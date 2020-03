Le Chili fête ses 30 ans de démocratie

Bien qu’il y ait eu des progrès “notables” dans le domaine des droits de l’homme, la nation sud-américaine a encore d’importantes “tâches en attente”

Ce 11 mars il y a 30 ans, depuis que Patricio Aylwin a pris la présidence présidentielle, rétablissant ainsi la démocratie au Chili. Depuis lors, la situation des droits de l’homme a radicalement changé, bien qu’il y ait d’importantes “tâches en attente”, notamment une force publique “brutale”. Maintenant, le processus constitutionnel en cours offre au pays une “énorme opportunité” de se consolider en tant que “démocratie moderne”.

Le général Augusto Pinochet est arrivé au pouvoir avec le coup d’État perpétré le 11 septembre 1973 contre le gouvernement de Salvador Allende et a gouverné avec une poigne de fer pendant les 17 prochaines années. Le plébiscite du 5 octobre 1988 pour décider si le chef a continué a marqué le début de la fin. Le “ non ”, qui a choisi de montrer un avenir d’opportunités au lieu de plonger dans les souffrances passées, a réussi à s’imposer et a ouvert la voie aux Chiliens pour voter librement pour Aylwin le 14 décembre 1989.

“Du point de vue des droits de l’homme, il n’y a aucun point de comparaison entre le Chili actuel et le Chili de la dictature”, a déclaré le directeur exécutif de Human Rights Watch (HRW) pour les Amériques, José Miguel Vivanco, dans une interview accordée à Europa Press

Dans le Chili de Pinochet, Vivanco illustre qu’il y avait “une concentration totale du pouvoir”, un “manque de libertés élémentaires, à commencer par la liberté d’expression” et une “persécution systématique” qui a fait de nombreux “prisonniers politiques”. Selon la Commission de la vérité, le régime militaire a fait 31 686 victimes directes, dont 28 459 torturées et 3 227 exécutées ou disparues.

“Heureusement, les exécutions, les disparitions et la torture ont pris fin il y a de nombreuses années au Chili” pour laisser la place à “une société ouverte et démocratique” qui permet aux Chiliens de jouir des droits et libertés fondamentaux dans le cadre d’un “mode de vie” tous les jours. “

Pour Vivanco, la principale avancée de ces trois décennies de démocratie a été précisément l’existence d’une “société qui offre des possibilités d’exercice des droits et libertés sans crainte de la répression brutale de la dictature”.

Il met également en évidence “un pouvoir judiciaire indépendant, qui a démontré sa volonté et sa capacité d’enquêter contre les abus passés et présents”. À cet égard, rappelez-vous que “les hauts responsables des services de renseignement et de sécurité de Pinochet, qui étaient en charge de la répression, sont ou ont été en prison”.

UNE FORCE PUBLIQUE “BRUTALE”

Bien que les avancées dans le domaine des droits de l’homme au cours de ces 30 années “soient vraiment remarquables”, “il reste évidemment des tâches en suspens”, dont certaines ont été mises en évidence par la vague de protestations qui a débuté en octobre .

Vivanco souligne en ce sens les «déficits» de la police, c’est-à-dire de la police. D’une part, c’est “une force publique qui a subi de graves scandales de corruption, qui a nui à sa réputation et à sa crédibilité à l’échelle nationale”. “Mais plus encore, il s’est avéré extrêmement incompétent et brutal dans les tâches d’ordre public, comme nous le constatons d’octobre à ce jour, ainsi que dans la lutte contre la criminalité dans les secteurs périphériques”, dit-il.

Les carabiniers sont à l’honneur de l’épidémie sociale. Plus de 30 personnes sont mortes des affrontements entre manifestants et hommes en uniforme, dont cinq cas dont l’Institut national des droits de l’homme (INDH) accuse les forces de sécurité. Le parquet a ouvert plusieurs enquêtes sur la répression des manifestations.

