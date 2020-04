Le charme de Najwa Nimri, du détenu maléfique Zulema de «Vis a Vis» à l’inspecteur impitoyable Alicia dans «La casa de papel»

Il est né à Pampelune le 14 février, jour des amoureux. Mais l’image que nous avons construite de cette talentueuse actrice dans la quarantaine n’a rien à voir avec une idée romantique et sucrée de la Saint-Valentin.

Najwa Nimri il a du sang jordanien pour son père et pour sa mère espagnole, en fait basque. Avec un nom difficile à retenir et à prononcer qui signifie Ecstasy et Tiger dans sa traduction en espagnol, sa prononciation correcte est “Nayua” et la même artiste dit qu’à ce stade de sa vie, elle se lasse de corriger quand ils font une erreur en la nommant. L’actrice qui incarne la détective enceinte Alicia Sierra dans The Paper House 4 il a une origine dans un autre art: la musique. Dans le film de Carlos Vermut “Qui va chanter pour vous”, dans lequel elle joue, elle affiche également sa voix pour nous ravir à nouveau d’un autre endroit. Pour ce film, elle a été nominée en 2019 pour un prix Goya.

Il a commencé ses premières années en tant que chanteur de soul, a traversé différents styles et a été encouragé à chanter une version lente de la chanson thème de la série des voleurs: “Bella Ciao”. Son style particulier a rendu cette chanson quelque peu différente des émotions originales et générées qui ne pouvaient être ignorées par le corps d’aucun être humain.

À son tour, il a participé à plusieurs films avec des rôles secondaires comme dans “Abre los ojos” d’Alejandro Amenábar ou dans “Salto al vocío”, son premier film. En 2004, elle a eu son fils, Teo, et a terminé une carrière de quatre ans pour se consacrer à son rôle de mère. Lorsqu’il a décidé de revenir, il a continué de récolter des succès.

Son arrivée dans la fiction d’Álex Pina sur Netflix n’est pas du tout fortuite. Son passage précédent dans une autre série du même showrunner lui a donné le coup d’envoi d’une nouvelle carrière pleine de reconnaissance et de renommée au-delà de l’Espagne. On parle de Vis A Vis, l’histoire d’un groupe de femmes qui sont dans la prison de Cruz del Sur et tentent de survivre à la prison tout en planifiant en permanence comment s’échapper. Là, Najwa joue Zulema Zahir, contre-figure – du moins au début – de Macarena Ferreiro (Maggie Civantos). Il partage également une affiche avec Alba Flores, Nairobi de La Casa de Papel.

Zulema a signifié pour Nimri un rôle qui a marqué un avant et un après dans sa carrière, qui est maintenant sur le point de faire un autre bond dans le spin-off de Vis a Vis appelé El oasis (où l’actrice argentine participera également Ana Maria Picchio). Le personnage de cette femme, qui vit en tant que leader dans les murs de la prison et montre son côté violent et ambitieux, a suscité beaucoup d’empathie auprès du public qui, au lieu de la détester, a commencé à sentir que c’était une femme qui devait être comprise et encouragée. pour remettre sa vie sur les rails. “J’aime jouer mal, je m’éclate”, dit-elle chaque fois qu’elle est interviewée par Najwa.

À La Casa de Papel, elle rejoint la troisième partie et là, elle se met dans la peau d’un détective violent, violent, sans scrupules ni sensibilité mais avec une intelligence comparable, voire supérieure, à celle du professeur. Elle est un acteur clé dans la résolution et la destruction du plan de gang de voleurs le plus populaire de Netflix. Tout le monde pense qu’il est l’un des personnages les plus forts et les plus transcendantaux de la série et qu’il a réussi à se faire une place primordiale au sein des anciens acteurs de fiction. En fait, le détective Sierra augmente dans le “mal” au fur et à mesure que les épisodes gagnent en force à la fin de la quatrième saison.

La carrière de Najwa Nimri bat son plein à près de 50 ans. Tout le monde la veut dans leurs projets, c’est pourquoi elle a été encouragée à être la voix de Kate Laswell dans la nouvelle version de Call of Duty: Modern Warfare.

Comprendre l’actrice sans ses personnages fétichistes est tout un défi. Si nous imaginons Nimri comme une femme autonome, forte, déterminée et rebelle, peut-être que nous n’avons pas très tort. Le 25 mars dernier, il a mis en ligne une photo sur les réseaux sociaux où il a montré une partie de sa tête rasée faisant allusion “à des douleurs cervicales” en raison de la trop grande quantité de cheveux pendants.