Le chef du Parti démocrate d’Italie contracte le coronavirus

ROME, 7 mars (.) – Le chef du Parti démocrate (PD), l’un des partis à la tête de la coalition gouvernementale italienne, Nicola Zingaretti, a déclaré samedi qu’il avait été testé positif au test du coronavirus en devenant le premier homme politique italien de haut rang en étant infecté.

“J’ai aussi un coronavirus”, a déclaré Zingaretti dans une vidéo publiée sur Facebook, ajoutant qu’il allait bien et qu’il s’isolait lui-même à la maison.

L’Italie a été le pays le plus touché par l’épidémie en Europe avec un total de 4 636 cas et 197 décès jusqu’à vendredi, et rapporte plus de décès par le virus que toute autre nation dans le monde.

Le gouvernement a ordonné la fermeture des écoles, des universités, des cinémas et des théâtres cette semaine pour arrêter les infections.

Le cas de Zingaretti, qui est également gouverneur de la région centrale du Latium, qui comprend la capitale, Rome, pourrait inquiéter les rangs du gouvernement, compte tenu des contacts fréquents qu’il a avec les ministres, les administrateurs régionaux et les membres du PD.

Dans son message, Zingaretti a déclaré que sa famille suivait les protocoles requis et que toutes les personnes avec lesquelles il avait été en contact ces derniers jours étaient localisées pour effectuer des vérifications.

“J’ai toujours dit: pas de panique, combattons par l’exemple, en suivant les dispositions des médecins et de la science”, a-t-il déclaré.

Le ministre italien de l’Industrie, Stefano Patuanelli, a été mis en isolement après qu’un de ses assistants se soit révélé positif. Attilio Fontana, gouverneur régional de la région nord de la Lombardie, la région la plus touchée du pays, a fait de même.

Des politiciens de toutes tendances ont envoyé des messages de soutien à Zingaretti.

“Dans cette situation d’urgence, notre ennemi commun est le coronavirus, nous ne pouvons le vaincre que si nous restons ensemble et travaillons ensemble”, a déclaré Vito Crimi, le chef provisoire du Mouvement 5 étoiles qui règne avec le PD.

(Information d’Angelo Amante; écrite par Giulia Segreti; éditée par David Clarke; traduite par Andrea Ariet dans l’écriture de Gdansk)