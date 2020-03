Le chef de la chambre basse des États-Unis s’attend à ce que le paquet historique de lutte contre le coronavirus soit approuvé vendredi

Par David Morgan et Richard Cowan

WASHINGTON, 26 mars (.) – La présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, a déclaré qu’elle s’attendait à ce que les membres du Congrès adoptent un projet de loi de 2,2 billions de dollars vendredi pour lutter contre le coronavirus, après la le Sénat a donné son feu vert au plan de sauvetage sans précédent.

“Demain (vendredi), nous verrons le projet de loi. Il sera approuvé avec un solide soutien bipartite”, a déclaré à la presse Pelosi, un démocrate.

La législation accélérera les paiements directs aux Américains dans les trois semaines suivant son approbation par la Chambre basse contrôlée par les démocrates et le président républicain Donald Trump l’aura promulguée, a déclaré le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin.

Le Sénat dirigé par les républicains a approuvé le projet de loi, qui serait la plus grande mesure de relance budgétaire adoptée par le Congrès, par 96 voix contre zéro, mercredi soir, après des jours d’intenses négociations entre les législateurs démocrates et républicains. et les responsables de l’administration Trump.

Le vote unanime inhabituel du Sénat a souligné à quel point les membres du Congrès prennent au sérieux la pandémie mondiale alors que les Américains souffrent du virus et que le système médical vacille.

Le paquet est destiné à inonder le pays de liquidités dans le but d’endiguer l’impact dévastateur sur l’économie d’une pandémie de plus en plus intense, qui a tué plus de 1000 personnes aux États-Unis et infecté près de 70 000.

Pelosi a déclaré qu’il ne faisait aucun doute que davantage d’argent serait nécessaire pour lutter contre le coronavirus et a déclaré que les comités des chambres basses travailleraient à la prochaine phase à court terme, même si la plénière n’était pas en session. Les législateurs ont été priés d’être disponibles pour voter.

(Rapport de David Morgan et Richard Cowan, rapport supplémentaire de Susan Cornwell, Patricia Zengerle et Lisa Lambert, écrit par Patricia Zengerle et Susan Cornwell, édité en espagnol par Manuel Farías)