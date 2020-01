Le chef et le président de l’OMS Xi discutent de la façon de protéger les citoyens chinois et étrangers contre les virus: porte-parole

GENÈVE, 28 janvier (.) – Le chef de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et le président chinois Xi Jinping ont discuté des moyens de protéger les citoyens chinois et étrangers dans les zones touchées par le nouveau type de coronavirus et “possible alternatives “aux évacuations, a déclaré mardi un porte-parole de l’agence.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui est arrivé lundi à Beijing, retournera à Genève mercredi, a déclaré le porte-parole Christian Lindmeier lors d’une conférence de presse en Suisse.

Le comité d’urgence de l’OMS est informé de l’évolution de l’épidémie, qui s’est propagée à 13 autres pays, a-t-il déclaré.

L’OMS n’a pas détecté de propagation continue parmi les humains par le biais de voyageurs revenant de Chine, à l’exception d’un deuxième membre d’une famille infecté par un parent qui est retourné au Vietnam, ce qui est “une bonne nouvelle, bien que la situation pourrait changer” dit Lindmeier.

(Rapports de Stephanie Nebehay et Emma Farge; écrits par Stephanie Nebehay; édités en espagnol par Marion Giraldo)