruguayen Jorge Drexler avoue qu’il avait un coronavirus, mais qu’il est déjà guéri

30 mars (.) – Le compositeur-interprète uruguayen Jorge Drexler a déclaré que lui et son épouse, l’actrice et chanteuse espagnole Leonor Watling, avaient contracté des coronavirus mais qu’ils étaient déjà récupérés, selon une interview accordée à la chaîne de télévision espagnole La Sexta.

Drexler, qui vit à Madrid et a récemment écrit la chanson “Elbow to Elbow” pour sensibiliser à la prévention des virus, a déclaré qu’il avait très peur.

“Quand je suis rentrée en Espagne de Porto Rico, après avoir suspendu la tournée que j’avais planifiée, ma femme a commencé à avoir des symptômes et s’est isolée dans une pièce de la maison et la semaine suivante, j’ai commencé à me sentir mal”, a déclaré la chanteuse.

“J’ai passé quelques jours très rares, très effrayés, même si j’avais la version bénigne de la maladie. Nous avions tous très peur”, a ajouté Drexler à propos du coronavirus, qui en Espagne a infecté plus de 6 500 personnes et fait 838 morts.

L’auteur-compositeur-interprète, qui a promu les “récitals à la maison” et a récemment publié des messages exhortant ses partisans à respecter la quarantaine, a déclaré que pendant les deux dernières semaines, il n’était pas en mesure de jouer de la guitare et qu’il se sentait bien maintenant.

“Je voudrais dire que c’est la voie à suivre. Beaucoup d’entre nous qui traversons cette maladie n’ont pas de mal. Vous devez avoir de la sérénité et laisser les hôpitaux gratuits pour les personnes qui en ont vraiment besoin”, a-t-il déclaré et envoyé un câlin à des amis. qu’ils ont perdu quelqu’un qu’ils aiment.

“Nous réalisons quelles sont les choses importantes et quels sont les soutiens de la société: l’importance du contact et d’avoir une structure dans le pays, la santé publique et l’éducation”, a-t-il réfléchi.

Drexler, qui avait également reporté une tournée aux États-Unis en raison de l’avancement du coronavirus, a annoncé de nouvelles dates de concerts sur sa page Instagram, qui débutera le 14 août à Miami.

(Rapport de Lucila Sigal. Édité par Rodrigo Charme)