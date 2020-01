Le chef de l’opposition, Guaidó, demande à l’Europe de stopper le trafic “d’or sanguin” vénézuélien

Par Vivian Sequera et Brian Ellsworth

CARACAS, 9 janvier (.) – Le chef de l’opposition vénézuélienne Juan Guaidó a déclaré jeudi qu’il demandait à l’Union européenne de classer officiellement l’or produit par l’exploitation minière informelle de la nation de l’OPEP comme “or sanguin”, déjà qui assure le financement du “paraestado” du président Nicolás Maduro.

Guaidó a été réélu dimanche à la tête de l’Assemblée nationale par 100 voix, sur 167 possibles, lors d’une session tenue en dehors du Parlement car l’armée a empêché l’entrée de nombreux législateurs de l’opposition, dans une manœuvre critiquée par la communauté internationale, qui a également Il a renouvelé son soutien.

Le programme dit Mining Arc, qui a mis en place le gouvernement en 2016 et se trouve en Amazonie vénézuélienne dans le sud du pays, a stimulé l’exploitation minière à petite échelle, une activité destructrice pour l’environnement qui est également un moyen de gagner des revenus au milieu. de la crise économique et des sanctions imposées par les États-Unis pour faire pression sur la sortie de Maduro du pouvoir.

Des groupes de défense des droits ont également dénoncé les massacres fréquents dans les zones minières du pays qu’ils attribuent à des groupes armés illégaux.

“L’Europe a une bonne action à entreprendre à cet égard afin de ne pas autoriser le trafic d’or en Europe et de le cataloguer, comme les” diamants de sang “ont été catalogués à l’époque, en cataloguant clairement ce qui se passe comme” l’or de sang “”, Guaidó a déclaré à . dans une interview.

Le chef de l’opposition a déclaré que l’UE devrait utiliser la catégorie “or sanguin” pour limiter le commerce d’or vénézuélien, lié au gouvernement Maduro et au crime organisé, ainsi que la campagne “diamants de sang” au cours de la décennie. à partir de 1990, il a souligné les diamants qui ont financé le conflit armé en Afrique.

Cet or “au Venezuela, à quoi sert-il? Pour financer des groupes irréguliers, il y a un écocide sans précédent”, a-t-il ajouté.

Les États-Unis ont déjà imposé des sanctions au commerce de l’or de la nation sud-américaine. En 2018, le Venezuela a commencé à envoyer de l’or à la Turquie, un allié politique, qui en retour a fourni de la nourriture que le gouvernement Maduro a vendue à des prix subventionnés aux secteurs les plus pauvres du pays.

L’UE a sanctionné de hauts responsables et bloqué la vente d’armes, mais n’a pas d’interdiction spécifique du commerce de l’or vénézuélien.

“Cela fait partie de ce que nous pouvons faire plus efficacement, pour quoi faire? Pour qu’ils ne nourrissent pas les parastats”, a expliqué Guaidó, qui a souligné que l’opposition cherchait “à ce que le trafic d’or se transforme en vaccins pour enfants dans nos hôpitaux”. ..) dans les traitements médicaux “.

Immergé dans l’hyperinflation pendant trois ans et dans une récession économique pendant six ans, le Venezuela souffre de la pénurie de médicaments et de services de base tels que l’eau et l’électricité, l’un des cas les plus notables étant celui de l’État pétrolier de Zulia, dans le nord-ouest du Venezuela.

FINANCEMENT DES CAF CONGELÉS

Guaidó a déclaré qu’ils cherchaient des alternatives pour atténuer cette crise de l’approvisionnement en électricité à Zulia et dans d’autres États qui sont plus rapides et sans emprunter le pays, ils ont donc gelé l’idée de recourir au financement de la banque de développement d’Amérique latine, la CAF.

Cette proposition initiale des FAC impliquait 350 millions de dollars de financement exécutés par les Nations Unies. Le plan a été largement critiqué pour être coûteux et trop avantageux pour les FAC, et a fait craindre que le gouvernement Maduro finisse par influencer l’utilisation des fonds.

“Il existe des mécanismes alternatifs … sans emprunter le pays, à moindre coût”, a déclaré Guaidó.

(Rapport de Vivian Sequera et Brian Ellsworth. Édité par Javier Leira)