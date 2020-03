Le chemisier transparent Chiquis Rivera poitrine dévoile ses attributs

Chiquis Rivera a presque laissé ses seins exposés sur une photo La fille de Jenni Rivera porte un chemisier transparent avec un décolleté Ses fans apprécient le geste et envoient même des compliments et des compliments

Chiquis, la fille de la défunte chanteuse Jenni Rivera, a laissé des personnes choquées et des étrangers avec une tenue formidable qui a presque laissé ses énormes seins exposés et c’est que la femme de Lorenzo Méndez a montré ses attributs proéminents lorsqu’elle portait un chemisier transparent en noir , qui a suscité des éloges sur les réseaux sociaux.

La chose choquante à propos de la photographie est que les seins de Chiquis Rivera n’étaient rien à exposer, car le chemisier a un décolleté audacieux qui ne laisse aucune place à l’imagination, ou du moins très peu, à la taille impressionnante de ses seins, quelque chose que de nombreux fans ont apprécié.

La publication de la photo a été réalisée via le compte Instagram @chiquisriveraonline et les administrateurs ont laissé le message suivant: “#throwback 5th Anniversary puisque @Chiquis était sur la couverture de @latina”. Jusqu’à l’après-midi de ce jeudi 12 mars 2020, la carte postale comptait près de 3300 likes et un peu plus de 50 commentaires.

L’un des premiers messages que les fans de la fille de Jenni Rivera ont laissé pour presque montrer ses seins était le suivant: “Est-il vrai ce que Suelta la Sopa a dit qu’elle s’est séparée de son mari?”

D’autres commentaires sont allés directement à ce que Chiquis Rivera a projeté avec ce chemisier transparent avec lequel elle a presque laissé ses seins exposés: “Wuau, comme c’est beau”, “J’aime cette couleur de cheveux … beaucoup mieux pour toi que blonde.”

“Je suis amoureuse de vous”, “Belle”, “Bonjour Chiquis, salutations”, “J’aime toutes vos photos si belles”, “Belle femme”, “Sexy hot”, “Belle et une véritable inspiration pour toutes les femmes, qui peu importe l’adversité, elle peut être surmontée et vous l’avez fait avec confiance », ont écrit certaines femmes.

Mais ensuite vint l’un des hommes qui, à sa manière très galante, a dit à Chiquis Rivera de paraître si sexy: “Oh ma reine, qu’est-ce que tu manges, tu es si bon.”

Mais les compliments tombaient toujours sur le compte de la fille de Jenni Rivera pour avoir montré ses seins avec un chemisier transparent: “Guuuaaooo quelle beauté d’une femme”, “Quelle jolie fille Dieu continue de vous bénir”, “Belle fille”, “Quelle beauté vous êtes “,” Guapísima “,” Hermosa “,” Bella “.

Cependant, d’autres personnes ont comparé Chiquis Rivera avec sa mère et ont commenté: “Comme la précieuse mère”, “ching … et belle comme toujours, tout comme sa jolie mère, les divas”, “Salutations d’un Cubain”, “Beauté en tant que femme, une femme super ching .., je t’aime “,” Tu es belle, petite fille “, étaient d’autres messages qui ont été laissés à la femme de Lorenzo Méndez.

Des rumeurs d’une éventuelle crise conjugale pour la fille de Jenni Rivera ont récemment circulé, et jusqu’à présent aucune des deux n’est sortie pour le confirmer ou le nier. Cependant, le couple a toujours été au milieu de la polémique car beaucoup de gens le considèrent comme un maintenu, ci-dessous nous vous donnerons la situation afin que vous puissiez conclure votre opinion.