En réponse aux plaintes de l’INDH, du parquet et de HRW – qui a publié un rapport dévastateur en novembre -, le gouvernement de Sebastián Piñera a annoncé une profonde réforme de l’institution armée. “Nous avons besoin d’une police du 21e siècle”, a déclaré le ministre de l’Intérieur Gonzalo Blumel.

Le chef de HRW pour les Amériques convient que Carabineros “mérite une profonde réforme de la formation, de la formation et des mécanismes de contrôle efficace de son comportement” pour mettre fin à une performance qu’il juge “médiocre”.

LE DÉFI DES NOUVELLES GÉNÉRATIONS

Une autre des “tâches en suspens”, selon Vivanco, est l’éducation publique, car “pendant toutes ces années de démocratie, elle a été pratiquement abandonnée”, ce qui a à son tour engendré un problème d ‘”adhésion au système démocratique” par Une partie des nouvelles générations.

“Les jeunes, pour la plupart, … ne se sentent pas intégrés dans le processus démocratique, dans une large mesure, car les opportunités sont très rares ou pratiquement inexistantes, en particulier celles qui sont le produit de l’éducation publique”, explique-t-il.

À cela s’ajoutent “de très graves problèmes concernant les services publics”, y compris l’accès au système de santé et aux pensions “, qui sont une bonne partie des raisons pour lesquelles il y a des manifestations au Chili”.

Vivanco voit également les droits des peuples autochtones dans l’encrier, car “la loi antiterroriste a été facilement utilisée pendant de nombreuses années en raison de problèmes qui ont des causes complexes”, au lieu de parier sur “un dialogue essentiellement politique pour trouver des solutions”.

Dans le cas des droits de la communauté LGTBI et des droits des femmes, il voit des progrès mais aussi des améliorations. Ainsi, il espère que dans les années à venir le mariage homosexuel sera légalisé et que l’avortement, déjà légal dans trois cas, sera autorisé dans les premières semaines de grossesse “sans avoir à assister à une cause particulière”.

“UNE ÉNORME OCCASION”

L’une des principales revendications des manifestants a été l’élaboration d’une nouvelle Constitution qui remplace la prétendue loi Pinochet pour mettre fin à l’inégalité sociale qu’ils dénoncent. Malgré les réticences initiales, le gouvernement a fini par accepter et le 26 avril, les Chiliens décideront lors d’un plébiscite s’ils changent la Magna Carta et comment ils le font.

“C’est une énorme opportunité”, explique Vivanco. En premier lieu, pour remédier au “péché originel” qui suppose que la Constitution actuelle a été écrite et approuvée par la dictature de Pinochet et, ensuite, parce que “le texte constitutionnel chilien est bien en deçà des normes, même régionales, de la mécanismes de protection des droits fondamentaux “.

La norme actuelle présente de “graves lacunes” concernant la reconnaissance et l’exercice des droits et libertés et est “en proie” à des références au “fantôme du terrorisme”, deux questions qui “n’ont pas de Constitution du XXIe siècle, et moins une démocratie”, vous pouvez vous le permettre, alors “vous devez faire un ménage”, dit-il.

Vivanco mentionne également “une série d’omissions” sur les droits économiques et sociaux, ce qui est également à l’origine de la vague de protestations. L’expert chilien souligne qu ‘«ils ne sont pas simplement des aspirations» car le fait qu’ils soient inscrits dans la Constitution permet «de chercher des moyens de rendre ces engagements viables».

Cependant, il prévient que le processus constitutionnel implique une grande “responsabilité”, car “il ne s’agit pas de convertir le texte constitutionnel en brochure”, mais de “construire un plafond suffisamment haut et large où tous les acteurs politiques siègent représentés avec des objectifs communs. “

Si le Chili fait cet “effort”, valorise Vivanco, il entrera dans une phase “d’approfondissement et de consolidation de ce qu’est une démocratie moderne, une démocratie plurielle, avec suffisamment de zones de protection et de tolérance pour l’exercice des droits et libertés fondamentaux”.