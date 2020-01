Le chef d’Oman poursuivra la politique étrangère précédente

DUBAI, Émirats arabes unis (AP) – Le nouveau chef d’Oman, le sultan Haitham bin Tariq Al Said, a promis samedi de maintenir la politique étrangère de son prédécesseur, le sultan Qaboos bin Said, qui a conduit le pays arabe à travers les eaux agitées de la Golfe Persique en équilibrant une relation étroite avec les États-Unis et l’Iran.

Le nouveau chef, qui était ministre de la Culture d’Oman, a pris la parole après avoir été nommé successeur du sultan Qaboos, dont la mort a été annoncée samedi.

Le message du sultan Haitham aux Omanais et au monde était clair: Oman continuera sur la voie que Qaboos a ouverte en tant que facilitateur de la paix.

“Nous suivrons la même ligne de feu le sultan et les principes qu’il a établis pour la politique étrangère de notre pays, la coexistence pacifique entre les nations et les peuples, et le bon comportement des voisins en n’interférant pas dans les affaires de l’autre”, a-t-il déclaré dans son premier Discours public en tant que sultan.

L’homme de 66 ans a serré la main de parents et d’agents de sécurité supérieurs avant d’observer un tir d’un canon de cérémonie. La famille Al Said dirige Oman depuis le XVIIIe siècle et a également dirigé Zanzibar, au large des côtes de la Tanzanie.

Oman est à la pointe sud-est de la péninsule arabique, avec l’Iran à l’est. Il partage une frontière avec le Yémen, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.

Qaboos, le monarque le plus ancien du Moyen-Orient, a accédé au trône après avoir renversé son père lors d’un coup d’État en 1970. Il était internationalement connu pour son équilibre diplomatique dans le golfe Persique. Sous sa direction, Oman a joué le rôle de facilitateur du dialogue entre les adversaires, dont l’Iran et les États-Unis.

Qaboos est décédé à 79 ans d’une maladie qui n’a jamais été révélée ou confirmée publiquement.

Le journaliste d’Associated Press Jon Gambrell, à Dubaï, a contribué à ce bureau.