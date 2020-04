Le charbon peut-il survivre au coronavirus?

Ajoutez le charbon américain à la liste des industries menacées par le nouveau coronavirus.

Une partie de son problème tient aux conditions qui précèdent la pandémie. Les centrales au charbon américaines sont un groupe vieillissant. La faible demande d’électricité n’a fait qu’intensifier la concurrence avec le gaz et les énergies renouvelables.

Le temps a également pesé sur les mineurs américains; un hiver chaud a contribué à faire chuter la production de charbon au premier trimestre d’environ un tiers, d’une année à l’autre, selon S&P Global Platts.

Mais le début du coronavirus a les ingrédients d’une crise à évolution lente pour l’industrie charbonnière, selon les analystes.

Un blocage de l’activité économique dans la plupart des États-Unis érode la demande d’électricité (Energywire, 6 avril). Et la production de charbon reflète la baisse.

La production de charbon américain a baissé de 36% en mars par rapport au même mois l’an dernier, selon une revue E&E News des chiffres fédéraux – même si la production de gaz naturel et d’énergie éolienne a augmenté au cours de cette période. La Energy Information Administration (EIA) des États-Unis a déclaré hier qu’elle s’attend à ce que la production de charbon diminue de 20% en 2020.

Le résultat a été une accumulation régulière de stocks de charbon de service. Au début de l’été, selon les analystes, les compagnies d’électricité pourraient manquer d’espace pour stocker des chargements de charbon supplémentaires.

«Nous pourrions tester les contraintes physiques du stockage de charbon cet été», a déclaré Joe Aldina, analyste du charbon chez S&P Global Platts. Certains services publics peuvent être contraints de brûler du charbon à partir de leurs stocks pour faire place à de nouvelles expéditions et satisfaire aux termes de leurs contrats avec les sociétés minières, a-t-il déclaré. “Vous pouvez être dans une situation où les stocks sont élevés afin de les parcourir indépendamment de l’économie de la flotte.”

Les dangers pour le charbon sont multiples. De grands stocks pèsent sur les prix et augmentent la pression sur les mineurs pour qu’ils réduisent leur production. L’EIA prévoit que la production de charbon chutera de 153 millions de tonnes, ou 22%, pour atteindre 537 millions de tonnes en 2020.

La plus grande menace pour l’industrie est que le ralentissement actuel pourrait entraver la reprise projetée du charbon, a déclaré Jim Thompson, un analyste qui suit l’industrie chez IHS Markit. Les prévisionnistes pensent de plus en plus que les prix du gaz naturel augmenteront l’année prochaine, car un ralentissement des forages pétroliers entraîne l’arrêt du torrent de gaz produit par les puits de pétrole. Ce serait une aubaine pour les sociétés charbonnières.

Mais de nombreuses sociétés minières ont du mal à accéder au capital, ce qui rend plus difficile la réouverture des mines ou l’augmentation de la production. Et si des problèmes avec les stocks commencent à affliger les chaînes d’approvisionnement, le système de transport risque de se déplacer. En fin de compte, l’industrie du charbon pourrait se retrouver dans une situation où la demande de charbon rebondit en 2021, mais les mineurs ne sont pas en mesure de répondre assez rapidement pour y répondre, a déclaré Thompson.

“Cela pourrait se transformer en l’une de ces situations de tempête parfaites où vous prenez un combattant qui a été projeté sur la toile et soudain, vous avez un autre tour que vous voulez qu’il combatte”, a-t-il déclaré. “Comment se lève-t-il et dans quelle condition se bat-il?”

Le charbon connaissait déjà des difficultés avant l’émergence du coronavirus. Les centrales au charbon américaines ont fonctionné les deux tiers de l’année en 2010, mais elles ont fonctionné un peu moins de la moitié de 2019.

L’Institute for Energy Economics and Financial Analysis, un groupe de recherche qui soutient une transition vers une énergie propre, estime que l’énergie éolienne, solaire et hydraulique a produit plus d’électricité combinée que le charbon au cours des trois premiers mois de l’année.

Murray Energy Corp., la plus grande société de charbon privée aux États-Unis, a récemment annoncé qu’elle était au bord de la liquidation en raison du marché historiquement baissier du charbon (E&E News PM, 1er avril).

«Je pense que les gens vont être surpris de la rapidité avec laquelle la part de marché du charbon va baisser», a déclaré Seth Feaster, analyste IEEFA. Il a prédit que le charbon pourrait représenter 10% de la production d’électricité aux États-Unis dès 2024.

Le coronavirus ne fait que mettre plus de pression sur l’industrie. La baisse de la demande signifie que moins de centrales électriques sont nécessaires pour couvrir les besoins en électricité du pays. Avec des prix du gaz embourbés près de creux de plusieurs décennies et des énergies renouvelables sans coûts de carburant, cela laisse le charbon comme l’homme étrange comme générateur d’électricité plus coûteux.

La tendance est évidente dans les données. La production de gaz et d’énergie éolienne a augmenté de 9% et 15%, respectivement, en mars par rapport au même mois l’année dernière, selon une revue E&E News des données de l’EIA.

La production de gaz et d’énergie éolienne est également restée stable tout au long du mois de mars, même lorsque de grandes parties du pays ont fermé leurs portes pour contenir le coronavirus.

La production éolienne quotidienne moyenne était supérieure du 29 mars au samedi (984 000 mégawattheures) par rapport à la première semaine de mars (906 000 MWh). La production de gaz a diminué de 11% au cours de cette période. La production de charbon a chuté de 23% tout au long du mois de mars, passant d’une moyenne quotidienne de 1,6 térawattheures la première semaine du mois à près de 1,3 TWh du 29 mars au samedi.

Reproduit de Climatewire avec la permission de E&E News. E&E fournit une couverture quotidienne des nouvelles essentielles sur l’énergie et l’environnement sur www.eenews.net.