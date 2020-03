le chef qui a fait don de 13 mille masques N95 pour protéger les médecins aux États-Unis

Le célèbre chef espagnol José Andrés Puerta, mieux connu sous le nom de José Andrés, qui a également obtenu la nationalité américaine en 2013, est un signe d’espoir en ces temps difficiles de la pandémie mondiale.

José Andrés est une éminence gastronomique; le premier chef à introduire les tapas espagnoles à la cuisine américaine, est lauréat d’une étoile Michelin et son entreprise ThinkFoodGroup gère plus de 30 restaurants situés à Washington, D.C.; Floride; Californie; New York et 5 autres états de la nation.

Mais José Andrés n’est pas seulement reconnu pour sa carrière extraordinaire, mais aussi pour son travail humanitaire qui l’a conduit à être nominé pour le prix Nobel de la paix en 2019.

Avec votre entreprise Cuisine centrale mondiale préparé près de 4 millions de repas pour les résidents de Porto Rico frappés par l’ouragan Maria en 2017.

Non seulement cela, son organisation a apporté plus de 15 millions de repas, préparés par 45 000 bénévoles dans divers pays.

“Ce que nous avons pu faire, c’est créer de l’empathie. Sans cela, rien ne fonctionne »

En plus de nourrir les Portoricains touchés par l’ouragan Maria en 2017, José Andrés a fait de même avec les victimes de Dorian, qui ont touché les Bahamas en septembre 2019.

Son organisation World Central Kitchen était également en Australie, lors des récents incendies enregistrés dans la région pour nourrir les personnes touchées.

«Un être humain exceptionnel, généreux et compatissant»

En février, l’ONG de José Andrés a donné au monde et aux gouvernements une leçon de solidarité en apportant de la nourriture aux gens sur le bateau de croisière “ Diamond Princess ”, où plusieurs cas de Covid-19 ont été enregistrés, et qui sont restés amarrés à Yokohama, au Japon .

L’organisation a non seulement nourri des passagers en quarantaine, mais aussi l’équipage.

“Nous devons construire des murs plus courts et des tables plus longues”

José Andrés et World Central Kitchen ont joué un rôle de premier plan face à la pandémie de coronavirus.

Le 15 mars, lorsque le gouvernement a ordonné la fermeture des espaces publics, le chef Andrés a annoncé la conversion de cinq de ses restaurants à Washington et un à New York en cuisines communautaires.

Le 23 mars, José Andrés a livré plus de 13 000 masques N95 à des employés de la santé à Washington, DC.

Le 25 mars, World Central Kitchen a coordonné la livraison, à travers 160 points de distribution, de plus de 150 000 000 de repas emballés à New York; Washington DC.; Oakland, Nouvelle-Orléans; Les anges; Miami; Boston; et Madrid.

Avec des informations du temps.

