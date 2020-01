Le chef du CIO demande aux pays de ne pas appliquer la politique de Tokyo 2020

LAUSANNE, Suisse, 9 janvier (.) – Les autorités et les athlètes de chaque pays devraient exclure la politique des Jeux de Tokyo organisés cette année pour protéger la neutralité de l’événement et son statut de lieu de rencontre pacifique, a-t-il déclaré. jeudi le président du Comité International Olympique (CIO), Thomas Bach.

Au cours de certains Jeux dans le passé, les athlètes ont mené des protestations politiques et boycotté, mais Bach a déclaré que toute action de ce type dans l’événement sportif qui commence le 24 juillet ne serait pas la bienvenue.

Les tensions entre les États-Unis et l’Iran ont considérablement augmenté ces derniers jours, suscitant des inquiétudes dans le monde entier, tandis que la Chine, le Japon et la Corée du Sud ont récemment accepté de travailler ensemble pour promouvoir le dialogue entre Washington et la Corée du Nord.

“La mission des Jeux Olympiques est d’unir et non de diviser. Nous sommes le seul événement au monde qui rassemble le monde entier dans une compétition pacifique”, a déclaré Bach aux journalistes après une réunion avec le chef de la commission des athlètes du CIO, Kirsty Coventry

“Je leur demande (aux politiciens et aux athlètes) de respecter cette mission des Jeux Olympiques … Je leur demande de respecter cette neutralité politique en ne les utilisant pas (les Jeux Olympiques) comme cadre à leurs fins politiques”, a-t-il ajouté.

(Édité en espagnol par Rodrigo Charme)