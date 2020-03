Le Chili ferme ses frontières et les parties conviennent de reporter le plébiscite constitutionnel en raison du coronavirus

MADRID, 17 mars (EUROPA PRESS) –

Le président du Chili, Sebastián Piñera, a annoncé lundi la fermeture des frontières après que les cas de coronavirus ont doublé dans les dernières heures, passant de 75 à 155, en même temps que toutes les formations politiques ont accepté de reporter la célébration de la plébiscite constitutionnel prévu le 26 avril avant la crise sanitaire du pays.

Le président Piñera a indiqué dans un discours diffusé à l’ensemble du pays que le Chili est “au stade le plus complexe”, mais a défendu la capacité de l’État à y faire face.

“Nous avons décidé de fermer toutes les frontières, terrestres, maritimes et aériennes de notre pays pour le transit des étrangers. Cela n’affectera pas l’entrée et la sortie des cargaisons ou du personnel associé. Cette mesure s’appliquera à partir du mercredi 18 mars”. Le président a expliqué, comme l’a rapporté le journal chilien «El Mercurio».

Piñera a indiqué que les Chiliens et les résidents étrangers du pays qui viennent d’autres endroits à haut risque de contagion doivent se conformer à une quarantaine obligatoire de 14 jours, sous peine de poursuites judiciaires.

Piñera a également annoncé que les événements qui rassemblent plus de 50 personnes seront suspendus et a demandé à la population de ne pas procéder à une collecte excessive de produits de base et de nourriture, car, a-t-il souligné, l’approvisionnement est assuré.

REPORT DU PLEBISCITE CONSTITUTIONNEL

Toutes les formations politiques représentées au Congrès chilien ont lancé lundi un appel à l’unité contre la crise de la pandémie de coronavirus après avoir tenu une réunion avec les autorités du Collège médical chilien.

“Ce n’est pas le moment de la division. Nous approuvons les propositions de l’école, nous avons besoin de mesures urgentes et drastiques (…) Nous ne parlons pas de mesures particulières, mais cela nécessite de revoir le calendrier électoral de cette année”, a souligné le président de les démocrates-chrétiens, Fuad Chahin.

Le chef du Parti socialiste du Chili, Álvaro Elizalde, a exprimé dans le même sens, qui a souligné “comment d’autres pays qui n’ont pas agi rapidement en paient le prix”.

“Le plébiscite doit être fait, mais la date devra être évaluée sur la base de considérations techniques”, a déclaré Elizalde, conformément à ce que le chef du Renouveau national, Mario Desbordes, qui a souligné, “est clair que les événements électoraux doivent être reprogrammés “, car” tous les rapports indiquent qu’à la date du référendum “le Chili sera” au plus fort de la maladie “.

Plus de 14 millions de Chiliens ont été appelés aux urnes le 26 avril pour voter le plébiscite constitutionnel dans lequel sera décidée la rédaction d’une nouvelle Magna Carta. L’actuel est en vigueur depuis 1981, lorsque le dictateur Augusto Pinochet a pris le pouvoir par la force.

Cette consultation représente l’une des principales revendications de la société chilienne qui est descendue dans la rue le 17 octobre pour exiger des améliorations de la qualité de vie de la classe ouvrière et la fin des politiques d’austérité de Piñera, dont la gestion a provoqué la de vives critiques de la part de la communauté internationale en raison des nombreuses violations des droits de l’homme dénoncées lors des manifestations.