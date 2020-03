Le chiffre d’un million de dollars que les joueurs de Premier League pourraient donner pour sauver le reste du football anglais professionnel

La crise sanitaire que le monde traverse en raison du coronavirus a également affecté le sport. Et dans le cas du football, l’activité est paralysée dans les grandes ligues d’Europe, d’Amérique du Sud et du reste de la planète. En outre, comme l’UEFA l’a annoncé, l’Eurocup qui devait se tenir cette année dans 12 sites différents sur le Vieux Continent a été reportée à 2021.

Dans cette situation, les entités en charge des ligues et différents clubs européens analysent la possibilité de une baisse du salaire des footballeurs pour atténuer la crise économique Il générera l’arrêt forcé en raison de l’expansion mondiale du virus COVID-19.

Dans le cas de football anglais professionnel, qui a officialisé la suspension de la compétition jusqu’au 30 avril au moins, la situation pourrait s’aggraver pour les catégories inférieures à la Premier Leaguec’est-à-dire, Championship, League One et League Two, si la pandémie progresse et le football devrait être annulé jusqu’à la saison prochaine.

C’est pourquoi, selon le journal britannique The Sun, après une rencontre entre la Fédération anglaise de football (FA) et l’Association des footballeurs professionnels (PFA), on pourrait envisager de demander à tous les joueurs de Premier League d’accepter de renoncer à 20% de leur salaire pour aider les divisions professionnelles en Angleterre.

Si cela devait se produire, compte tenu du fait qu’il n’y aurait pas de compétition au cours des mois d’avril, mai et juin, les stars de la catégorie la plus élevée du football anglais généreraient un sac d’environ 117 millions d’euros – environ 105 millions de livres – qui aiderait la d’autres ligues professionnelles mais avec moins de souvenirs. Au-delà de ces catégories, le football amateur dans le pays européen a déjà suspendu son activité jusque dans la moitié de l’année.

Après la réunion, le syndicat du football et les représentants des deux ligues les plus importantes ont publié une déclaration sur les sujets abordés lors de la réunion. «La Premier League, l’EFL et le PFA se sont rencontrés pour discuter de la gravité croissante de COVID-19. Nous convenons que des décisions difficiles devront être prises pour atténuer l’impact économique de la suspension actuelle du football en Angleterre et nous convenons de travailler ensemble pour parvenir à des solutions communes. “

Si la pandémie progresse et l’arrêt total du football serait décrété, les footballeurs aiment Kevin De Bruyne, Figure de Manchester City, Paul Pogba, le milieu de terrain français de Manchester United, l’allemand d’Arsenal Mesut Ozilles deux Mo Salah et le capitaine de l’équipe anglaise, Harry kane, ils donneraient près de 1 000 000 de dollars de leur salaire.

Avec neuf dates restantes pour la finale de Premier League, le Liverpool Il était à un pas de devenir champion avant l’arrêt, puisqu’il a 82 points en tête du classement, avec un écart de 25 unités sur Pep Guardiola’s City.

La situation des coronavirus en Angleterre est alarmante. Outre le fait que Boris Johnson, le Premier ministre du Royaume-Uni a contracté la maladie, le nombre de personnes infectées et de morts a augmenté au cours des dernières heures: près de 15 000 sont touchés par le virus et près de 800 décès confirmés par les autorités sanitaires.